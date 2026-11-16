Primeira galeria de arte contemporânea do ES completa 50 anos com exposição gratuita na Ufes

A primeira galeria de arte contemporânea do Espírito Santo completa 50 anos em 2026. Para marcar a data, a Galeria de Arte e Pesquisa da Universidade Federal do Espírito Santo (GAP/Ufes) inaugura, na próxima terça-feira (17), a exposição Lugar que habito – natureza e alquimia, do artista plástico e professor aposentado Attílio Colnago. A abertura será às 18h, no campus de Goiabeiras, em Vitória, com entrada gratuita.
A escolha do artista para a comemoração tem relação direta com a história da instituição. Além de ter dedicado mais de quatro décadas ao ensino e à pesquisa em arte na Ufes, Colnago participou da implantação da galeria no espaço que ela ocupa atualmente, entre 2000 e 2001.
Na época, o imóvel, originalmente destinado a um restaurante, ainda não tinha estrutura adequada para receber exposições. O local estava sem reboco e tinha o piso precariamente assentado. Como vice-diretor do Centro de Artes, Colnago ajudou a transformar o ambiente ao lado do funcionário Wellington Pereira. Mesmo antes da conclusão das obras, o artista já convidava nomes de Minas Gerais para expor no espaço.
Ele e Wellington foram melhorando o local, enquanto Attílio convidava artistas mineiros a exporem ali, mesmo com a galeria não terminada
Claudia França, coordenadora da GAP
A galeria foi inaugurada em junho de 1976, na Capela Santa Luzia, na Cidade Alta, em Vitória. Ao longo de cinco décadas, recebeu exposições de artistas capixabas, brasileiros e estrangeiros, além de mostras coletivas de estudantes e professores. Também contribuiu para a formação de artistas do Estado que hoje circulam no cenário nacional.
A transferência para o campus de Goiabeiras, há 25 anos, também faz parte da trajetória que a exposição pretende celebrar. Para Claudia França, Colnago representa essa conexão entre diferentes momentos da instituição. “Como comemorar os 50 anos da GAP e os 25 anos no atual espaço físico? Escolhendo um representante que tenha vivenciado essas fases”, afirma.
Em Lugar que habito – natureza e alquimia, Colnago apresenta pinturas, desenhos, objetos e uma instalação. A mostra também reúne trabalhos de nove artistas do Atelier Attilio Colnago. Natureza, figura humana, memória e espiritualidade são alguns dos temas que orientam as obras.
A exposição está dividida em dois segmentos. O primeiro parte das ameaças ao meio ambiente e das memórias afetivas, históricas, políticas e religiosas do artista. O segundo aborda a proteção espiritual da natureza, aproximando referências de religiões de matriz africana e santos católicos.
O trabalho também explora técnicas tradicionais de pintura, como têmpera de ovo, têmpera de caseína, guache e encáustica. A proposta dialoga ainda com a encíclica Laudato Si', do papa Francisco, que apresenta o conceito de ecologia integral e relaciona a preservação dos ecossistemas às condições de vida e às estruturas sociais.
Durante mais de quatro décadas no Centro de Artes da Ufes, Colnago atuou no ensino, na criação artística e na pesquisa de materiais e técnicas de desenho e pintura. Também coordenou o Núcleo de Conservação e Restauração da universidade entre 1993 e 2018, quando se aposentou.
Apesar da trajetória de cinco décadas, a GAP ainda enfrenta dificuldades para manter sua estrutura e ampliar o acesso do público. Segundo Claudia França, a galeria precisa de investimentos em manutenção, acessibilidade, equipamentos, sistema elétrico, alarmes e sinalização. A coordenadora também aponta a necessidade de melhorias acústicas e de espaços adequados para administração e guarda do acervo.
Atualmente, o trabalho conta com dois estagiários bolsistas e estudantes voluntários que colaboram com atividades de mediação e montagem das exposições. Outro desafio é ampliar a visitação e fazer com que a galeria seja mais presente no cotidiano da população, para além da comunidade acadêmica.
É preciso organizar áreas para administração, guarda de acervo, equipamentos, cozinha e banheiros e, sobretudo, criar condições dignas de acessibilidade. Tudo isso necessita de verba
Lugar que habito – natureza e alquimia, de Attílio Colnago
Abertura: terça-feira, 17 de novembro, às 18h
Local: Galeria de Arte e Pesquisa da Ufes, campus de Goiabeiras, Vitória
Visitação: de terça a sexta-feira, das 9h às 12h e das 13h às 17h
Período: até 18 de dezembro
Entrada gratuita.