Jovem fica preso às ferragens após carro capotar em Nova Venécia

Um motorista de 22 anos ficou preso às ferragens após o carro que dirigia capotar na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem foi desencarcerado e encaminhado a uma unidade de saúde. A gravidade dos ferimentos não foi informada.
De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde do motorista impossibilitou a realização do teste do bafômetro e a coleta do depoimento dele sobre as circunstâncias do acidente. O veículo foi removido por um guincho particular.
A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.