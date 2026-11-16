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Fim do mistério

Fiat revela imagens do Argo X, que já é visto nas ruas sem camuflagem

Modelo estreia a nova linguagem global de estilo da fabricante no país e conviverá com a geração atual do hatch

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:41

Karine Nobre

Karine Nobre

Publicado em 

16 nov 2026 às 10:41
Fiat Argo X 2027
Montadora divulgou imagens com o modelo na cor Verde Pistacchio
 Fiat/Divulgação

Próximo do lançamento oficial, que deve acontecer em dezembro, o Argo X teve imagens oficiais divulgadas pela Fiat recentemente, ao mesmo tempo em que o modelo foi avistado pelas ruas de Belo Horizonte (MG) sem camuflagem, emplacado, por alguns perfis de redes sociais especializados em mercado automotivo. 


O modelo será o responsável por estrear a nova linguagem global de design da marca no país, antecipando os códigos estilísticos que orientarão os futuros produtos da empresa.


O Argo X foi posicionado para ampliar a participação da montadora no segmento de entrada. Segundo a fabricante, o modelo não substituirá imediatamente o hatch atual, passando a complementar a gama e conviver com o Argo já comercializado no portfólio nacional.

Fiat Argo X 2027
Traseira traz o logotipo da Fiat posicionado no centro da tampa e lanternas com grafismo geométrico Fiat/Divulgação

As imagens revelam uma carroceria que combina linhas estruturadas com superfícies limpas, com poucas diferenças para a versão que roda na Europa, o Grande Panda. Na parte externa, o conjunto óptico adota o conceito de pixel design, com luzes de condução diurna (DRLs) e lanternas traseiras formando um desenho em “X”.


O emblema da Fiat passa a ser aplicado de forma centralizada tanto na grade dianteira quanto na tampa do porta-malas. Para o lançamento, a marca também introduz a tonalidade Verde Pistacchio na paleta de cores da carroceria.


A montadora ainda não divulgou dados técnicos sobre motorização, lista de equipamentos internos ou tabela de preços. A expectativa é que o modelo tenha duas configurações de motor: 1.0 aspirado de 75 cv e 1.0 turbo flex de 116 cv, com câmbio automático CVT e sistema híbrido leve de 12 volts (MHEV).


O Argo X foi apresentado, na última semana, para o público interno da montadora no Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais.

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