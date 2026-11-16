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Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 16 a 22 de novembro de 2026

Inspiração, confiança e novas perspectivas marcarão a semana, que favorecerá o fortalecimento de projetos e a busca por objetivos
Portal Edicase

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Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:36

Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 16 a 22 de novembro de 2026
Baralho cigano: veja as previsões para os 12 signos de 16 a 22 de novembro de 2026 Será uma semana favorável para investir nas próprias habilidades e organizar planos (Imagem: Natalie magic | Shutterstock)
A carta do baralho cigano regente desta semana é “A Estrela”, que simboliza inspiração, direcionamento e confiança nos próprios projetos. Para os signos, o período poderá favorecer a retomada de sonhos, o fortalecimento de metas e a descoberta de novas possibilidades.
Será um momento favorável para investir nas próprias habilidades, organizar planos e buscar soluções práticas para questões profissionais e pessoais. No entanto, cada signo precisará respeitar seu ritmo, equilibrar as emoções e agir com consciência para aproveitar as oportunidades que surgirem.
A seguir, a astróloga e taróloga Sol Viana revela as previsões do baralho cigano para cada um dos signos!

Áries – O Sol

O desenho apresenta o símbolo de Áries em preto, formado por duas linhas curvas que se elevam nas laterais, lembrando chifres de carneiro, e se encontram em uma haste vertical central. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do símbolo, que está centralizado sobre um fundo cinza.
O ariano poderá ganhar visibilidade e mostrar suas habilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
Nesta semana, sua iniciativa poderá ganhar visibilidade, segundo a carta “O Sol”. Por isso, mostre suas habilidades e evite transformar competitividade em disputa.

Touro – A Âncora

O desenho apresenta o símbolo de Touro em preto, formado por um círculo na parte inferior e duas linhas curvas que se elevam nas laterais, lembrando os chifres de um touro. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas complementam a ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O taurino terá uma boa semana para rever metas profissionais (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “A Âncora” mostra a importância de construir com paciência. Dessa maneira, será uma boa semana para rever metas profissionais e fortalecer a segurança material.

Gêmeos – O Jardim

O desenho apresenta o símbolo de Gêmeos em preto, formado por duas linhas verticais paralelas, unidas por traços curvos nas extremidades superior e inferior. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do símbolo, que está centralizado sobre um fundo cinza.
Novas conexões poderão ampliar as possibilidades do geminiano (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
Nesta semana, novas conexões poderão ampliar suas possibilidades, conforme a carta “O Jardim”. Por isso, converse, divulgue suas ideias e esteja presente.

Câncer – A Lua

O desenho apresenta o símbolo de Câncer em preto, composto por duas formas curvas que lembram círculos ou espirais, posicionadas em sentidos opostos e conectadas por linhas arqueadas. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas decoram a ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O canceriano deverá escutar mais a intuição nos próximos dias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “A Lua” mostra que as emoções e a criatividade pedirão espaço. Por isso, ao longo da semana, escute a sua intuição, mas confira os fatos antes de decidir.

Leão – O Buquê

O desenho apresenta o símbolo de Leão em preto, formado por uma linha curva que cria uma pequena circunferência à esquerda e se prolonga em uma curva alongada à direita. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do desenho, que está centralizado sobre um fundo cinza.
O leonino poderá receber reconhecimento e viver momentos agradáveis (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “O Buquê” indica uma semana marcada por charme, reconhecimento e momentos agradáveis. No amor, pequenos gestos poderão aproximar corações.

Virgem – A Chave

O desenho apresenta o símbolo de Virgem em preto, formado por três hastes verticais curvas, sendo a última prolongada em uma linha que termina em um traçado arredondado à direita. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do símbolo, centralizado sobre um fundo cinza.
O virginiano poderá encontrar soluções práticas durante a semana (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
Conforme a carta “A Chave”, soluções práticas estarão no centro das atenções. Assim, ao longo da semana, escolha uma prioridade e concentre nela sua energia.

Libra – A Estrela

O desenho apresenta o símbolo de Libra em preto, composto por uma linha curva que forma um arco na parte superior, com duas extremidades horizontais, e uma linha reta horizontal logo abaixo. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas complementam a ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O libriano poderá renovar seus sonhos e recuperar a confiança (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “A Estrela” mostra que será uma semana para renovar seus sonhos e recuperar a confiança. Além disso, uma meta ganhará força quando você definir etapas concretas.

Escorpião – O Urso

O desenho apresenta o símbolo de Escorpião em preto, formado por três hastes alongadas, com a última terminando em uma curva direcionada para cima e à direita, semelhante a uma seta. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do símbolo, que está centralizado sobre um fundo cinza.
O escorpiano deverá ser firme, mas sem querer controlar tudo ao seu redor (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “O Urso” mostra que poder pessoal e recursos exigirão equilíbrio. Dessa maneira, ao longo da semana, seja firme, mas evite controlar tudo ou todos.

Sagitário – O Navio

O desenho apresenta o símbolo de Sagitário em preto, representado por uma flecha diagonal apontada para o alto à direita, atravessada por outro traço diagonal que forma uma cruz na parte inferior. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas decoram a ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O sagitariano poderá sentir vontade de explorar novas possibilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
Segundo a carta “O Navio”, a vontade de explorar novas possibilidades crescerá ao longo da semana. No entanto, planeje viagens, estudos ou mudanças com os pés no chão.

Capricórnio – O Livro

O desenho apresenta o símbolo de Capricórnio em preto, formado por uma sequência de linhas curvas que começa com uma pequena haste arqueada à esquerda e termina em uma volta ovalada à direita. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor do símbolo, que está centralizado sobre um fundo cinza.
O capricorniano poderá encontrar no conhecimento um diferencial para aperfeiçoar habilidades (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
O conhecimento será um diferencial nesta semana, segundo a carta “O Livro”. Por isso, pesquise, aperfeiçoe uma habilidade e preserve a discrição quando for necessário.

Aquário – Os Pássaros

O desenho apresenta o símbolo de Aquário em preto, composto por duas linhas horizontais onduladas, uma posicionada acima da outra. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas aparecem ao redor da ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O aquariano poderá encontrar inspiração em conversas e trocas de ideias (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “Os Pássaros” mostra que trocas de ideias poderão trazer inspiração. Assim, ao longo da semana, evite dispersão e reserve tempo para concluir o que começar.

Peixes – A Cegonha

O desenho apresenta o símbolo de Peixes em preto, formado por duas linhas curvas voltadas uma para a outra, conectadas por um traço horizontal central. Pequenos traços e estrelas de quatro pontas complementam a ilustração, centralizada sobre um fundo cinza.
O pisciano poderá vivenciar mudanças e ajustes positivos na rotina (Imagem: Zeinous | Shutterstock)
A carta “A Cegonha” mostra renovação e ajustes positivos para esta semana. Assim, considere o que precisa mudar para que sua rotina fique mais alinhada aos seus desejos.
Por Sol Viana
Espiritualista, astróloga, taróloga e terapeuta holística. Descobriu sua mediunidade ainda na infância e, após enfrentar um câncer, passou a se dedicar integralmente à espiritualidade. Possui formações em tarot mitológico, baralho cigano, reiki, aromaterapia e terapias integrativas.

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