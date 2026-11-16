Quem foi o 'chefe dos chefes', que revolucionou o narcotráfico do México e morreu aos 80 anos

Miguel Ángel Félix Gallardo, fotografado no centro de detenção da Procuradoria-Geral da República na Cidade do México, em 1989 Reuters

narcotraficante mexicano Miguel Ángel Félix Gallardo, preso desde 1989, morreu no hospital aos 80 anos de idade.

Félix Gallardo era considerado um dos maiores narcotraficantes da história. A ele se atribui a construção de uma grande aliança entre grupos criminosos na Colômbia e seu próprio cartel mexicano.

Conhecido como "o Padrinho", ou "Chefe dos Chefes", Félix Gallardo chefiou o todo-poderoso Cartel de Guadalajara, que reinou sobre o narcotráfico mexicano em pleno auge da cocaína, nos anos 1980.

Nos anos do seu apogeu, nas décadas de 1970 e 1980, Félix Gallardo controlou as principais rotas de comércio de drogas em metade do México e na América Central. Foi naquela época que ele criou um novo modus operandi no tráfico ilegal de drogas, que perdura até hoje.

Félix Gallardo foi o líder da organização que revolucionou o contrabando de drogas na região. Ele se associou aos cartéis colombianos, particularmente ao Cartel de Medellín, de Pablo Escobar (1949-1993), combinando a produção nos Andes com o transporte mexicano através da fronteira, rumo aos Estados Unidos.

Estima-se que, em certo momento, 80% de toda a cocaína a ingressar nos Estados Unidos provinham do Cartel de Medellín. Félix Gallardo e sua organização desempenharam papel importante no contrabando desta droga.

Na época do seu auge, o Cartel de Guadalajara, sob o comando de Félix Gallardo, exerceu enorme influência sobre a política e a polícia mexicana, controlando redes policiais inteiras e governos estaduais.

Também se atribui a ele a mudança de denominação das gangues realizada pela agência americana dedicada à luta contra o contrabando e o consumo de drogas nos Estados Unidos (a DEA), atribuindo à sua organização o nome de Cartel de Guadalajara.

Até então, a palavra "cartel" não era empregada no México para designar os grandes grupos de narcotraficantes.

Félix Gallardo foi capturado em 1989 e condenado a décadas de prisão.

Em 2022, ele recebeu o benefício da prisão domiciliar, devido ao seu delicado estado de saúde. Mas problemas técnicos com o dispositivo eletrônico de monitoramento impediram o seu traslado.

Ele morreu neste domingo (15/11), em um hospital da cidade mexicana de Guadalajara.

De auxiliar da polícia a narcotraficante

Félix Gallardo nasceu em 1946 em Culiacán, no Estado de Sinaloa (noroeste do México).

Quando era jovem, ele trabalhou na Polícia Judicial do Estado como madrina, nome empregado no México para designar pessoas protegidas por agentes policiais que realizam tarefas ilegais nas investigações, como torturar detentos ou praticar extorsão das suas famílias.

Nos anos 1960, ele foi guarda-costas dos filhos do então governador de Sinaloa, Leopoldo Sánchez Celis (1916-1989), que ocupou o cargo entre 1963 e 1968.

Especialistas afirmam que foi nesta época que o capo teria se iniciado no negócio das drogas. Um deles é o pesquisador Luis Artoga, da Universidade Nacional Autônoma do México (Unam).

Félix Gallardo se associou a alguns dos principais capos da época e, por 15 anos, o Chefe dos Chefes criou uma poderosa organização que controlava o tráfico de papoula e maconha nos Estados mexicanos de Sinaloa, Durango, Jalisco, Guerrero, Chihuahua, Baixa Califórnia e Nayarit.

No início dos anos 1980, ele fez contato com os grupos colombianos, de quem começou a comprar cocaína para enviar para os Estados Unidos.

A polícia penitenciária mexicana montou guarda no hospital onde Miguel Ángel Félix Gallardo foi internado no início da semana passada EPA

Foi com os colombianos que Félix Gallardo aprendeu a estratégia de movimentar a droga em pequenas aeronaves.

Ele foi o primeiro traficante mexicano a estabelecer uma ponte aérea entre a América do Sul, a América Central e o norte do México. Dali, a mercadoria era enviada por terra para os contatos nos Estados Unidos.

Um império como o de Félix Gallardo só poderia ser construído com o apoio de autoridades, segundo especialistas como o jornalista Diego Osorno, autor do livro Memorias de un Capo.

Esta proteção permitiu a ele manter intensa vida social. Ele se apresentava em Sinaloa e Jalisco como empresário e pecuarista e chegou a fazer parte do conselho local do antigo Banco Somex.

O capo aparecia com frequência nas páginas de eventos sociais dos jornais locais e mesmo em Guadalajara, a capital do Estado de Jalisco, onde comparecia a festas em bares da moda.

Osorno conta que a canção El Jefe de Jefes, do grupo musical Los Tigres del Norte, foi composta em sua homenagem.

A queda

Mas o império do traficante começou a desmoronar em fevereiro de 1985, quando o agente da DEA Enrique Camarena (1947-1985) foi assassinado em Guadalajara.

Dois dos seus sócios ( Caro Quintero e Fonseca Carrillo) foram acusados pelo crime, mas a agência antidrogas também indicou o Chefe dos Chefes como autor intelectual.

Félix Gallardo foi preso em abril de 1989. Ele declarou anos depois, em mensagens enviadas a jornalistas, que as autoridades o teriam traído.

Joaquín 'El Chapo' Guzmán, ex-líder do Cartel de Sinaloa, herdou parte do império de Félix Gallardo Getty Images

A morte de Camarena Salazar evidenciou uma série de cumplicidades entre os grupos de narcotráfico e as corporações policiais.

O escândalo causado pelas revelações fez com que o México fosse incluído na lista de países que, segundo o governo americano, não combatiam eficientemente o tráfico de drogas.

Foi o chamado Processo de Certificação de Drogas, que estabelece sanções financeiras e o cancelamento de ajuda dos Estados Unidos aos países que não recebem sua aprovação.

Por isso, o México precisou fornecer anualmente um relatório sobre suas ações contra o tráfico de drogas até 1997, quando o país foi finalmente "certificado" pela Casa Branca.

Em 2017, mais de 28 anos após sua prisão e um processo judicial considerado o mais longo da história do México, Félix Gallardo foi condenado a 37 anos de prisão.

Ele morreu no domingo (15/11), no hospital privado Country 2000, a poucos quilômetros do local onde foi preso.

* Com informações do jornalista Will Grant, correspondente da BBC News no México.

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