Química e Matemática desafiam estudantes no segundo dia do Enem no ES

O balanço do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), entre os primeiros candidatos a deixar o local de prova, aponta para um consenso: as questões de Ciências da Natureza e Matemática exigiram fôlego extra. Entre veteranos em busca de novos caminhos e jovens que miram universidades fora do Estado, os relatos misturam alívio pelo fim da maratona e expectativa pelas notas.





Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, o estudante Arthur de Assis, de 19 anos, apontou Química como o grande obstáculo do dia. Em sua terceira participação no exame, a segunda valendo vaga, ele avaliou que o restante da prova seguiu o padrão tradicional. “Química foi bastante difícil, Física estava normal e Biologia um pouco mais fácil”, detalhou. Sobre Matemática, o jovem, que pretende cursar Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), resumiu: “Achei bem normal para o Enem, não teve tanta mudança”.