Jovem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de adolescente em Linhares

Um jovem de 18 anos, identificado como Kayke Eugênio da Silva, foi preso temporariamente na última sexta-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Jocafe II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento de um adolescente de 14 anos.





Segundo a corporação, o adolescente foi visto pela última vez no dia 15 de julho, no bairro Planalto, também em Linhares. Quatro meses após o desaparecimento, ele ainda não foi localizado.





Kayke foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da delegacia do município, o suspeito será interrogado ainda nesta semana, como parte da continuidade das investigações sobre o caso.





A reportagem de A Gazeta tenta contato com a família do adolescente. O espaço permanece aberto para manifestações.