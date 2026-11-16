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Calculadora TRI

Enem 2026: calcule sua nota do 2º dia e simule chances no Sisu

Ferramenta da Gama Pré-Vestibular disponível em A Gazeta usa a lógica da TRI para projetar o desempenho em Matemática e Ciências da Natureza

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 21:40

Larissa Cors

Larissa Cors

Publicado em 

15 nov 2026 às 21:40

Encerrada a etapa final do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem 2026) neste domingo (15), os candidatos já podem calcular uma prévia do resultado antes mesmo da divulgação do gabarito oficial pelo Inep, que está prevista para acontecer até o 10º dia útil após a aplicação. Em parceria com a Gama Pré-Vestibular, A Gazeta disponibiliza gratuitamente o Simulador TRI.


A plataforma calcula a pontuação aproximada das questões aplicando a mesma régua da banca corretora: a Teoria de Resposta ao Item (TRI), que avalia a coerência dos acertos conforme o nível de dificuldade de cada questão. É possível fazer o cálculo estimado de nota com base na primeira e na segunda prova.


Além da média estimada, o aluno pode cruzar os números com as notas de corte anteriores do Sistema de Seleção Unificada (Sisu) para medir suas chances nos cursos e instituições desejados.


Para fazer a simulação, basta realizar um cadastro rápido na plataforma e selecionar a cor exata do caderno de provas utilizado neste domingo, para garantir a correspondência certa das questões. Se preferir acessar a calculadora em tela cheia, clique aqui!

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