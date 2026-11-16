Ivete defende Léo Santana após cantor ser vaiado em show em Salvador

Ivete Sangalo interrompeu uma manifestação da plateia para defender Léo Santana durante uma apresentação em Salvador, na noite deste sábado (14).

O pagodeiro havia sido convidado para subir ao palco do projeto "Ivete Clareou", mas acabou recebido com vaias por parte do público.

O episódio ocorreu no Wet Salvador, na avenida Paralela, durante a segunda edição do evento. Enquanto Léo participava do show, espectadores começaram a gritar o nome do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Na sequência, as manifestações se voltaram contra o cantor, que foi vaiado.

Diante da reação, Ivete pegou o microfone e pediu que o público respeitasse o colega, destacando que ele também tem direito à própria opinião. A cantora, que declarou voto em Lula na disputa presidencial, interveio para conter a hostilidade.

"Ele respeita a opinião de vocês, respeitem a dele também. Tem que respeitar", afirmou.