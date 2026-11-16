Já é Natal no ES: veja onde aproveitar vilas natalinas, neve artificial e atrações gratuitas

Shopping Vitória

O Natal do Shopping Vitória tem como destaque uma árvore de 10 metros de altura, com um trenzinho que percorre seu interior. A chamada Estação do Noel também conta com uma roda-gigante de seis metros, torre de bolas coloridas, caixas de presentes gigantes e presépio.





A chegada do Papai Noel aconteceu no dia 14 de novembro, com apresentação da Orquestra Allegretto, clarinada e personagens interativos. O trenzinho e a roda-gigante funcionam com bilheteria solidária, com arrecadação destinada à Associação dos Amigos dos Autistas do Espírito Santo (Amaes).





O shopping também recebe a campanha Papai Noel dos Correios, com adoção de cartinhas, e o Espaço do Bem, que reúne instituições sociais e funciona até 24 de dezembro.





Shopping Praia da Costa

Em Vila Velha, a Patrulha Canina é a protagonista do Natal do Shopping Praia da Costa. Os personagens Marshall, Chase, Skye e Rubble fazem parte da decoração, que tem uma árvore com mais de 12 metros de altura, esculturas tridimensionais e uma casa cenográfica.





As atividades da decoração são gratuitas, mediante resgate de cupom no aplicativo do shopping. O espaço também conta com caixa de correio para cartinhas, trono pet para fotografias e um local para crianças que desejam entregar suas chupetas.





A chegada do Papai Noel aconteceu no dia 14 de novembro, com cortejo natalino, apresentação cênica, chuva de balões e participação dos personagens.





Os encontros com Chase e Skye acontecem nos dias 18, 19 e 20 de dezembro. As sessões duram 30 minutos e o atendimento acontece por ordem de chegada.





A decoração fica disponível até 27 de dezembro, no horário de funcionamento do shopping.





Boulevard Shopping Vila Velha

O Boulevard Shopping Vila Velha aposta no tema "Candy Store – Um Natal cheio de doçura". A programação de abertura aconteceu no dia 15 de novembro e segue até 25 de novembro.





O cenário temático é dedicado aos doces e à fantasia natalina, com espaço para fotografias e encontros com o bom velhinho. A partir de 1º de dezembro haverá também cantatas de Natal na praça de alimentação.





Shopping Mestre Álvaro

Na Serra, o Shopping Mestre Álvaro escolheu o tema "Jardim do Noel". A abertura da temporada, realizada em 1º de novembro, contou com o espetáculo musical e teatral "O Segredo dos Presentes de Natal", cortejo com fanfarra e personagens natalinos.





A programação continua em novembro com o projeto Diversão no Mestre – Especial de Natal, que terá duas apresentações gratuitas no piso L2, sempre aos domingos, às 17h. No dia 22 de novembro, o espetáculo "Presentes do Natal" conta a história de uma vila encantada em que os amigos do Papai Noel se unem para manter viva a magia natalina.





Já em 29 de novembro, "Fábrica do Papai Noel" acompanha os duendes do Polo Norte em uma missão para finalizar os presentes antes da chegada do bom velhinho. Para participar, é necessário retirar ingresso pelo aplicativo Sá App.





Shopping Moxuara

Em Cariacica, o Natal Além da Imaginação aposta em uma experiência imersiva. A principal atração é o Elevador da Imaginação, que simula uma viagem de trenó até a casa do Papai Noel, no Polo Norte.





Na área temática de 310 metros quadrados, os visitantes encontram uma árvore de 12 metros, um urso falante de 2,80 metros e espaço kids com jogos e escorregador. A visitação é gratuita.





Shopping Montserrat

Também na Serra, o Shopping Montserrat apresenta o tema "Berçário dos Ursos". A decoração conta com balão iluminado e um urso gigante para fotografias.





A decoração de Natal estará aberta para visitação no piso L1 com a presença do Papai Noel até dia 24 de dezembro.

Shopping Aldeia da Serra

O Shopping Aldeia da Serra também estreou sua primeira temporada natalina em 2026, com o tema Natal Luz. A decoração tem iluminação especial, cenário para fotografias e palco 360 graus.



