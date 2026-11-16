Simaria dá cantada em Breno Ferreira e leva fora ao vivo no Domingão do Faustão

Simaria fez a primeira aparição ao vivo na televisão de sua carreira solo no Domingão com Huck (Globo) neste domingo (15), mas o que chamou mesmo a atenção do público foi uma cantada que ela passou em Breno Ferreira. A gafe ocorreu após a apresentação do ator no Dança dos Famosos.

A cantora aproveitou o momento em que ia dar sua nota para elogiar os atributos físicos do Cléber da novela "Quem Ama Cuida". "Olha o tamanho dele! Esse coleguinha aí... achei bonito esse menino!", disse a irmã de Simone Mendes. "Eu amigo, deixa eu te falar uma coisa: eu estou na pista, tu tá também?"

Desconcertado, o participante respondeu: "Se tem uma coisa que eu não estou é disponível". O apresentador Luciano Huck lembrou que Breno namora a atriz Clara Moneke, que estrelou "Dona de Mim". Os dois estão juntos desde 2024.

Apesar do fora, Simaria levou tudo na esportiva. "Quem sabe numa outra vida?", brincou a cantora, que ainda aproveitou para falar da solteirice. "O negócio está trancado aqui há cinco anos", disse. "Precisa destrancar, está igual a catedral."