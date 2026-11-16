Veja calendário de feriados nacionais de 2027 e em que dias da semana caem

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O calendário de feriados de 2027 terá sete datas nacionais em dias úteis e outras três aos sábados. Entre as folgas que poderão prolongar os fins de semana estão o 1º de janeiro e a Paixão de Cristo, em 26 de março, ambos em sextas-feiras.





Outros feriados importantes também terão possibilidade de emenda, como a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma segunda-feira.





O calendário inclui ainda Carnaval, em 8 e 9 de fevereiro, e Corpus Christi, em 27 de maio. Essas datas são tradicionalmente observadas como pontos facultativos no serviço público federal, mas não são feriados nacionais. Na iniciativa privada, a concessão de folga depende das regras locais, de acordos ou da decisão do empregador.





VEJA A LISTA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2027

1º de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal

8 e 9 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)

10 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)

26 de março (sexta-feira): Sexta-Feira Santa

21 de abril (quarta-feira): Tiradentes

1º de maio (sábado): Dia do Trabalho

27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)

7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil

12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (terça-feira): Finados

15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República

20 de novembro (sábado): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra

24 de dezembro (sexta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo)

25 de dezembro (sábado): Natal

31 de dezembro (sexta-feira): Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo)



