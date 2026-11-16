Teste de Covid vencido em PA de Vitória pode ser usado? Entenda o caso

Uma moradora de Vitória relatou ter recebido um teste rápido de Covid-19 com a data de validade vencida no Pronto Atendimento de São Pedro. Apesar da data impressa na embalagem, o produto, segundo a Secretária Municipal de Saúde de Vitória (Semus), pode ser utilizado porque o lote foi contemplado por uma autorização do Ministério da Saúde, que prorrogou seu prazo de validade até 1º de maio de 2027 (veja nota abaixo).





O atestado médico enviado pela paciente à reportagem de A Gazeta confirma que ela foi atendida na unidade na última terça-feira (10). A foto da embalagem do teste que ela afirma ter recebido naquele dia mostra a validade original de 1º de agosto de 2026.





A moradora contou que procurou atendimento após apresentar sintomas gripais. Dias antes, ela havia participado de um evento em São Paulo. Segundo ela, outras pessoas que estiveram no encontro também apresentaram sintomas semelhantes.





Ao perceber a data impressa na embalagem, a paciente disse ter chamado um enfermeiro. Segundo seu relato, o profissional trouxe outro teste com a mesma data de validade. Ao ser questionado novamente, ele teria informado que a data não interferiria no resultado.





A moradora afirmou que ficou apreensiva, mas realizou o exame, que apresentou resultado negativo para Covid-19. Ela também relatou que outros pacientes atendidos na unidade naquele dia teriam recebido testes com a mesma data impressa.