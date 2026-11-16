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Ocupar, Inspirar e Transformar

Todas Elas leva painel com Rita Batista e Aline Midlej ao palco principal do Empoderadonas

Encontro nesta quinta-feira (19), no Centro de Convenções de Vitória, encerra um ano de debates do projeto sobre violência contra a mulher e protagonismo feminino

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 09:27

Ângelo Parrella

Ângelo Parrella

Publicado em 

16 nov 2026 às 09:27

O projeto Todas Elas, da Rede Gazeta, chega ao palco principal do Empoderadonas 2026 com o painel "O Lugar de Toda Mulher: Ocupar, Inspirar e Transformar". A conversa acontece nesta quinta-feira (19), segundo dia do Empoderadonas, das 14h às 15h, no Centro de Convenções de Vitória. No palco estarão a jornalista e apresentadora Rita Batista e a jornalista Aline Midlej, apresentadora da GloboNews. A mediação é de Elaine Silva, gerente executiva de Produto Digital de A Gazeta e idealizadora do projeto.


O painel vai tratar de trajetórias, representatividade, desafios e ocupação de espaços pelas mulheres. A ideia é aproximar a experiência das convidadas da realidade do público do evento.


Realizado pelo Sebrae/ES nos dias 18 e 19 de novembro, o Empoderadonas é dedicado ao empreendedorismo feminino e aos negócios liderados por mulheres. A expectativa é reunir cerca de 10 mil mulheres nesta edição.

Um ano de encontros
Idealizadora do Todas Elas e gerente de Produto Digital de A Gazeta, Elaine Silva relembra as edições de 2026. "Fizemos três eventos grandiosos do Todas Elas este ano em Vitória, trazendo vozes nacionais e regionais potentes para discutir o universo feminino. Discutimos a escalada da violência em março, mês da mulher, e contamos com a jornalista Ana Paula Araújo. Em maio, mês das mães, falamos sobre o protagonismo da mulher ser o que ela quiser, com a ajuda da jornalista Aline Midlej e da empresária Cris Ribeiro. Em junho, antecipamos a comemoração da criação da Lei Maria da Penha, com a participação da própria Maria da Penha e da atriz Rita Batista. Foram eventos fortes, que marcaram muitas mulheres", afirma.

Segundo Elaine, a ideia é levar esse sentimento ao Empoderadonas. "Quando definimos a parceria para participar do Empoderadonas, um evento gigante envolvendo mulheres do país todo, decidimos trazer de volta parte daquele sentimento vivido este ano nos nossos eventos do Todas. Desta vez, para mostrar que a mulher pode ocupar o lugar dela, inspirar outras e transformar a sociedade. Esse é o ciclo virtuoso que queremos apresentar a partir de agora", diz.

"Queremos dar um basta no ciclo da violência e inaugurar essa nova fase, em que a coragem da mulher, o acolhimento da sociedade e a força do protagonismo feminino mudam esse jogo. Agora, de volta com Rita Batista e Aline Midlej, queremos tocar cada mulher do Empoderadonas e inspirar mudanças na vida de todas elas", completa.
Sobre o Todas Elas

Criado em 2020, o Todas Elas amplia a cobertura sobre mulheres para além dos casos de violência. O projeto conta histórias de protagonismo, conquistas e desafios das capixabas. Em 2025, teve três edições, com os temas Maturidade, Desafios da Maternidade e Negócios Liderados por Mulheres.

Serviço

EmpoderaDonas 2026

Data: 18 e 19 de novembro

Local: Centro de Convenções de Vitória (ES)

Público: aberto ao público geral

Inscrições: Site oficial do Empoderadonas

Programação: Clique aqui!

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