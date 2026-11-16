Nany People traz espetáculo sobre recomeços e escolhas da vida a Vitória

A vida sempre permite uma segunda chance? Essa é a reflexão que conduz o novo espetáculo da humorista Nany People, que chega a Vitória com a peça “Segunda Chance”. A apresentação acontece no dia 29 de novembro, em duas sessões, às 17h e às 19h, no Theatro Carlos Gomes. Com uma mistura de humor e emoção, o espetáculo aborda temas como a passagem do tempo, os relacionamentos, as escolhas e a possibilidade de recomeçar.





Os ingressos estão à venda pela plataforma Disk Ingressos. Os valores do terceiro lote são R$ 67,20 (meia-entrada), R$ 87,36 (ClubeDisk) e R$ 134,40 (inteira).





Com texto de Bruno Motta, direção de Dan Rosseto e participação especial em voz de Fábio Porchat, a peça apresenta Nany People no papel de Yvone, uma mulher acostumada a manter tudo sob controle. Até que um acontecimento inesperado muda completamente sua rotina e a leva a questionar as próprias escolhas, os caminhos que percorreu e as possibilidades que ainda tem pela frente.





A proposta é provocar reflexões sobre a vida sem deixar o humor de lado. Para Nany, a história da personagem pode despertar identificação no público, que encontrará situações familiares ao longo da apresentação.





“Quando você olha para trás, começa a entender que a vida não é linear, ela dá voltas, te surpreende, te derruba e te oferece recomeços que você nem sabia que precisava. A gente passa a vida inteira achando que sabe o que quer, mas será que é assim mesmo?”, questiona a humorista.





Nany também destaca que a identificação com Yvone é um dos pontos centrais da peça. “O público vai rir com Yvone a peça inteira, mas, em algum momento, vai acabar rindo de si mesmo ao reconhecer situações da própria vida no texto. É essa provocação que quero deixar”, afirma.