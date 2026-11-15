Química e Matemática desafiam estudantes no segundo dia do Enem no ES

O balanço do segundo dia do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) neste domingo (15), entre os primeiros candidatos a deixar o local de prova, aponta para um consenso: as questões de Ciências da Natureza e Matemática exigiram fôlego extra. Entre veteranos em busca de novos caminhos e jovens que miram universidades fora do Estado, os relatos misturam alívio pelo fim da maratona e expectativa pelas notas.
Na Faculdade Estácio de Sá, em Vila Velha, o estudante Arthur de Assis, de 19 anos, apontou Química como o grande obstáculo do dia. Em sua terceira participação no exame, a segunda valendo vaga, ele avaliou que o restante da prova seguiu o padrão tradicional. “Química foi bastante difícil, Física estava normal e Biologia um pouco mais fácil”, detalhou. Sobre Matemática, o jovem, que pretende cursar Cinema e Audiovisual na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), resumiu: “Achei bem normal para o Enem, não teve tanta mudança”.
Também em Vila Velha, o estudante Lauy Gabryell Soares, de 17 anos, deixou o local de prova às 15h43 carregando o sonho de deixar o Estado para estudar História na Universidade de São Paulo (USP). Nascido em Maceió (AL), mas criado no Espírito Santo desde os 5 anos, ele encarou o exame pela primeira vez fora da condição de treineiro e admitiu ter sentido o peso das disciplinas deste domingo.
“Hoje foi um dia difícil, não sou muito de exatas, mas tentei”, contou. Mesmo cauteloso quanto ao resultado, mantém o otimismo: “Espero que a nota não seja tão ruim, mas que sirva de aprendizado para o ano que vem ser melhor”.
Para o auxiliar administrativo Gabriel Correa, de 22 anos, que deixou o local de prova por volta das 16h15, o exame representa o próximo passo para conciliar o mercado de trabalho com o ensino superior. Até a divulgação das notas, prevista para janeiro de 2027, ele pretende amadurecer a escolha entre duas áreas distintas: Ciências Contábeis ou Psicologia.
“Estou em dúvida entre esses dois cursos porque, de um lado, eu gosto de analisar números, mas, por outro, também gosto de ouvir e entender melhor as pessoas mais próximas. Tenho duas inspirações nessas áreas, sendo um amigo próximo e a minha irmã, que é psicóloga. Independentemente disso, o que importa é que a expectativa é positiva depois dos dois dias de prova”, afirmou.
O desafio deste domingo também mobilizou quem já está na universidade. Prestes a concluir a graduação em Artes Visuais, o repórter fotográfico Thompson Griffo, de 27 anos, decidiu refazer o Enem para ampliar as possibilidades acadêmicas e manter uma nota ativa para um eventual novo curso. Para ele, o nível de dificuldade surpreendeu.
“Estava mais difícil. Muitas coisas que eu pensei que cairiam não caíram. E coisas que caem sempre, como mol, caíram”, analisou, classificando a prova como de dificuldade mediana, porém acima do que havia projetado.
*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, com apuração de Rafaela Gomes, Robertha Araújo e Tiago Taam, residentes do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação de Aline Nunes.