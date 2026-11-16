Peixe-leão, com veneno que pode causar convulsões, é registrado pela 1ª vez no ES

Segundo o especialista em peixes, o biólogo João Luiz Gasparini, o peixe-leão é nativo dos oceanos Índico e Pacífico e começou a se espalhar pelo Oceano Atlântico após sua introdução na região da Flórida, nos Estados Unidos. Uma das principais hipóteses é que exemplares mantidos em aquários tenham sido soltos no ambiente marinho, possivelmente após a passagem do furacão Katrina, em 2005.





Desde então, a espécie avançou pelo Caribe e chegou à costa brasileira, com registros em diferentes estados do Nordeste, além de áreas como Fernando de Noronha e o arquipélago de Abrolhos.





Segundo Gasparini, a chegada ao Espírito Santo representa uma preocupação especial devido à riqueza da biodiversidade das Ilhas de Guarapari.