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Televisão

Simaria dá cantada em Breno Ferreira e leva fora ao vivo no Domingão do Faustão

Cantora, que fez primeira apresentação solo ao vivo na TV, disse estar há cinco anos sem namorar
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:15

Simaria passa cantada em Breno Ferreira
Simaria passa cantada em Breno Ferreira Reprodução TV Globo
Simaria fez a primeira aparição ao vivo na televisão de sua carreira solo no Domingão com Huck (Globo) neste domingo (15), mas o que chamou mesmo a atenção do público foi uma cantada que ela passou em Breno Ferreira. A gafe ocorreu após a apresentação do ator no Dança dos Famosos.
A cantora aproveitou o momento em que ia dar sua nota para elogiar os atributos físicos do Cléber da novela "Quem Ama Cuida". "Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino!", disse a irmã de Simone Mendes. "Eu amigo, deixa eu te falar uma coisa: eu estou na pista, tu tá também?"
Desconcertado, o participante respondeu: "Se tem uma coisa que eu não estou é disponível". O apresentador Luciano Huck lembrou que Breno namora a atriz Clara Moneke, que estrelou "Dona de Mim". Os dois estão juntos desde 2024.
Apesar do fora, Simaria levou tudo na esportiva. "Quem sabe numa outra vida?", brincou a cantora, que ainda aproveitou para falar da solteirice. "O negócio está trancado aqui há cinco anos", disse. "Precisa destrancar, está igual a catedral."
Simaria anunciou sua separação em 2021. Ela foi casada durante 14 anos com o empresário espanhol Vicente Escrig, com quem teve dois filhos.

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