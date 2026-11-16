Já é Natal no ES: veja onde aproveitar vilas natalinas, neve artificial e atrações gratuitas

Árvores gigantes, vilas temáticas, roda-gigante, neve artificial, trenzinhos, espetáculos infantis e até pista de patinação no gelo. O Natal de 2026 promete transformar diferentes cidades do Espírito Santo em cenários de fantasia para quem gosta de aproveitar a temporada em família.
Na Grande Vitória, praças, parques e shoppings recebem decorações especiais e atrações para crianças e adultos. Já nas montanhas capixabas, municípios como Domingos Martins, Santa Maria de Jetibá e a região de Pedra Azul apostam em iluminação temática e cenários natalinos para atrair moradores e turistas.
Confira onde aproveitar a programação natalina no Espírito Santo:
Uma das principais atrações natalinas da região está no Parque O Cravo e a Rosa, em Nova Brasília, Cariacica. Inaugurada em 12 de novembro, a Vila de Natal integra o Natal & Luz 2026 e terá programação até 6 de janeiro de 2027.
O espaço conta com 920 mil microlâmpadas, roda-gigante, Trem do Noel e um local para encontrar o Papai Noel. Uma das novidades desta edição é o Desfile Natalino, realizado aos finais de semana, com personagens temáticos circulando pelo parque e interagindo com os visitantes.
Outro destaque é o Lago Encantado, que recebe árvores de Natal flutuantes, iluminação especial e um letreiro com a mensagem "Feliz Natal". A programação também prevê brinquedos acessíveis para pessoas com deficiência (PcD).
Serviço
Local: Parque O Cravo e a Rosa, Nova Brasília, Cariacica
Funcionamento: terça-feira a domingo, das 18h às 23h
Até: 6 de janeiro de 2027
Entrada: gratuita
O Natal de Encantos 2026 começa em 28 de novembro e segue até 6 de janeiro de 2027, com atrações espalhadas pelas nove regiões da cidade. A Praça do Papa será um dos principais pontos de encontro, com uma estrutura que prevê roda-gigante, carrossel, pista de patinação no gelo sintético e tobogã gigante.
O projeto Natal nas Praças também levará decoração temática e visitas do Papai Noel a diferentes bairros. A Orla de São Pedro, a área externa da Catedral Metropolitana e o Parque Moscoso também recebe decoração temática.
Serviço
Evento: Natal de Encantos 2026
Período: 28 de novembro a 6 de janeiro de 2027
Principais locais: Praça do Papa, Parque Moscoso, Orla de São Pedro e área externa da Catedral Metropolitana
Entrada: gratuita
Em Vila Velha, o destaque da programação é a tradicional Vila Natalina, que será instalada no Parque da Prainha entre 19 de novembro de 2026 e 6 de janeiro de 2027. Com entrada gratuita, o espaço funcionará de terça-feira a domingo, das 17h à meia-noite, e terá como novidade o Castelo do Papai Noel, que substitui a antiga casa do bom velhinho.
Um dos destaques é a sala sensorial, espaço voltado a pessoas neurodivergentes e autistas, pensado para oferecer uma experiência mais acolhedora e acessível. A abertura oficial, no dia 19 de novembro, terá desfile natalino, acendimento das luzes e inauguração do Castelo do Papai Noel, às 18h.
Às 20h30, a programação segue com apresentação da Orquestra Sonatha. A agenda cultural também inclui o espetáculo "O Quebra-Nozes Capixaba", nos dias 20 e 21 de novembro, na Prainha, com participações especiais de Ana Botafogo e Carlinhos de Jesus.
Shopping Vitória
O Natal do Shopping Vitória tem como destaque uma árvore de 10 metros de altura, com um trenzinho que percorre seu interior. A chamada Estação do Noel também conta com uma roda-gigante de seis metros, torre de bolas coloridas, caixas de presentes gigantes e presépio.
A chegada do Papai Noel aconteceu no dia 14 de novembro, com apresentação da Orquestra Allegretto, clarinada e personagens interativos. O trenzinho e a roda-gigante funcionam com bilheteria solidária, com arrecadação destinada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).
O shopping também recebe a campanha Papai Noel dos Correios, com adoção de cartinhas, e o Espaço do Bem, que reúne instituições sociais e funciona até 24 de dezembro.
Shopping Praia da Costa
Em Vila Velha, a Patrulha Canina é a protagonista do Natal do Shopping Praia da Costa. Os personagens Marshall, Chase, Skye e Rubble fazem parte da decoração, que tem uma árvore com mais de 12 metros de altura, esculturas tridimensionais e uma casa cenográfica.
As atividades da decoração são gratuitas, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping. O espaço também conta com caixa de correio para cartinhas, trono pet para fotografias e um local para crianças que desejam entregar suas chupetas.
A chegada do Papai Noel aconteceu no dia 14 de novembro, com cortejo natalino, apresentação cênica, chuva de balões e participação dos personagens.
Os encontros com Chase e Skye acontecem nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. As sessões duram 30 minutos e o atendimento acontece por ordem de chegada.
A decoração fica disponível até 27 de dezembro, no horário de funcionamento do shopping.
Boulevard Shopping Vila Velha
O Boulevard Shopping Vila Velha aposta no tema "Candy Store – Um Natal cheio de doçura". A programação de abertura aconteceu no dia 15 de novembro e segue até 25 de novembro.
O cenário temático é dedicado aos doces e à fantasia natalina, com espaço para fotografias e encontros com o bom velhinho. A partir de 1º de dezembro haverá também cantatas de Natal na praça de alimentação.
Shopping Mestre Álvaro
Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro escolheu o tema "Jardim do Noel". A abertura da temporada, realizada em 1º de novembro, contou com o espetáculo musical e teatral "O Segredo dos Presentes de Natal", cortejo com fanfarra e personagens natalinos.
A programação continua em novembro com o projeto Diversão no Mestre – Especial de Natal, que terá duas apresentações gratuitas no piso L2, sempre aos domingos, às 17h. No dia 22 de novembro, o espetáculo "Presentes do Natal" conta a história de uma vila encantada em que os amigos do Papai Noel se unem para manter viva a magia natalina.
Já em 29 de novembro, "Fábrica do Papai Noel" acompanha os duendes do Polo Norte em uma missão para finalizar os presentes antes da chegada do bom velhinho. Para participar, é necessário retirar ingresso pelo aplicativo Sá App.
Shopping Moxuara
Em Cariacica, o Natal Além da Imaginação aposta em uma experiência imersiva. A principal atração é o Elevador da Imaginação, que simula uma viagem de trenó até a casa do Papai Noel, no Polo Norte.
Na área temática de 310 metros quadrados, os visitantes encontram uma árvore de 12 metros, um urso falante de 2,80 metros e espaço kids com jogos e escorregador. A visitação é gratuita.
Shopping Montserrat
Também na Serra, o Shopping Montserrat apresenta o tema "Berçário dos Ursos". A decoração conta com balão iluminado e um urso gigante para fotografias.
A decoração de Natal estará aberta para visitação no piso L1 com a presença do Papai Noel até dia 24 de dezembro.
Shopping Aldeia da Serra
O Shopping Aldeia da Serra também estreou sua primeira temporada natalina em 2026, com o tema Natal Luz. A decoração tem iluminação especial, cenário para fotografias e palco 360 graus.
A decoração também contempla recursos de acessibilidade, com brinquedo interativo adaptado para crianças que utilizam cadeira de rodas. O shopping ainda reservará horários especiais para bebês nascidos em 2026 e crianças com deficiência tirarem fotos com o Papai Noel. As informações sobre agendamento serão divulgadas no Instagram oficial do empreendimento, @aldeiadaserrashopping.
Quem quiser aproveitar o clima natalino nas montanhas capixabas também terá programação especial em Domingos Martins. O município realiza a 30ª edição do Brilho de Natal, com abertura oficial marcada para 27 de novembro, às 19h, na Praça Dr. Arthur Gerhardt, no Centro de Campinho.
A decoração transforma as ruas e os espaços públicos da cidade em cenários iluminados para receber moradores e turistas. A visitação às áreas públicas decoradas é gratuita.
Em Pedra Azul, o evento Sonho de Natal também integra o roteiro natalino das montanhas capixabas. A decoração está instalada na Rota Vale da Pedra e segue até 9 de janeiro de 2027.
Entre os destaques estão três grandes árvores de Natal, o Corredor das Estrelas, presépio em tamanho real e cenários temáticos distribuídos ao longo de aproximadamente 600 metros. A programação é gratuita e também inclui a Casinha do Papai Noel, com visitação aos sábados.
Em Santa Maria de Jetibá, a programação Natal – Luzes e Tradições será realizada de 29 de novembro a 20 de dezembro de 2026.
Com o lema Wijnachte: lichte un tradition!, a celebração valoriza a cultura e as tradições locais em uma programação que reúne iluminação natalina e atividades temáticas.