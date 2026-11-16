Como renovar o guarda-roupa na Black Friday sem gastar dinheiro à toa

Promoções, descontos e a oportunidade de tirar alguns desejos do papel. A Black Friday é um dos grandes momentos do ano para quem gosta de ir às compras. Mas você já pensou que essa também pode ser uma boa oportunidade para reorganizar o guarda-roupa e investir em peças que realmente fazem falta? HZ conversou com uma consultora de imagem e reuniu dicas para renovar o armário, garantir roupas novas e, claro, economizar!
Limpar e organizar o próprio guarda-roupa é uma missão e tanto. Afinal, é preciso definir o que fica e o que sai, repensar algumas escolhas (algumas delas duvidosas, é verdade!) e identificar o que ainda falta para ter um armário que realmente atenda às suas necessidades.
Para a consultora de imagem Janaína Gurgel, analisar o próprio guarda-roupa é o primeiro passo. "Antes de pensar no que comprar, é importante entender o que já tem. Então, minha recomendação é retirar aquelas peças que não estão funcionando mais, identificar o que não faz mais sentido, para entender o que precisa entrar no guarda-roupa", pontua.
Vale ainda dar atenção especial às roupas que estão paradas por falta de combinações. Afinal, identificar quais peças poderiam ajudar a multiplicar as possibilidades de uso é uma das etapas para aproveitar melhor o que já existe no armário.
É justamente aí que entra o conceito de armário inteligente: aquele que privilegia a versatilidade das peças, e não o acúmulo. Para isso, Janaína recomenda criar uma lista com os itens que podem faltar ao longo do ano. A ideia é identificar o que realmente precisa ser comprado e evitar sair às compras sem planejamento, deixando-se levar por peças que chamam a atenção nas liquidações, mas que não fazem falta no dia a dia.
Para entender melhor as próprias necessidades, vale se perguntar: quantas vezes na semana você se veste para trabalhar? Quais peças facilitariam sua rotina? Seu estilo é mais clássico ou casual? E quais roupas do seu armário permitem criar diferentes combinações?
Também vale observar as peças favoritas, aquelas que você mais utiliza, e entender o que elas têm em comum. Assim, fica mais fácil identificar quais escolhas realmente funcionam para o seu estilo de vida.
Organizou o próprio armário e chegou à conclusão de que realmente precisa aproveitar a Black Friday para comprar alguns itens? Então, é hora de pensar na qualidade e na durabilidade das peças. Esses critérios podem fazer toda a diferença na hora de escolher o que levar para casa.
Janaína recomenda aproveitar as liquidações para investir em peças de maior qualidade, que normalmente têm preços mais elevados. Materiais como couro, algodão puro, linho e lã estão entre os exemplos citados pela consultora. Além disso, ela orienta priorizar roupas versáteis, que combinem com o estilo pessoal e com as demais peças do guarda-roupa.
Afinal, como lembra a profissional, desconto não significa economia quando compramos algo de que não precisamos ou que dificilmente vamos usar.
Outra dica importante é não se deixar levar exclusivamente pelas tendências. O que está em alta agora pode perder espaço nas próximas temporadas, por isso vale pensar em peças que continuem funcionando ao longo do tempo.
"Também é importante não se deixar levar exclusivamente pelas tendências. O ideal é escolher peças mais atemporais, que têm identificação com seu estilo, ou peças que sempre vão funcionar, como uma boa camisa branca, uma camisa de botão bacana, um blazer, uma calça de alfaiataria, um vestido de corte mais clássico, uma roupa de couro, que costumam oferecer mais possibilidades de uso no futuro", argumenta a profissional.
Não existe um manual do que comprar para garantir um armário versátil e funcional. Afinal, as necessidades e preferências variam de pessoa para pessoa. Ainda assim, algumas peças podem funcionar como boas escolhas justamente pela facilidade de combinação.
"Mas posso destacar algumas peças que funcionam como verdadeiros pilares de um guarda-roupa funcional: uma boa camisa branca ou de uma cor neutra, que transita em muitas produções; uma calça de alfaiataria com bom caimento; um blazer bem estruturado; uma boa calça jeans; um vestido de corte versátil, um tubinho; ou uma peça de couro, por exemplo. São provavelmente peças que a gente vai reutilizar", aponta Janaína.
Além de considerar o estilo pessoal, é importante avaliar o caimento das peças, o conforto e a adequação à própria rotina. Afinal, não adianta investir em uma roupa que parece uma boa oportunidade, mas que dificilmente encontrará espaço no dia a dia.
Por outro lado, peças muito datadas ou com excesso de informação podem representar um risco maior de arrependimento, especialmente quando são compradas apenas porque estão em promoção. Na Black Friday, a melhor compra nem sempre é aquela com o maior desconto, mas a que realmente faz sentido para o seu guarda-roupa.
Caro leitor
Barbara Nascimento é colaboradora de moda de HZ. As opiniões, análises e recomendações expressas em seus textos são de sua exclusiva responsabilidade e não refletem, necessariamente, o posicionamento editorial de HZ ou da Rede Gazeta.