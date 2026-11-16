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Internacional

Anitta é indicada ao Grammy de melhor álbum de música global por 'Equilibrium'

Cantora recebeu terceira indicação ao maior prêmio musical. Disco faz referências ao candomblé e mistura samba e MPB
Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 10:58

Anitta se apresenta com a turnê 'Equilibrium Tour' em Porto Alegre
Anitta se apresenta com a turnê 'Equilibrium Tour' em Porto Alegre Fred Othero/Divulgação

Anitta foi indicada à categoria de melhor álbum de música global no Grammy 2027 por "Equilibrium", que teve o seu lançamento dividido em duas partes ao longo do ano.


O disco, que mistura temáticas ligadas ao candomblé, entre outras referências afro-brasileiras, e reúne gêneros como o samba, o reggae e a MPB, conquistou recentemente o prêmio de melhor álbum de pop contemporâneo em língua portuguesa no Grammy Latino.


Foi o primeiro troféu do Grammy Latino que a cantora levou para casa, após doze indicações ao prêmio ao longo da carreira. Essa é a terceira vez que Annita é indicada ao Grammy principal, já que ela concorreu ao prêmio de melhor artista revelação, em 2023, e ao troféu de melhor álbum de pop latino, em 2025, com o disco "Funk Generation".


Em 2026, a cantora apresentou "Equilibrium" durante uma turnê que percorreu cidades como São Paulo, Porto Alegre, Fortaleza e Salvador entre agosto e novembro. O disco conta com participações de artistas como Shakira, na faixa "Choka Choka", Marina Sena, Liniker, Luedji Luna e Melly.


O Grammy 2027 acontecerá em 7 de fevereiro, na Crypto.com Arena, em Los Angeles, nos Estados Unidos, e Anitta disputará o prêmio de melhor álbum de música global com o artista americano-nigeriano Davido, a beninense Angélique Kidjo e as nigerianas Ayra Starr e Tems.

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