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BBC Brasil

Por que Lindsay Clancy, acusada de matar os 3 filhos, será julgada novamente no ano que vem

O primeiro julgamento da mulher de 36 anos, realizado neste ano, não chegou a um veredicto sobre as mortes das crianças.

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 15:17

BBC News Brasil

BBC News Brasil

Publicado em 

16 nov 2026 às 15:17
Lindsay Clancy, em uma cadeira de rodas, durante o julgamento.
Clancy não nega ter matado filhos, mas defesa diz que ela sofria de psicose pós-parto grave na época Greg Derr/Reuters
Lindsay Clancy, a mulher de Massachusetts acusada de assassinar seus três filhos em 2023, enfrentará um segundo julgamento no próximo ano, segundo decisão de um juiz.
O magistrado marcou a data do julgamento para 29 de março de 2027, embora não tenha dito explicitamente quais acusações Clancy enfrentará na ocasião.
Os promotores disseram que queriam prosseguir com um julgamento por júri, e a defesa afirmou que isso significava que Clancy enfrentaria novamente acusações de homicídio em primeiro grau, as mesmas que enfrentou no primeiro julgamento.
O primeiro julgamento, realizado neste ano, não chegou a um veredicto — o júri de 12 pessoas não conseguiu alcançar uma conclusão sobre as mortes de Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de oito meses, na casa da família.
Clancy não nega ter matado seus filhos, mas sua equipe de defesa argumenta que ela sofria de psicose pós-parto grave na época. A promotoria alega que os assassinatos foram intencionais.
Ela está atualmente internada em um hospital psiquiátrico em um centro médico administrado pelo Estado de Massachusetts.
"Acho que dá para entender nas entrelinhas que, quando dizem que o caso vai exigir um júri, é uma indicação direta da Justiça de que pretendem prosseguir com as acusações de homicídio em primeiro grau", disse o advogado de defesa Kevin Reddington.
Clancy foi acusada no primeiro julgamento de três homicídios qualificados, que consistem no assassinato intencional e premeditado de outra pessoa.
Mas o juiz ainda não declarou oficialmente se dará prosseguimento às acusações de homicídio em primeiro grau.
A promotoria poderia optar por apresentar acusações mais leves contra Clancy, como homicídio em segundo grau.
Trata-se de uma qualificação utilizada no Direito dos EUA aplicada quando o assassinato cometido teve a intenção de matar ou de causar lesão corporal grave, mas sem planejamento prévio (ao contrário do homicídio em primeiro grau, que é premeditado).
Foto da família Clancy exibida no tribunal.
Clancy com o ex-marido e os filhos: Cora, de cinco anos, Dawson, de três, e Callan, de oito meses. Promotoria de Plymouth Clerk
Há uma semana, o juiz William Sullivan rejeitou uma tentativa da defesa de arquivar o caso com base no princípio da "dupla incriminação".
O termo jurídico é usado para casos de homicídio e protege uma pessoa de ser processada mais de uma vez pelo mesmo crime após uma absolvição ou condenação.
A decisão do juiz abriu caminho para um segundo julgamento.
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