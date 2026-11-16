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Veja calendário de feriados nacionais de 2027 e em que dias da semana caem

Confira também os direitos de quem trabalha nos feriados

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 09:09

Agência Folha Press

Agência Folha Press

Publicado em 

16 nov 2026 às 09:09

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O calendário de feriados de 2027 terá sete datas nacionais em dias úteis e outras três aos sábados. Entre as folgas que poderão prolongar os fins de semana estão o 1º de janeiro e a Paixão de Cristo, em 26 de março, ambos em sextas-feiras.


Outros feriados importantes também terão possibilidade de emenda, como a Proclamação da República, em 15 de novembro, que cairá em uma segunda-feira.


O calendário inclui ainda Carnaval, em 8 e 9 de fevereiro, e Corpus Christi, em 27 de maio. Essas datas são tradicionalmente observadas como pontos facultativos no serviço público federal, mas não são feriados nacionais. Na iniciativa privada, a concessão de folga depende das regras locais, de acordos ou da decisão do empregador.


VEJA A LISTA DE FERIADOS E PONTOS FACULTATIVOS DE 2027

  • 1º de janeiro (sexta-feira): Confraternização Universal
  • 8 e 9 de fevereiro (segunda e terça-feira): Carnaval (ponto facultativo)
  • 10 de fevereiro (quarta-feira): Quarta-Feira de Cinzas (ponto facultativo até 14h)
  • 26 de março (sexta-feira): Sexta-Feira Santa
  • 21 de abril (quarta-feira): Tiradentes
  • 1º de maio (sábado): Dia do Trabalho
  • 27 de maio (quinta-feira): Corpus Christi (ponto facultativo)
  • 7 de setembro (terça-feira): Independência do Brasil
  • 12 de outubro (terça-feira): Nossa Senhora Aparecida
  • 2 de novembro (terça-feira): Finados
  • 15 de novembro (segunda-feira): Proclamação da República
  • 20 de novembro (sábado): Dia Nacional de Zumbi e da Consciência Negra
  • 24 de dezembro (sexta-feira): Véspera de Natal (ponto facultativo)
  • 25 de dezembro (sábado): Natal
  • 31 de dezembro (sexta-feira): Véspera de Ano-Novo (ponto facultativo)


Quais são os direitos de quem trabalha nos feriados?

Quem trabalha em feriados tem direito, em regra, a uma folga compensatória em outro dia ou ao pagamento em dobro pelo dia trabalhado, sem prejuízo da remuneração normal do feriado, que já está incluída no salário.


A regra vale tanto para mensalistas quanto para horistas, conforme a lei 605/1949 e o entendimento do TST (Tribunal Superior do Trabalho).


"Quem trabalha no feriado tem, em regra, dois caminhos garantidos pela lei: ou recebe uma folga compensatória em outro dia, ou recebe aquele dia trabalhado em dobro, sem prejuízo da remuneração normal do feriado, que já está incluída no salário", afirma Mariana Piva, sócia da área trabalhista do Marcos Martins Advogados.


Na escala 12x36, por exemplo, a CLT considera os feriados compensados pela própria remuneração mensal, salvo disposição diferente em convenção ou acordo coletivo.


No comércio, o funcionamento em feriados depende, como regra geral, de autorização prevista em convenção coletiva. Há exceções para determinadas atividades, como supermercados, mercados e hipermercados, que tiveram autorização permanente restabelecida por decisão provisória do TRF-3 (Tribunal Regional Federal da 3ª Região)

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