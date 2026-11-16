Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica sobre suposto beijo

Neymar deixou de seguir Virginia Fonseca no Instagram após a repercussão dos rumores de que os dois teriam ficado durante uma festa em São Paulo.

A movimentação foi percebida na noite de domingo (15), horas depois de o jogador e a influenciadora negarem publicamente qualquer envolvimento. Virginia, por sua vez, continua seguindo o atacante do Santos na rede social.

A polêmica começou após ser noticiado um suposto beijo entre os dois durante uma festa privada realizada em 6 de novembro, na véspera do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O evento ocorreu em um ambiente reservado, com restrições ao uso de celulares, e os famosos teriam demonstrado proximidade diante dos convidados.

Neymar reagiu aos rumores nas redes sociais e negou qualquer envolvimento com a influenciadora. "Não sou de fazer isso aqui nos meus stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego", escreveu. O jogador também criticou a repercussão das especulações.

A equipe de Virginia também contestou as informações. Em comunicado, a assessoria da influenciadora classificou os relatos como "absolutamente falsos" e afirmou que ela nega categoricamente as insinuações. O texto ainda criticou a divulgação de especulações sobre a vida pessoal da empresária como se fossem fatos.

A repercussão ainda trouxe de volta episódios anteriores envolvendo os dois. Em 2025, Virginia contou que telefonou para Neymar por volta das 2h para tratar de assuntos relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.