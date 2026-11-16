Todas Elas leva painel com Rita Batista e Aline Midlej ao palco principal do Empoderadonas

Idealizadora do Todas Elas e gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva relembra as edições de 2026. "Fizemos três eventos grandiosos do Todas Elas este ano em Vitória, trazendo vozes nacionais e regionais potentes para discutir o universo feminino. Discutimos a escalada da violência em março, mês da mulher, e contamos com a jornalista Ana Paula Araújo. Em maio, mês das mães, falamos sobre o protagonismo da mulher ser o que ela quiser, com a ajuda da jornalista Aline Midlej e da empresária Cris Ribeiro. Em junho, antecipamos a comemoração da criação da Lei Maria da Penha, com a participação da própria Maria da Penha e da atriz Rita Batista. Foram eventos fortes, que marcaram muitas mulheres", afirma.





Segundo Elaine, a ideia é levar esse sentimento ao Empoderadonas. "Quando definimos a parceria para participar do Empoderadonas, um evento gigante envolvendo mulheres do país todo, decidimos trazer de volta parte daquele sentimento vivido este ano nos nossos eventos do Todas. Desta vez, para mostrar que a mulher pode ocupar o lugar dela, inspirar outras e transformar a sociedade. Esse é o ciclo virtuoso que queremos apresentar a partir de agora", diz.





"Queremos dar um basta no ciclo da violência e inaugurar essa nova fase, em que a coragem da mulher, o acolhimento da sociedade e a força do protagonismo feminino mudam esse jogo. Agora, de volta com Rita Batista e Aline Midlej, queremos tocar cada mulher do Empoderadonas e inspirar mudanças na vida de todas elas", completa.