As dicas e os alimentos que podem evitar manchas e escurecimento dos dentes, segundo dentistas

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Basta parar no corredor de cremes dentais de um supermercado para ver promessas de clareamento estampadas em todas as embalagens. Ao que parece, estamos mais preocupados do que nunca com o brilho dos nossos dentes

A organização beneficente Oral Health Foundation constatou que, quando se trata do sorriso, 42% das pessoas mudaríamos a brancura dos dentes antes de qualquer outra característica.

Mas será que os produtos clareadores são a única opção? Ou será que os alimentos que consumimos podem nos ajudar a manter os dentes claros?

O que causa as manchas?

Existem dois tipos de manchas nos dentes, explica o dentista Toby Hancock: as intrínsecas e as extrínsecas.

As manchas intrínsecas ocorrem quando a alteração na cor vem de dentro do dente. Isso pode ser causado por condições genéticas, como a amelogênese imperfeita — que pode afetar a cor do esmalte dentário —, ou por uma reação a determinados medicamentos.

Já as manchas extrínsecas surgem de fora do dente. Elas podem ser causadas, por exemplo, pelo tabagismo , por hábitos de higiene bucal ou pelo consumo de certos alimentos e bebidas.

Os alimentos que mais podem causar manchas

Hancock afirma que os principais responsáveis ​​são itens que muitos já conhecem: bebidas que contêm taninos, compostos presentes naturalmente em plantas.

"Vinho tinto, café, chá: esses são os clássicos causadores de manchas. O café expresso, em particular, adere com facilidade aos dentes."

Segundo a prestadora de serviços de saúde Bupa, as manchas também podem ser causadas por outros alimentos e bebidas com corantes, como refrigerantes à base de cola, frutas vermelhas escuras, vinagre balsâmico e beterraba.

A organização alerta, ainda, que o pigmento intenso presente em molhos à base de tomate e no molho de soja também pode deixar marcas nos dentes.

Outro vilão pode ser encontrado na nossa despensa — ou nos pratos que pedimos por delivery. "O molho de curry é excelente para causar manchas", diz Hancock, devido à presença de cúrcuma.

Todos sabemos como ficam os pratos — manchados de amarelo — após esta refeição; isso serve como um bom indicador do que pode acontecer com os dentes.

"A porcelana e o esmalte dentário são muito semelhantes em sua microestrutura, o que, infelizmente, favorece o surgimento de manchas", explica ele. "Qualquer coisa que consiga manchar o seu prato também manchará os seus dentes."

Embora evitar todos esses alimentos e bebidas possa ajudar a manter os dentes brancos, essa talvez não seja uma solução realista.

Se você estiver consumindo pratos que levam cúrcuma, como este, lembre-se de escovar os dentes ou enxaguar a boca com água logo em seguida BBC Food

Alimentos para evitar as manchas

Embora escovar os dentes logo após as refeições seja a melhor maneira de evitar manchas, nem sempre isso é possível.

A boa notícia é que, mesmo sem uma escova de dentes à mão, você ainda pode ajudar a prevenir o surgimento de manchas.

Um lanche crocante pode resolver o problema, diz Hancock.

"Qualquer alimento de consistência dura promove, na prática, uma limpeza mecânica. Ao morder itens como cenoura crua ou aipo, eles funcionam como uma espécie de pá, raspando a placa bacteriana dos dentes."

Será que esses vegetais crus poderiam ajudar a manter os dentes limpos? BBC Food

Cuidado com as frutas, pois elas contêm ácidos que podem danificar a camada protetora externa dos dentes — o que torna mais fácil o surgimento de manchas.

Já o queijo está liberado — só é preciso escolher o tipo certo.

"Queijos de consistência dura são muito bons [para a limpeza]. Ao morder um pedaço, você deve conseguir ver marcas nítidas dos seus dentes nele. Por outro lado, queijos de consistência pastosa não oferecem o mesmo benefício; eles apenas grudam nos dentes."

Dicas aprovadas por dentistas

A maneira mais eficaz de manter os dentes brancos é, antes de tudo, mantê-los limpos, diz Hancock.

Devemos escovar os dentes ao menos duas vezes ao dia; no entanto, higienizá-los após as refeições também pode ser útil.

"Se a superfície do esmalte estiver bem polida e brilhante, será mais difícil que manchas adiram a ela", explica ele. "Uma xícara de chá bem polida, por exemplo, resiste melhor a manchas em seu interior. Se ela estiver um pouco suja ou mal cuidada, as manchas se fixarão com mais facilidade."

A prevenção, ao que parece, é o melhor remédio — especialmente se considerarmos o alto custo dos tratamentos de clareamento.

Existem também outras formas, surpreendentemente simples, de ajudar a evitar manchas — algo particularmente útil para quem adora bebidas ricas em taninos.

"Após o último gole de café, vá até a pia, enxágue a xícara e use-a para tomar um pouco de água", sugere Hancock. "Bocheche a água e cuspa em seguida; isso ajudará a remover parte dos taninos."

Ajustes no estilo de vida também podem ajudar, segundo a Bupa: adicionar leite ao chá ou ao café, por exemplo, reduz o surgimento de manchas. Outra dica é usar um canudo ao consumir bebidas frias de cor escura, evitando que o líquido entre em contato direto com os dentes.

Outra dica é que, assim como o vinho branco pode ajudar a remover manchas de vinho tinto em um tapete, um pouco de Chardonnay pode ajudar a eliminar os resíduos deixados por aquele Malbec consumido no jantar.

"Se estiver bebendo vinho tinto, finalize com uma taça de vinho branco — os ácidos presentes nele ajudarão a dissolver as manchas", diz Hancock. "É uma maneira muito eficiente de neutralizar o efeito do vinho tinto."

Portanto, se o seu objetivo é ter um sorriso mais branco, há muitas alternativas que você pode experimentar antes de gastar com tratamentos profissionais.

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