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Bruna Marquezine pega buquê no casamento de Leo Fuchs e ouve gritos de 'vai casar'

Atriz estava acompanhada do namorado, o cantor Shawn Mendes, que deu uma palinha na festa
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:32

Bruna Marquezine pega buquê do casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira em Fernando de Noronha
Bruna Marquezine pega buquê do casamento de Léo Fuchs e Gustavo Oliveira em Fernando de Noronha FolhaPressa / Reprodução Instagram
Bruna Marquezine pegou um buquê de manjericão jogado no casamento do produtor cultural e diretor teatral Leo Fuchs com o professor universitário Gustavo Oliveira, realizado neste sábado (14) em Fernando de Noronha. A festa contou com a presença de vários famosos.
A atriz estava acompanhada do namorado, o cantor canadense Shawn Mendes, que deu uma palinha durante a festa. "Bruna, você merece por merecimento", disse Fuchs. "De tanto ficar na fila, hoje chegou o seu momento."
"Eu não vou olhar, eu não vou olhar", brincou o noivo antes de jogar o ramo na direção dela. Depois que a atriz estava com o buquê na mão, os presentes puxaram coro de "vai casar, vai casar!".
O buquê de manjericão normalmente é associado a abundância e riqueza. Em países como Itália e Portugal, ele simboliza declarações de amor, carinho e sinceridade. Antigamente ele era oferecido pelos homens às namoradas como prova de compromisso.

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