ES pode registrar até 200 mm de chuva nos próximos dias; Inmet emite alerta

A segunda quinzena de novembro de 2026 começa com características típicas da primavera no Espírito Santo. Uma massa de ar quente e muito úmida se espalha pelo país, favorecendo a ocorrência de fortes pancadas de chuvas, principalmente à tarde e à noite. A previsão da Climatempo indica acumulados de 100 a 200 milímetros no Estado nos próximos dias.
Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, diversas regiões do país estão sujeitas a temporais, que podem provocar transtornos, especialmente em áreas urbanas.
O mapa divulgado pela Climatempo aponta vários pontos críticos no Espírito Santo, destacados em rosa, com previsão de volumes superiores a 100 milímetros entre os dias 14 e 23 de novembro (veja abaixo).
Nesta segunda-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo. O aviso, que indica perigo, prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de alagamentos.