Jovem fica preso às ferragens após carro capotar em Nova Venécia

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, desaparecido desde o dia 5 de novembro, n o distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O homem não foi localizado durante as diligências realizadas na noite de sexta-feira (13), em uma área de mata de difícil acesso.









Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada para apoiar as buscas a pedido da Polícia Civil, que investiga o desaparecimento. Uma familiar informou que o homem estava desaparecido havia cerca de uma semana e que havia a suspeita de que ele pudesse estar na região de mata onde foram realizadas as buscas.





Os trabalhos ocorreram em um terreno acidentado e de difícil acesso, mas ninguém foi encontrado. A corporação informou que encerrou a atuação na ocorrência e que não há previsão de novas diligências por parte dos bombeiros no momento.





Nesta segunda-feira (16), Janaína Ataíde Beloni, tia do desaparecido, relatou para a reportagem de A Gazeta que teriam sido encontradas pegadas no local onde as buscas foram realizadas, mas não houve novas atualizações sobre o caso desde então.





Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Delegacia Regional de Alegre. Até o momento, Sivonaldo não foi localizado.