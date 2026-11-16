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Clima

ES pode registrar até 200 mm de chuva nos próximos dias; Inmet emite alerta

Previsão da Climatempo indica acumulados de até 200 milímetros no Estado, enquanto alerta do Inmet prevê chuva intensa, ventos de até 100 km/h e queda de granizo

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 09:48

Júlia Afonso

Júlia Afonso

Publicado em 

16 nov 2026 às 09:48

A segunda quinzena de novembro de 2026 começa com características típicas da primavera no Espírito Santo. Uma massa de ar quente e muito úmida se espalha pelo país, favorecendo a ocorrência de fortes pancadas de chuvas, principalmente à tarde e à noite. A previsão da Climatempo indica acumulados de 100 a 200 milímetros no Estado nos próximos dias. 


Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, diversas regiões do país estão sujeitas a temporais, que podem provocar transtornos, especialmente em áreas urbanas. 


O mapa divulgado pela Climatempo aponta vários pontos críticos no Espírito Santo, destacados em rosa, com previsão de volumes superiores a 100 milímetros entre os dias 14 e 23 de novembro (veja abaixo).

Acumulado de precipitação sobre o Brasil estimado para período de 14 a 23 de novembro de 2026. As áreas em rosa indicam volumes acima de 100 mm
Acumulado de precipitação sobre o Brasil estimado para período de 14 a 23 de novembro de 2026. As áreas em rosa indicam volumes acima de 100 mm Crédito: Climatempo
Alerta laranja de tempestade

Nesta segunda-feira (16), o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade para todo o Espírito Santo. O aviso, que indica perigo, prevê chuva de até 100 milímetros por dia, ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo. Há risco de alagamentos.

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