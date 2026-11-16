Fiat revela imagens do Argo X, que já é visto nas ruas sem camuflagem

Próximo do lançamento oficial, que deve acontecer em dezembro, o Argo X teve imagens oficiais divulgadas pela Fiat recentemente, ao mesmo tempo em que o modelo foi avistado pelas ruas de Belo Horizonte (MG) sem camuflagem, emplacado, por alguns perfis de redes sociais especializados em mercado automotivo.





O modelo será o responsável por estrear a nova linguagem global de design da marca no país, antecipando os códigos estilísticos que orientarão os futuros produtos da empresa.





O Argo X foi posicionado para ampliar a participação da montadora no segmento de entrada. Segundo a fabricante, o modelo não substituirá imediatamente o hatch atual, passando a complementar a gama e conviver com o Argo já comercializado no portfólio nacional.