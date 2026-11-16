Primeira galeria de arte contemporânea do ES completa 50 anos com exposição gratuita na Ufes

A primeira galeria de arte contemporânea do Espírito Santo completa 50 anos em 2026. Para marcar a data, a Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (GAP/Ufes) inaugura, na próxima terça-feira (17), a exposição Lugar que habito – natureza e alquimia, do artista plástico e professor aposentado Attílio Colnago. A abertura será às 18h, no campus de Goiabeiras, em Vitória, com entrada gratuita.





A escolha do artista para a comemoração tem relação direta com a história da instituição. Além de ter dedicado mais de quatro décadas ao ensino e à pesquisa em arte na Ufes, Colnago participou da implantação da galeria no espaço que ela ocupa atualmente, entre 2000 e 2001.





Na época, o imóvel, originalmente destinado a um restaurante, ainda não tinha estrutura adequada para receber exposições. O local estava sem reboco e tinha o piso precariamente assentado. Como vice-diretor do Centro de Artes, Colnago ajudou a transformar o ambiente ao lado do funcionário Wellington Pereira. Mesmo antes da conclusão das obras, o artista já convidava nomes de Minas Gerais para expor no espaço.