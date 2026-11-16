Prefeitura de Muqui abre concurso público com mais de 150 vagas

A Prefeitura de Muqui, na Região Sul do Espírito Santo, vai abrir concurso público com 157 vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para funções de níveis fundamental, médio, técnico e superior.





As remunerações variam de R$ 1.631,00 a R$ 4.554,00, para jornadas de 20 a 40 horas semanais. Para os cargos de cuidador especial, motorista e vigia, o edital também prevê escalas de 12x36 ou de 24x72.





INSCRIÇÃO E ISENÇÃO

As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 19 de novembro até as 18h do dia 8 de dezembro de 2026, exclusivamente pelo site do Instituto de Desenvolvimento Social, Gestão e Tecnologia (IDESG), banca organizadora do certame.





As taxas de participação são de:

R$ 60,00: nível fundamental;

R$ 80,00: nível médio;

R$ 100,00: nível técnico;

R$ 150,00: nível superior e magistério.





Podem solicitar a isenção da taxa os candidatos inscritos no CadÚnico e integrantes de família de baixa renda. Os pedidos devem ser enviados de 19 a 23 de novembro, no mesmo endereço eletrônico da inscrição.





PROVAS E ETAPAS

O concurso público contará com provas objetivas para todos os cargos, previstas para serem aplicadas no dia 31 de janeiro de 2027, preferencialmente em Muqui, nos turnos da manhã (das 8h30 às 11h30) ou da tarde (das 13h30 às 16h30), conforme o cargo escolhido.





Provas objetivas: para todos os cargos

Prova prática: motorista e operador de máquinas pesadas

Prova discursiva: procurador municipal, auditor fiscal tributário e auditor de controle interno

Prova de títulos: para todos os cargos de nível superior.





REGIME E VALIDADE

Os candidatos aprovados e convocados serão nomeados sob o regime jurídico estatutário, observada a ordem de classificação. O concurso público terá validade de dois anos, contados a partir da data de homologação do resultado final, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período.