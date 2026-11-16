Cidades do ES recebem alerta laranja de tempestade e granizo

Um adolescente foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), no bairro Maria Ortiz, em Vitória. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.





Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a vítima tinha 16 anos e uma dívida com traficantes. Ele estava de bicicleta quando foi surpreendido por criminosos.





Testemunhas contaram que os atiradores chegaram em uma bicicleta elétrica.





O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime permanece desconhecida. Outros detalhes não foram divulgados.