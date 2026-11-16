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Boletim Focus

Economistas reduzem previsão da inflação e do PIB neste ano e elevam a da Selic para 2027

A expectativa para o dólar aumentou até 2028

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:01

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2026 às 10:01
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os economistas reduziram a previsão para a inflação e para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano, mas aumentaram as expectativas para a taxa de juros em 2027, de acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16).
Os analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano a 5,11%, uma redução de 0,11 ponto percentual em relação ao boletim Focus da semana passada. Apesar da queda, ela permanece acima do teto da meta, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.
Já a previsão para o próximo ano subiu de 4,9% para 5%, enquanto o mercado manteve o IPCA de 2028 e 2029 em 4%.
O boletim Focus também mostrou uma redução no PIB de 1,75% para 1,72% na quinta semana consecutiva de queda. Houve ainda diminuição no crescimento econômico esperado para 2027, que foi de 1,15% para 1,02%.
Em relação à taxa de juros, os economistas mantiveram a previsão deste ano em 13,75%, patamar atual da Selic, mas elevaram a perspectiva para o próximo ano de 12,5% para 12,75% e a de 2029, que saltou de 10,25% para 10,5%.
A expectativa para o dólar aumentou até 2028. Os analistas avaliam que a divisa norte-americana terminará 2026 cotada a R$ 5,40, ante R$ 5,35 da semana passada, e também elevou para 2027 (de R$ 5,40 para R$ 5,45) e 2028 (de R$ 5,45 para R$ 5,48).

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