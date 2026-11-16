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Risos e Humor

Nany People traz espetáculo sobre recomeços e escolhas da vida a Vitória

Espetáculo mistura humor e reflexões sobre escolhas, relacionamentos e passagem do tempo
Ana Clara Teixeira

Ana Clara Teixeira

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 11:18

Humorista Nany People
Humorista Nany People Mídia Fotografias

A vida sempre permite uma segunda chance? Essa é a reflexão que conduz o novo espetáculo da humorista Nany People, que chega a Vitória com a peça “Segunda Chance”. A apresentação acontece no dia 29 de novembro, em duas sessões, às 17h e às 19h, no Theatro Carlos Gomes. Com uma mistura de humor e emoção, o espetáculo aborda temas como a passagem do tempo, os relacionamentos, as escolhas e a possibilidade de recomeçar.


Os ingressos estão à venda pela plataforma Disk Ingressos. Os valores do terceiro lote são R$ 67,20 (meia-entrada), R$ 87,36 (ClubeDisk) e R$ 134,40 (inteira).


Com texto de Bruno Motta, direção de Dan Rosseto e participação especial em voz de Fábio Porchat, a peça apresenta Nany People no papel de Yvone, uma mulher acostumada a manter tudo sob controle. Até que um acontecimento inesperado muda completamente sua rotina e a leva a questionar as próprias escolhas, os caminhos que percorreu e as possibilidades que ainda tem pela frente.


A proposta é provocar reflexões sobre a vida sem deixar o humor de lado. Para Nany, a história da personagem pode despertar identificação no público, que encontrará situações familiares ao longo da apresentação.


“Quando você olha para trás, começa a entender que a vida não é linear, ela dá voltas, te surpreende, te derruba e te oferece recomeços que você nem sabia que precisava. A gente passa a vida inteira achando que sabe o que quer, mas será que é assim mesmo?”, questiona a humorista.


Nany também destaca que a identificação com Yvone é um dos pontos centrais da peça. “O público vai rir com Yvone a peça inteira, mas, em algum momento, vai acabar rindo de si mesmo ao reconhecer situações da própria vida no texto. É essa provocação que quero deixar”, afirma.

Serviço

Segunda Chance - Vitória


Classificação: 14 anos. 90 minutos.

Local: Theatro Carlos Gomes - R. Barão de Itapemirim, 232 - Centro, Vitória

Data: 29 de novembro (domingo)

Horário: 19h

Ingressos: Plateia R$ 134,40 (inteira - Lote 03) e R$ 67,20 (meia - Lote 03); ClubeDisk (Lote 03) R$ 87,36

Antecipados: Plataforma Disk Ingressos

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