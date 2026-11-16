Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Logo HZ
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Salvador

Ivete defende Léo Santana após cantor ser vaiado em show em Salvador

Artista interrompeu manifestação do público durante participação do pagodeiro
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:05

Ivete defende Léo Santana após cantor ser vaiado em show em Salvador
Ivete defende Léo Santana após cantor ser vaiado em show em Salvador FolhaPress / Reprodução Instagram
Ivete Sangalo interrompeu uma manifestação da plateia para defender Léo Santana durante uma apresentação em Salvador, na noite deste sábado (14).
O pagodeiro havia sido convidado para subir ao palco do projeto "Ivete Clareou", mas acabou recebido com vaias por parte do público.
O episódio ocorreu no Wet Salvador, na avenida Paralela, durante a segunda edição do evento. Enquanto Léo participava do show, espectadores começaram a gritar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na sequência, as manifestações se voltaram contra o cantor, que foi vaiado.
Diante da reação, Ivete pegou o microfone e pediu que o público respeitasse o colega, destacando que ele também tem direito à própria opinião. A cantora, que declarou voto em Lula na disputa presidencial, interveio para conter a hostilidade.
"Ele respeita a opinião de vocês, respeitem a dele também. Tem que respeitar", afirmou.
Mesmo após a fala da cantora, o clima no palco permaneceu desconfortável.

Veja Também 

Interação de Luísa Sonza representa esperança para o funk capixaba

DJ capixaba cria música com nome de Luísa Sonza e recebe comentário da cantora

Sabrina Sato

Sabrina Sato e Nicolas Prattes anunciam que primeiro filho se chamará Rio

Thalita Ferreira

Quem é Thalita Ferreira, modelo paulista que vive romance com Bella Campos

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Famosos Carnaval Ivete Sangalo
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Humorista Nany People
Nany People traz espetáculo sobre recomeços e escolhas da vida a Vitória
Imagem de destaque
Quem foi o 'chefe dos chefes', que revolucionou o narcotráfico do México e morreu aos 80 anos
Cerca de 400 kg de carne foram encontrados em carro
PRF flagra carro com 400 kg de carne saqueada após tombamento na BR 101 no ES

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.