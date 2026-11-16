Homem é preso após atirar contra pneus de carros da janela de casa em Vitória

Um dos vizinhos do suspeito, que não quis se identificar, afirmou que o atirador trabalha com segurança privada e já havia disparado contra veículos outras vezes. Segundo o relato da testemunha, o próprio carro dele já foi alvo.





“Fui pegar o carro para sair e o pneu dianteiro e traseiro do lado do passageiro estavam furados. Não consegui sair e reparei que os carros que estavam estacionados do outro lado da rua também estavam furados. Tinha um carro branco, que ficou parado aqui uns dias, que também foi furado. Todos os carros que pararam aqui na rua, aqui na avenida, desde então, foram furados”, relembrou o vizinho.





A reportagem do g1ES/TV Gazeta procurou a Polícia Militar e a Polícia Civil em busca de mais detalhes sobre o caso. Assim que houver retorno, a matéria será atualizada.





Com informações de Vinícius Colini, da TV Gazeta