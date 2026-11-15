Mulher é presa após agredir a companheira em Cachoeiro

Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de ter agredido a companheira, de 30 anos, na tarde de sábado (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações de testemunhas à Guarda Civil Municipal, a suspeita tinha ciúmes até de familiares da vítima.





A vítima, segundo a guarda, não conseguiu contar o que havia acontecido por conta dos ferimentos. De acordo com informações de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento, além de uma lesão no lábio inferior causada por objeto perfurocortante.





Diversas testemunhas contaram aos agentes que as lesões foram ocasionadas pela companheira da vítima. Uma familiar da mulher agredida também contou que a suspeita tem um comportamento possessivo e ciúmes exagerados.





A suspeita foi levada para a delegacia e, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Em seguids, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).