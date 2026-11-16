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Polêmica

Neymar deixa de seguir Virginia Fonseca após polêmica sobre suposto beijo

Movimentação nas redes sociais acontece horas depois de Neymar e Virginia se manifestarem sobre especulações
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:36

Neymar e Virginia Fonseca se tornam alvo de nova polêmica
Neymar e Virginia Fonseca se tornam alvo de nova polêmica Reprodução Instagram Neymar / Virgínia Fonseca
Neymar deixou de seguir Virginia Fonseca no Instagram após a repercussão dos rumores de que os dois teriam ficado durante uma festa em São Paulo.
A movimentação foi percebida na noite de domingo (15), horas depois de o jogador e a influenciadora negarem publicamente qualquer envolvimento. Virginia, por sua vez, continua seguindo o atacante do Santos na rede social.
A polêmica começou após ser noticiado um suposto beijo entre os dois durante uma festa privada realizada em 6 de novembro, na véspera do Grande Prêmio de São Paulo de Fórmula 1. O evento ocorreu em um ambiente reservado, com restrições ao uso de celulares, e os famosos teriam demonstrado proximidade diante dos convidados.
Neymar reagiu aos rumores nas redes sociais e negou qualquer envolvimento com a influenciadora. "Não sou de fazer isso aqui nos meus stories, mas dessa vez passaram dos limites. Está saindo notícia sobre meu envolvimento com outra pessoa e eu nego", escreveu. O jogador também criticou a repercussão das especulações.
A equipe de Virginia também contestou as informações. Em comunicado, a assessoria da influenciadora classificou os relatos como "absolutamente falsos" e afirmou que ela nega categoricamente as insinuações. O texto ainda criticou a divulgação de especulações sobre a vida pessoal da empresária como se fossem fatos.
A repercussão ainda trouxe de volta episódios anteriores envolvendo os dois. Em 2025, Virginia contou que telefonou para Neymar por volta das 2h para tratar de assuntos relacionados ao leilão beneficente do Instituto Neymar Jr.
A ligação provocou desconforto em Bruna Biancardi, mulher do jogador. Na ocasião, Virginia reconheceu que o horário não havia sido adequado e pediu desculpas.

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