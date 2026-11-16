ES tem mais de 5.110 vagas de emprego nesta segunda-feira (16)

AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE CARIACICA

Como se candidatar: Não há necessidade de agendamento prévio. A agência vai funcionar em um novo local: o Centro Administrativo, localizado na avenida Alice Coutinho, em Vera Cruz, ao lado da Câmara Municipal de Cariacica, das 8 às 18 horas. Por meio do WhatsApp da agência, os candidatos também poderão ter acesso às listas das vagas de emprego, acompanhar o processo seletivo e tirar dúvidas sobre agendamento e como se candidatar às vagas oferecidas semanalmente. Os munícipes podem enviar mensagens para o número (27) 98831-6008, de segunda a sexta, das 8h às 16 horas.





Vagas: 1.000, sendo 56 para pessoas com deficiência. Há oportunidades para eletricista, instrutor de inglês e espanhol, atendente de caixa, assistente administrativo, gerente de cobrança interno, operador logístico pcd, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE CARIACICA

Como se candidatar: o trabalhador deve procurar a agência que funciona no Faça Fácil, Av. Aloizio Santos, 500, Santo André, Cariacica, das 8h às 17h





Vagas: 434. Há oportunidades para abastecedor de produção, ajudante de motorista, artífice de manutenção, atendente de padaria, auxiliar de estoque, auxiliar operacional de logística, cegonheiro, eletricista, estoquista, técnico de telecomunicações, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.





SINE DE VILA VELHA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, que funciona na Vila do Empreendedor, no subsolo do Boulevard Shopping, das 8h às 17h.





Vagas: 461. Há oportunidades para armador de estrutura de concreto armado, atendente de telemarketing, auxiliar de armazenamento, encarregado de obra, frentista, operador de máquinas de construção civil e mineração, técnico de edificações, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DA SERRA

Como se candidatar: os interessados devem comparecer na agência, localizada no bairro Portal de Jacaraípe, no Pró-cidadão, das 8 às 17 horas.





Vagas: 1.407. Há oportunidades para açougueiro, agente de vendas de serviços, ajudante de carga e descarga de mercadoria, auxiliar administrativo, auxiliar de limpeza, balconista, borracheiro, motorista de caminhão-carreta, despachante de documentos, mecânico de suspensão, entre outras chances. Veja as vagas.



SINE DE VITÓRIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona na Casa do Cidadão, Avenida Maruípe, 2.544, Itararé, das 8h às 17h.





Vagas: 334. Há oportunidades para agente de recrutamento e seleção, analista de suporte técnico, atendente de balcão, auxiliar de limpeza, cuidador de pessoa idosa e dependentes, instalador de sistemas eletroeletrônicos de segurança, recepcionista, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.



SINE DE GUARAPARI

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência que funciona no Centro Administrativo Prefeito Benedito Lyra, Avenida Paris, 686, Praia do Morro, das 8h às 17h.





Vagas: 55. Há oportunidades para ajudante de caminhão, auxiliar de produção, balconista, garçom, marceneiro, montador de móveis planejados, técnico de planejamento de manutenção, entre outras chances. Para verificar as oportunidades do Sine de Vitória, é necessário utilizar o filtro disponível na página. Veja as vagas.





SINE DE ANCHIETA

Como se candidatar: os interessados podem procurar a agência, das 8 às 17 horas, na Casa do Cidadão, Av. Marechal Deodoro da Fonseca, 767, Centro.





Vagas: 8. Há oportunidades para bombeiro, vendedora, técnico instalador e reparador de fibra óptica, vendedora, entre outras chances. Veja as vagas.



SINE DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade, das 8 às 17 horas, que fica na Rua Costa Pereira, 90, Centro.





Vagas: 95. Há oportunidades para acabador de pedra, assistente administrativo, auxiliar de padeiro, auxiliar de linha de produção, auxiliar de contabilidade, costureira, cozinheiro geral, churrasqueiro, costureira, operador de ponte, entre outros postos. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.





AGÊNCIA DO TRABALHADOR DE MARATAÍZES

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Av. Rubens Rangel, nº 1489, Ed. Itamaraty, Cidade Nova, das 8 às 17 horas.





Vagas: 65. Há oportunidades para ajudante de obras, auxiliar de linha de produção, cozinheiro de restaurante, empregado doméstico nos serviços gerais, padeiro, programador de controle de produção, soldador, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.





SINE DE ARACRUZ

Como se candidatar: o atendimento aos candidatos ocorre na Rua José Coutinho da Rocha, nº 140, bairro Vila Rica, das 8 às 17 horas.





Vagas: 349 Há oportunidades para ajudante de cozinha, ajudante florestal, analista administrativo, assistente de manutenção, caldeireiro, encanador, montador de andaime, operador de centro de tratamento, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE LINHARES

Como se candidatar: os interessados devem procurar a agência, das 8 às 13 horas, no Center Norte Conceição, que fica na Rua Florentino Avidos, no bairro Conceição.





Vagas: 157. Há oportunidades para assistente de vendas, auxiliar de equipe de serviços, auxiliar de linha de produção, conferente de estoque, eletricista de força e controle, encarregado de manutenção civil, pedreiro, entre outras chances. Veja as vagas.





SINE DE SÃO MATEUS

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Avenida José Tozzi, nº2616, Bairro Boa Vista.



Vagas: 237. Há oportunidades para agente funerário, atendente, atendente de frios, auxiliar de produção, auxiliar de serviços gerais, camareira, balconista de açougue, ceramista, copeiro, motorista de ônibus, operador de caixa, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.



SINE DE BARRA DE SÃO FRANCISCO

Como se candidatar: os interessados devem enviar os currículos para o e-mail: currí[email protected] com o número de CPF.





Vagas: 68. Há oportunidades para ajudante de açougue, auxiliar de serviços de manutenção, coletor de resinas, ajudante de pátio, operador de prensa, repositor de mercadorias, entre outras chances. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município. Veja as vagas.





SINE DE COLATINA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Av. Getúlio Vargas, 98, Centro.





Vagas: 129. Há oportunidades para auxiliar de segurança, atendente de farmácia, engenheiro civil, gerente comercial, instrutor de educação profissional industrial, operador de caixa, vendedor interno, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.





SINE DE NOVA VENÉCIA

Como se candidatar: os interessados devem procurar a unidade que funciona, das 8 às 17 horas, na Rua Jussara, 10, Margareth.





Vagas: 311. Há oportunidades para auxiliar de crédito, atendente de lojas, chefe de depósito, classificador de grãos, enfermeiro do trabalho, faxineiro, motorista de caminhão, operador de computador, operador de empilhadeira, entre outras chances. Veja as vagas. Para selecionar a vaga de interesse, é necessário usar a busca para por município.