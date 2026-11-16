Todas Elas leva painel com Rita Batista e Aline Midlej ao palco principal do Empoderadonas

O projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, chega ao palco principal do Empoderadonas 2026 com o painel "O Lugar de Toda Mulher: Ocupar, Inspirar e Transformar". A conversa acontece nesta quinta-feira (19), segundo dia do Empoderadonas, das 14h às 15h, no Centro de Convenções de Vitória. No palco estarão a jornalista e apresentadora Rita Batista e a jornalista Aline Midlej, apresentadora da GloboNews. A mediação é de Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta e idealizadora do projeto.
O painel vai tratar de trajetórias, representatividade, desafios e ocupação de espaços pelas mulheres. A ideia é aproximar a experiência das convidadas da realidade do público do evento.
Realizado pelo Sebrae/ES nos dias 18 e 19 de novembro, o Empoderadonas é dedicado ao empreendedorismo feminino e aos negócios liderados por mulheres. A expectativa é reunir cerca de 10 mil mulheres nesta edição.
Criado em 2020, o Todas Elas amplia a cobertura sobre mulheres para além dos casos de violência. O projeto conta histórias de protagonismo, conquistas e desafios das capixabas. Em 2025, teve três edições, com os temas Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios Liderados por Mulheres.
EmpoderaDonas 2026
Data: 18 e 19 de novembro
Local: Centro de Convenções de Vitória (ES)
Público: aberto ao público geral
Inscrições: Site oficial do Empoderadonas
Programação: Clique aqui!