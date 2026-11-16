Como renovar o guarda-roupa na Black Friday sem gastar dinheiro à toa

Organizou o próprio armário e chegou à conclusão de que realmente precisa aproveitar a Black Friday para comprar alguns itens? Então, é hora de pensar na qualidade e na durabilidade das peças. Esses critérios podem fazer toda a diferença na hora de escolher o que levar para casa.





Janaína recomenda aproveitar as liquidações para investir em peças de maior qualidade, que normalmente têm preços mais elevados. Materiais como couro, algodão puro, linho e lã estão entre os exemplos citados pela consultora. Além disso, ela orienta priorizar roupas versáteis, que combinem com o estilo pessoal e com as demais peças do guarda-roupa.





Afinal, como lembra a profissional, desconto não significa economia quando compramos algo de que não precisamos ou que dificilmente vamos usar.





Outra dica importante é não se deixar levar exclusivamente pelas tendências. O que está em alta agora pode perder espaço nas próximas temporadas, por isso vale pensar em peças que continuem funcionando ao longo do tempo.





"Também é importante não se deixar levar exclusivamente pelas tendências. O ideal é escolher peças mais atemporais, que têm identificação com seu estilo, ou peças que sempre vão funcionar, como uma boa camisa branca, uma camisa de botão bacana, um blazer, uma calça de alfaiataria, um vestido de corte mais clássico, uma roupa de couro, que costumam oferecer mais possibilidades de uso no futuro", argumenta a profissional.