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Avaliação

Química e Matemática desafiam estudantes no segundo dia do Enem no ES

Candidatos que deixaram os locais de prova destacam nível de dificuldade das questões, enquanto sonham com vagas na Ufes, na USP e até com uma segunda graduação

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 16:55

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

15 nov 2026 às 16:55

O balanço do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), entre os primeiros candidatos a deixar o local de prova, aponta para um consenso: as questões de Ciências da Natureza e Matemática exigiram fôlego extra. Entre veteranos em busca de novos caminhos e jovens que miram universidades fora do Estado, os relatos misturam alívio pelo fim da maratona e expectativa pelas notas.


Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, o estudante Arthur de Assis, de 19 anos, apontou Química como o grande obstáculo do dia. Em sua terceira participação no exame, a segunda valendo vaga, ele avaliou que o restante da prova seguiu o padrão tradicional. “Química foi bastante difícil, Física estava normal e Biologia um pouco mais fácil”, detalhou. Sobre Matemática, o jovem, que pretende cursar Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), resumiu: “Achei bem normal para o Enem, não teve tanta mudança”.

Candidato a uma vaga em Cinema e Audiovisual na Ufes, Arthur de Assis, de 19 anos, apontou Química como a disciplina mais difícil deste domingo na Estácio de Sá, em Vila Velha.
Candidato a uma vaga em Cinema e Audiovisual na Ufes, Arthur de Assis, de 19 anos, apontou Química como a disciplina mais difícil deste domingo Rafaela Gomes

Também em Vila Velha, o estudante Lauy Gabryell Soares, de 17 anos, deixou o local de prova às 15h43 carregando o sonho de deixar o Estado para estudar História na Universidade de São Paulo (USP). Nascido em Maceió (AL), mas criado no Espírito Santo desde os 5 anos, ele encarou o exame pela primeira vez fora da condição de treineiro e admitiu ter sentido o peso das disciplinas deste domingo. 


“Hoje foi um dia difícil, não sou muito de exatas, mas tentei”, contou. Mesmo cauteloso quanto ao resultado, mantém o otimismo: “Espero que a nota não seja tão ruim, mas que sirva de aprendizado para o ano que vem ser melhor”.

O estudante Lauy Gabryell Soares, de 17 anos, deixou o local de prova às 15h43; morador de Vila Velha, ele busca nota para cursar História na USP.
O estudante Lauy Gabryell Soares, de 17 anos, deixou o local de prova às 15h43; morador de Vila Velha, ele busca nota para cursar História na USP. Rafaela Gomes
Novos rumos e segunda graduação

Para o auxiliar administrativo Gabriel Correa, de 22 anos, que deixou o local de prova por volta das 16h15, o exame representa o próximo passo para conciliar o mercado de trabalho com o ensino superior. Até a divulgação das notas, prevista para janeiro de 2027, ele pretende amadurecer a escolha entre duas áreas distintas: Ciências Contábeis ou Psicologia.


“Estou em dúvida entre esses dois cursos porque, de um lado, eu gosto de analisar números, mas, por outro, também gosto de ouvir e entender melhor as pessoas mais próximas. Tenho duas inspirações nessas áreas, sendo um amigo próximo e a minha irmã, que é psicóloga. Independentemente disso, o que importa é que a expectativa é positiva depois dos dois dias de prova”, afirmou.

O auxiliar administrativo Gabriel Correa, de 22 anos, deixou o local de prova perto das 16h15 com expectativa positiva; ele agora divide a escolha entre Ciências Contábeis e Psicologia.
O auxiliar administrativo Gabriel Correa, de 22 anos, deixou o local de prova perto das 16h15 com expectativa positiva; ele agora divide a escolha entre Ciências Contábeis e Psicologia. Tiago Taam


O desafio deste domingo também mobilizou quem já está na universidade. Prestes a concluir a graduação em Artes Visuais, o repórter fotográfico Thompson Griffo, de 27 anos, decidiu refazer o Enem para ampliar as possibilidades acadêmicas e manter uma nota ativa para um eventual novo curso. Para ele, o nível de dificuldade surpreendeu.


“Estava mais difícil. Muitas coisas que eu pensei que cairiam não caíram. E coisas que caem sempre, como mol, caíram”, analisou, classificando a prova como de dificuldade mediana, porém acima do que havia projetado.

Universitário de Artes Visuais, o repórter fotográfico Thompson Griffo, de 27 anos, fez o exame pensando na possibilidade de ingressar em uma segunda graduação.
Universitário de Artes Visuais, o repórter fotográfico Thompson Griffo, de 27 anos, fez o exame pensando na possibilidade de ingressar em uma segunda graduação. Robertha Araújo

*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes, Robertha Araújo e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.

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