ES pode registrar até 200 mm de chuva nos próximos dias; Inmet emite alerta

A segunda quinzena de novembro de 2026 começa com características típicas da primavera no Espírito Santo. Uma massa de ar quente e muito úmida se espalha pelo país, favorecendo a ocorrência de fortes pancadas de chuvas, principalmente à tarde e à noite. A previsão da Climatempo indica acumulados de 100 a 200 milímetros no Estado nos próximos dias.





Ainda de acordo com a empresa de meteorologia, diversas regiões do país estão sujeitas a temporais, que podem provocar transtornos, especialmente em áreas urbanas.





O mapa divulgado pela Climatempo aponta vários pontos críticos no Espírito Santo, destacados em rosa, com previsão de volumes superiores a 100 milímetros entre os dias 14 e 23 de novembro (veja abaixo).