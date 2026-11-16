PRF flagra carro com 400 kg de carne saqueada após tombamento na BR 101 no ES

De acordo com a PRF, a carga não foi retirada imediatamente do caminhão porque o veículo que faria o transporte da mercadoria só chegaria no dia seguinte.





Uma equipe que permaneceu no local observou que parte da carne estava sendo retirada pela parte superior do baú, em um ponto com menor visibilidade. Durante buscas nas proximidades, os policiais identificaram um carro em atitude suspeita.





Na abordagem, foram encontrados aproximadamente 400 quilos de carne no porta-malas do veículo. Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que transportava a mercadoria para outra pessoa, mas não soube informar quem seria o destinatário.





O motorista, o veículo e a carne recuperada foram encaminhados ao Departamento de Polícia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem foi autuado por receptação, ouvido e liberado.