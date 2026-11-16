Fiat revela imagens do Argo X, que já é visto nas ruas sem camuflagem

Próximo do lançamento oficial, que deve acontecer em dezembro, o Argo X teve imagens oficiais divulgadas pela Fiat recentemente, ao mesmo tempo em que o modelo foi avistado pelas ruas de Belo Horizonte (MG) sem camuflagem, emplacado, por alguns perfis de redes sociais especializados em mercado automotivo.
O modelo será o responsável por estrear a nova linguagem global de design da marca no país, antecipando os códigos estilísticos que orientarão os futuros produtos da empresa.
O Argo X foi posicionado para ampliar a participação da montadora no segmento de entrada. Segundo a fabricante, o modelo não substituirá imediatamente o hatch atual, passando a complementar a gama e conviver com o Argo já comercializado no portfólio nacional.
As imagens revelam uma carroceria que combina linhas estruturadas com superfícies limpas, com poucas diferenças para a versão que roda na Europa, o Grande Panda. Na parte externa, o conjunto óptico adota o conceito de pixel design, com luzes de condução diurna (DRLs) e lanternas traseiras formando um desenho em “X”.
O emblema da Fiat passa a ser aplicado de forma centralizada tanto na grade dianteira quanto na tampa do porta-malas. Para o lançamento, a marca também introduz a tonalidade Verde Pistacchio na paleta de cores da carroceria.
A montadora ainda não divulgou dados técnicos sobre motorização, lista de equipamentos internos ou tabela de preços. A expectativa é que o modelo tenha duas configurações de motor: 1.0 aspirado de 75 cv e 1.0 turbo flex de 116 cv, com câmbio automático CVT e sistema híbrido leve de 12 volts (MHEV).
O Argo X foi apresentado, na última semana, para o público interno da montadora no Polo Automotivo Stellantis de Betim, em Minas Gerais.