ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Tem sugestão ou viu erro? Envie aqui Quer mais notícias? Entre no nosso WhatsApp

Investigação

Jovem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de adolescente em Linhares

Publicado em

16 nov 2026 às 10:41
Prisão ocorreu na última sexta-feira (13), no bairro Jocafe II
Kayke Eugênio da Silva, de 18 anos, foi preso temporariamente na última sexta-feira (13) Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 18 anos, identificado como Kayke Eugênio da Silva, foi preso temporariamente na última sexta-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Jocafe II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento de um adolescente de 14 anos.


Segundo a corporação, o adolescente foi visto pela última vez no dia 15 de julho, no bairro Planalto, também em Linhares. Quatro meses após o desaparecimento, ele ainda não foi localizado.


Kayke foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da delegacia do município, o suspeito será interrogado ainda nesta semana, como parte da continuidade das investigações sobre o caso.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a família do adolescente. O espaço permanece aberto para manifestações.

Link copiado com sucesso

Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Atenção!

Cidades do ES recebem alerta laranja de tempestade e granizo

Publicado em 16/11/2026 às 09:57

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, com grau de severidade de perigo, para todo o Espírito Santo. O aviso começou às 9h05 desta segunda-feira (16) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.


A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

Veja Também 

Acumulado de precipitação sobre o Brasil estimado para período de 14 a 23 de novembro de 2026. As áreas em rosa indicam volumes acima de 100 mm

ES pode registrar até 200 mm de chuva nos próximos dias; Inmet emite alerta

Link copiado com sucesso

Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
ES 185

Sul do ES registra chuva de granizo e queda de barreira

Publicado em 15/11/2026 às 19:29
Chuva de granizo foi registrada em Ibitirama
Chuva de granizo foi registrada em Ibitirama Redes sociais

Uma temporal foi registrado na tarde deste domingo (15) no município de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba. Segundo a Defesa Civil, houve queda de galhos de árvores, barreira e granizo na ES 185, estrada que liga o município ao distrito de Celina, em Alegre.


Nas redes sociais, motoristas registraram queda de granizo na estrada, locais com muito acúmulo de água e galhos de árvores na pista. Segundo a Defesa Civil de Ibitirama, uma equipe da prefeitura foi acionada para retirada de barreira na ES 185, galhos e troncos de árvores que caíram durante a chuva, que durou cerca de 40 minutos. Na sede e nas comunidades dos distritos não houve ocorrências. 

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Mulher é presa após agredir a companheira em Cachoeiro

Publicado em 15/11/2026 às 17:56

Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de ter agredido a companheira, de 30 anos, na tarde de sábado (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações de testemunhas à Guarda Civil Municipal, a suspeita tinha ciúmes até de familiares da vítima.


A vítima, segundo a guarda, não conseguiu contar o que havia acontecido por conta dos ferimentos. De acordo com informações de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento, além de uma lesão no lábio inferior causada por objeto perfurocortante.


Diversas testemunhas contaram aos agentes que as lesões foram ocasionadas pela companheira da vítima.  Uma familiar da mulher agredida também contou que a suspeita tem um comportamento possessivo e ciúmes exagerados.


A suspeita foi levada para a delegacia e, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Em seguids, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

Link copiado com sucesso

Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Adolescente é morto a tiros no bairro Maria Ortiz em Vitória

Publicado em 15/11/2026 às 11:24

Um adolescente foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), no bairro Maria Ortiz, em VitóriaUma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.


Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a vítima tinha 16 anos e uma dívida com traficantes. Ele estava de bicicleta quando foi surpreendido por criminosos.


Testemunhas contaram que os atiradores chegaram em uma bicicleta elétrica.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime permanece desconhecida. Outros detalhes não foram divulgados.

Veja Também 

Imagem de destaque

Maria Ortiz, a heroína capixaba que deve sempre ser lembrada

Link copiado com sucesso

Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Domingos Martins

Pai e filha ficam feridos em colisão entre carro e carreta na BR 262, em Pedra Azul

Publicado em 14/11/2026 às 20:54
Pai e filha ficaram feridos em acidente entre carro e carreta na BR 262 Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma colisão envolvendo um Chevrolet Onix e uma carreta na BR 262, na altura do km 90, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, deixou pai e filha feridos na tarde deste sábado (14), por volta das 14h30.


Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, para possibilitar a retirada segura do condutor do automóvel foi necessário remover uma das portas do veículo, permitindo o desencarceramento da vítima.


O motorista, que relatava dores na região das costas, recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhado para avaliação médica. A passageira, filha do condutor, também recebeu atendimento da equipe de resgate dos bombeiros, sendo conduzida ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ela apresentava queixas de dores na região abdominal.


Além das equipes do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a responsabilidade pela segurança e pelos procedimentos relativos à ocorrência na rodovia após a conclusão dos trabalhos de resgate.

Link copiado com sucesso

Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na ES 060, em Itapemirim

Publicado em 14/11/2026 às 20:03
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel na manhã deste sábado (14), na rodovia ES-060.
Acidente na manhã deste sábado (14) na Rodovia ES-060, em Itapemirim. Reprodução
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na manhã deste sábado (14), na Rodovia ES-060, na altura do acesso à localidade de Gomes, em Itapemirim. 

Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista tentava ingressar na rodovia quando colidiu na lateral traseira de um carro que trafegava no sentido Marataízes. 

Durante o atendimento, os militares constataram que o motociclista não possuía habilitação. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. Ainda segundo a PM, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.

As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate do município e encaminhados ao Hospital Menino Jesus.
Link copiado com sucesso

Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos
Acidente

Carro bate em poste e pega fogo na Vila Rubim, em Vitória

Publicado em 14/11/2026 às 11:08

Um carro bateu em um poste e pegou fogo no início da manhã deste sábado (14), na Vila Rubim, em Vitória. O motorista, identificado como Daniel Casagrande Andrade, 22 anos, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência (HEUE), também na Capital, mas não resistiu e morreu.


As chamas foram controladas pelo Corpo de Bombeiros. As circunstâncias do acidente ainda não foram esclarecidas.


Ainda de acordo com a PM, o veículo estava com o licenciamento atrasado e foi removido para um pátio, já que não tinha condições de circular.

Daniel Casagrande não resistiu e morreu no final da manhã deste sábado (14) Reprodução
Link copiado com sucesso

Caroline Freitas

Repórter / [email protected]
Caroline Freitas
Norte do ES

Após caminhão, ônibus afunda em rua de Linhares

Publicado em 14/11/2026 às 10:30

Um ônibus teve o trajeto interrompido após parte do asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo, na noite de sexta-feira (13).  O incidente aconteceu na mesma via onde um caminhão de coleta de lixo ficou parcialmente afundado após o asfalto ceder, na manhã do mesmo dia.


A Secretaria de Obras de Linhares informou que a empresa terceirizada responsável pelos reparos está com equipes mobilizadas desde sexta-feira (13). No entanto, devido ao volume de chuva, será necessário aguardar a drenagem da água para iniciar os trabalhos com segurança.

Link copiado com sucesso

André Borghi

Repórter / [email protected]
André Borghi
Asfalto cedeu

Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder em Linhares

Publicado em 13/11/2026 às 20:10
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Caminhão de lixo afunda após asfalto ceder em Linhares Crédito: Redes Sociais 

Um caminhão de coleta de lixo afundou após o asfalto ceder na Rua Aurora Nunes de Oliveira, no bairro Linhares V, em Linhares, no Norte do Espírito Santo no final da manhã desta sexta-feira (13). 


Segundo a Prefeitura de Linhares, a rua passou recentemente por obras de macrodrenagem. O caminhão foi retirado do buraco ainda no final da manhã, e os resíduos transportados pelo veículo foram transferidos para outro caminhão. A limpeza do chorume, líquido resultante da decomposição do lixo, estava prevista para ser realizada com o auxílio de um caminhão-pipa.

Link copiado com sucesso

Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Crime

Adolescente é internado suspeito de tortura e extorsão em Sooretama

Publicado em 13/11/2026 às 13:56

Um adolescente de 15 anos foi encaminhado à internação provisória na quinta-feira (12), por atos infracionais análogos à tortura e à extorsão, em Sooretama, no Norte do Espírito Santo. Ele foi localizado em um imóvel no bairro Sayonara durante uma operação da Polícia Civil.


Segundo a corporação, a ação tinha como objetivo cumprir mandados de busca e apreensão domiciliar e de internação provisória. As investigações apontam que, em 10 de outubro deste ano, o adolescente e outro menor sequestraram e agrediram um jovem de 16 anos por um longo período. Após as agressões, a vítima precisou de atendimento hospitalar.


"A apuração aponta que os adolescentes teriam cometido as agressões com o objetivo de obrigar a vítima a pagar uma suposta dívida relacionada a drogas", explicou o chefe da Delegacia Regional de Linhares, delegado Fabrício Lucindo.


O mandado de internação foi expedido pela 2ª Vara da Infância e Juventude da Comarca de Linhares. Após ser localizado, o adolescente foi encaminhado à unidade Norte do Instituto de Atendimento Socioeducativo do Espírito Santo (Iases), em Linhares.

Veja Também 

Crime aconteceu em julho, em uma empresa localizada na estrada Jataipeba

Funcionário tenta assaltar empresa onde trabalhava e é preso em Linhares

Homem era alvo de mandado de prisão temporária por tráfico de drogas

Foragido da Justiça é preso trabalhando em condomínio de luxo na Serra

Imagem de destaque

Criminosos rendem família e roubam 250 kg de pimenta-do-reino em Jaguaré

Link copiado com sucesso

Ana Muniz

Repórter / [email protected]
Ana Muniz

RECOMENDADO PARA VOCÊ

Humorista Nany People

Nany People traz espetáculo sobre recomeços e escolhas da vida a Vitória

Imagem de destaque

Quem foi o 'chefe dos chefes', que revolucionou o narcotráfico do México e morreu aos 80 anos

Cerca de 400 kg de carne foram encontrados em carro

PRF flagra carro com 400 kg de carne saqueada após tombamento na BR 101 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.