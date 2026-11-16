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Vila do Chaves

Exposição do Chaves chega a Vila Velha com ingressos a partir de R$ 20

Espaço conta com réplicas da casa do Seu Madruga, da casa de Dona Florinda e do segundo pátio, além de ambientes interativos
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:29

Exposição do Chaves
Exposição do Chaves Foto: Divulgação Expo Chaves/ Reprodução/Instagram/@chavesdenovo

Já pensou em entrar na Vila do Chaves? A partir do dia 21 de novembro, o Shopping Vila Velha recebe a exposição dedicada ao universo do personagem, com funcionamento de terça-feira a domingo. Os ingressos estão disponíveis no site da Expo Chaves, com valores a partir de R$ 20.


A “Chaves: A Exposição” reúne réplicas de cenários conhecidos pelo público, como a tradicional Vila do Chaves, a casa do Seu Madruga, a casa de Dona Florinda e o segundo pátio. O percurso também apresenta ambientes que, até então, existiam apenas no imaginário dos personagens, permitindo que os visitantes conheçam de perto espaços que marcaram a série.


A atração funciona de terça a sexta-feira, das 12h às 20h, com permanência permitida até as 21h. Aos sábados, o horário é das 10h às 21h, com saída até as 22h. Já aos domingos e feriados, o funcionamento ocorre das 12h às 20h, com permanência até as 21h. O espaço não abre às segundas-feiras.


Os ingressos custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia-entrada), de terça a sexta-feira. Aos sábados, domingos e feriados, os valores são de R$ 50 (inteira) e R$ 25 (meia-entrada).


O evento também oferece combos promocionais por tempo limitado. O Combo Livro do Chaves custa R$ 70 e inclui um ingresso e um livro do personagem. Já os combos Chaves e Chapolin custam R$ 65 cada e dão direito a um ingresso e uma caneca especial de um dos personagens.


A exposição também apresenta o universo de Chapolin Colorado, outro personagem criado por Roberto Gómez Bolaños, conhecido como Chespirito. O espaço reúne reproduções de figurinos, roteiros originais utilizados na produção dos programas no México e uma sala dedicada à trajetória e ao legado do artista.


O percurso conta ainda com espaços interativos e pontos para fotografias, permitindo que o público explore os ambientes que marcaram a história dos personagens.

Serviço

Chaves: A Exposição — Arena SVV


Início das vendas: sexta-feira, 13 de novembro de 2026
Estreia: 21 de novembro 
Local: Arena SVV, Shopping Vila Velha — Vila Velha (ES)

Ingressos: Expochaves

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