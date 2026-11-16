Economistas reduzem previsão da inflação e do PIB neste ano e elevam a da Selic para 2027

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Os economistas reduziram a previsão para a inflação e para o PIB (Produto Interno Bruto) neste ano, mas aumentaram as expectativas para a taxa de juros em 2027, de acordo com o boletim Focus divulgado nesta segunda-feira (16).

Os analistas esperam que o IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo) termine o ano a 5,11%, uma redução de 0,11 ponto percentual em relação ao boletim Focus da semana passada. Apesar da queda, ela permanece acima do teto da meta, que é de 3%, com tolerância de 1,5 ponto percentual para mais ou para menos.

Já a previsão para o próximo ano subiu de 4,9% para 5%, enquanto o mercado manteve o IPCA de 2028 e 2029 em 4%.

O boletim Focus também mostrou uma redução no PIB de 1,75% para 1,72% na quinta semana consecutiva de queda. Houve ainda diminuição no crescimento econômico esperado para 2027, que foi de 1,15% para 1,02%.

Em relação à taxa de juros, os economistas mantiveram a previsão deste ano em 13,75%, patamar atual da Selic, mas elevaram a perspectiva para o próximo ano de 12,5% para 12,75% e a de 2029, que saltou de 10,25% para 10,5%.