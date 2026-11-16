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Arte

Primeira galeria de arte contemporânea do ES completa 50 anos com exposição gratuita na Ufes

GAP celebra o cinquentenário com mostra de Attílio Colnago, artista que participou da implantação do espaço atual, e obras de nove integrantes de seu atelier
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 12:19

Exposição de Attílio Colnago marca os 50 anos da primeira galeria de arte contemporânea do ES
Exposição de Attílio Colnago marca os 50 anos da primeira galeria de arte contemporânea do ES Reprodução site Gap Ufes / Acervo Pessoal

A primeira galeria de arte contemporânea do Espírito Santo completa 50 anos em 2026. Para marcar a data, a Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (GAP/Ufes) inaugura, na próxima terça-feira (17), a exposição Lugar que habito – natureza e alquimia, do artista plástico e professor aposentado Attílio Colnago. A abertura será às 18h, no campus de Goiabeiras, em Vitória, com entrada gratuita.


A escolha do artista para a comemoração tem relação direta com a história da instituição. Além de ter dedicado mais de quatro décadas ao ensino e à pesquisa em arte na Ufes, Colnago participou da implantação da galeria no espaço que ela ocupa atualmente, entre 2000 e 2001.


Na época, o imóvel, originalmente destinado a um restaurante, ainda não tinha estrutura adequada para receber exposições. O local estava sem reboco e tinha o piso precariamente assentado. Como vice-diretor do Centro de Artes, Colnago ajudou a transformar o ambiente ao lado do funcionário Wellington Pereira. Mesmo antes da conclusão das obras, o artista já convidava nomes de Minas Gerais para expor no espaço.

Ele e Wellington foram melhorando o local, enquanto Attílio convidava artistas mineiros a exporem ali, mesmo com a galeria não terminada

Claudia França, coordenadora da GAP

A galeria foi inaugurada em junho de 1976, na Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, em Vitória. Ao longo de cinco décadas, recebeu exposições de artistas capixabas, brasileiros e estrangeiros, além de mostras coletivas de estudantes e professores. Também contribuiu para a formação de artistas do Estado que hoje circulam no cenário nacional.


A transferência para o campus de Goiabeiras, há 25 anos, também faz parte da trajetória que a exposição pretende celebrar. Para Claudia França, Colnago representa essa conexão entre diferentes momentos da instituição. “Como comemorar os 50 anos da GAP e os 25 anos no atual espaço físico? Escolhendo um representante que tenha vivenciado essas fases”, afirma.

Natureza, espiritualidade e técnicas tradicionais
Exposição de Attílio Colnago celebra os 50 anos da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES
Exposição de Attílio Colnago celebra os 50 anos da Galeria de Arte e Pesquisa da UFES Acervo pessoal

Em Lugar que habito – natureza e alquimia, Colnago apresenta pinturas, desenhos, objetos e uma instalação. A mostra também reúne trabalhos de nove artistas do Atelier Attilio Colnago. Natureza, figura humana, memória e espiritualidade são alguns dos temas que orientam as obras.


A exposição está dividida em dois segmentos. O primeiro parte das ameaças ao meio ambiente e das memórias afetivas, históricas, políticas e religiosas do artista. O segundo aborda a proteção espiritual da natureza, aproximando referências de religiões de matriz africana e santos católicos.


O trabalho também explora técnicas tradicionais de pintura, como têmpera de ovo, têmpera de caseína, guache e encáustica. A proposta dialoga ainda com a encíclica Laudato Si', do papa Francisco, que apresenta o conceito de ecologia integral e relaciona a preservação dos ecossistemas às condições de vida e às estruturas sociais.


Durante mais de quatro décadas no Centro de Artes da Ufes, Colnago atuou no ensino, na criação artística e na pesquisa de materiais e técnicas de desenho e pintura. Também coordenou o Núcleo de Conservação e Restauração da universidade entre 1993 e 2018, quando se aposentou.

Desafios para manter a galeria

Apesar da trajetória de cinco décadas, a GAP ainda enfrenta dificuldades para manter sua estrutura e ampliar o acesso do público. Segundo Claudia França, a galeria precisa de investimentos em manutenção, acessibilidade, equipamentos, sistema elétrico, alarmes e sinalização. A coordenadora também aponta a necessidade de melhorias acústicas e de espaços adequados para administração e guarda do acervo.


Atualmente, o trabalho conta com dois estagiários bolsistas e estudantes voluntários que colaboram com atividades de mediação e montagem das exposições. Outro desafio é ampliar a visitação e fazer com que a galeria seja mais presente no cotidiano da população, para além da comunidade acadêmica.

É preciso organizar áreas para administração, guarda de acervo, equipamentos, cozinha e banheiros e, sobretudo, criar condições dignas de acessibilidade. Tudo isso necessita de verba


Serviço

Lugar que habito – natureza e alquimia, de Attílio Colnago

Abertura: terça-feira, 17 de novembro, às 18h

Local: Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes, campus de Goiabeiras, Vitória

Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h

Período: até 18 de dezembro

Entrada gratuita.

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