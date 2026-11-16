Peixe-leão, com veneno que pode causar convulsões, é registrado pela 1ª vez no ES

O peixe-leão, espécie invasora conhecida pelos espinhos venenosos e pelo potencial de provocar acidentes graves, como convulsões, foi registrado pela primeira vez de forma documentada no litoral o Espírito Santo. O animal foi avistado no sábado (14), por volta das 9h30, na Ilha Escalvada, em Guarapari, durante uma atividade de mergulho recreativo.
A filmagem foi feita por Roney Fernandes, integrante da equipe da Cia do Mergulho. O exemplar, com aproximadamente 15 centímetros, foi encontrado a 9,4 metros de profundidade, na face oeste da ilha, onde a temperatura da água era de 23°C.
A identificação aconteceu ainda durante o mergulho, quando os profissionais reconheceram as características físicas do animal. A ocorrência também foi comunicada ao Instituto Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos (Iema).
O biólogo e ictiólogo João Luiz Gasparini, doutorando do Instituto de Biodiversidade e Sustentabilidade da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), explicou que o registro representa o avanço da espécie invasora pelo litoral brasileiro.
"É o primeiro registro oficial, com uma filmagem de um peixe-leão no Espírito Santo. Não é o primeiro do Sudeste do Brasil, porque já houve um registro em Arraial do Cabo, há muitos anos. Mas aquele indivíduo possivelmente foi resultado de uma soltura de aquário. O registro atual é de um exemplar jovem, que faz parte do avanço da invasão do Nordeste para o Sudeste", explicou Gasparini.
O encontro aconteceu durante uma operação convencional de mergulho recreativo, que contava com cinco pessoas: Fernando Campagnoli Júnior, proprietário da Cia do Mergulho, dois instrutores e dois alunos.
Fernando, que também participou da identificação do animal, contou que a equipe já esperava encontrar a espécie na região, devido aos registros anteriores em outros pontos do litoral brasileiro.
A descoberta provocou sentimentos diferentes nos profissionais.
A sensação foi de tristeza e euforia. Tristeza porque é uma espécie invasora e não tem predadores aqui. E euforia por ser a primeira avistagem documentada
Fernando Campagnoli Júnior Proprietário da Cia do Mergulho
De acordo com Fernando, o peixe não apresentou comportamento de fuga durante o registro. A equipe permaneceu no local documentando o animal e, em seguida, deu continuidade à atividade de mergulho.
Segundo o especialista em peixes, o biólogo João Luiz Gasparini, o peixe-leão é nativo dos oceanos Índico e Pacífico e começou a se espalhar pelo Oceano Atlântico após sua introdução na região da Flórida, nos Estados Unidos. Uma das principais hipóteses é que exemplares mantidos em aquários tenham sido soltos no ambiente marinho, possivelmente após a passagem do furacão Katrina, em 2005.
Desde então, a espécie avançou pelo Caribe e chegou à costa brasileira, com registros em diferentes estados do Nordeste, além de áreas como Fernando de Noronha e o arquipélago de Abrolhos.
Segundo Gasparini, a chegada ao Espírito Santo representa uma preocupação especial devido à riqueza da biodiversidade das Ilhas de Guarapari.
É uma espécie invasora que tem potencial de comer muitos elementos da fauna local. As ilhas de Guarapari são muito ricas em biodiversidade, então a presença de um predador como esse é muito preocupante
João Luiz Gasparini Biólogo
O peixe-leão é um predador voraz e se alimenta principalmente de peixes menores e crustáceos, além de outros organismos marinhos. Sua presença pode afetar o equilíbrio dos ecossistemas e ameaçar espécies de importância comercial, como garoupas e badejos.
"Um risco pra biodiversidade marinha. Predador voraz e sem predador conhecido aqui. Vamos precisar o apoio de todos para mitigar esse impacto", afirmou Joca Thomé, coordenador nacional do Centro Tamar, do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio).
Além dos impactos ambientais, o peixe-leão também representa um risco para as pessoas. A espécie pertence à família Scorpaenidae e possui espinhos na nadadeira dorsal ligados a glândulas produtoras de veneno.
O contato com esses espinhos pode provocar envenenamento, dores intensas e sintomas como convulsões. Em pessoas com determinadas condições de saúde, como problemas cardíacos e renais, as consequências podem ser ainda mais preocupantes.
Apesar da aparência chamativa, o animal não costuma atacar pessoas. O risco acontece principalmente quando alguém tenta capturá-lo ou tocá-lo.
É um peixinho lindo, bonitão, mas a pessoa leiga não deve tentar pegar. Ele não vai vir atacar a pessoa. O importante é deixar o animal no local e avisar as autoridades
João Luiz Gasparini Biólogo
Para o ictiólogo, a presença de apenas um exemplar não significa que já exista uma população estabelecida no Espírito Santo. Entretanto, ele acredita que a espécie possa estar presente em áreas mais profundas do litoral capixaba, ainda sem ter sido identificada.
O peixe-leão consegue viver em diferentes ambientes marinhos, desde manguezais até recifes profundos. Segundo o pesquisador, sua preferência também inclui os chamados recifes mesofóticos, localizados abaixo dos 50 metros de profundidade.
"Eu arrisco afirmar que esse bicho já está no Espírito Santo há mais tempo, só que lá no fundo, em recifes entre 50 e 100 metros, ou até mais. Então, tem que começar a fazer o controle agora, para ser uma coisa mais efetiva", afirmou.
Gasparini defende que órgãos ambientais, como o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio) e o Iema, desenvolvam um plano de monitoramento e controle da espécie. Entre as possibilidades estão a capacitação de operadoras de mergulho e a captura controlada dos exemplares, seguindo orientações técnicas e ambientais.
O especialista ressalta, porém, que as ações precisam ser organizadas e supervisionadas para evitar capturas inadequadas de outros animais marinhos. "A chegada de um único exemplar não configura uma população estabelecida, mas mostra que o animal chegou. É necessário monitorar, estudar e fazer o controle para tentar manter a população dessa espécie invasora em números que não sejam tão danosos ao meio ambiente", explicou.
A preocupação agora é acompanhar a presença do peixe-leão nas águas capixabas e evitar que a espécie se espalhe ainda mais pelo litoral brasileiro.