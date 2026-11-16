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PRF flagra carro com 400 kg de carne saqueada após tombamento na BR 101 no ES

Carga foi retirada de carreta que tombou em Rio Novo do Sul; motorista do carro foi autuado por receptação e liberado após ser ouvido pela polícia

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 11:01

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

16 nov 2026 às 11:01

Um carro foi flagrado transportando cerca de 400 quilos de carne que teriam sido saqueados de uma carreta que tombou na BR 101, em Rio Novo do Sul, no Sul do Espírito Santo. O acidente aconteceu por volta das 17h35 deste domingo (15). Segundo a Ecovias Capixaba, concessionária que administra a rodovia, não foi necessária a interdição do trecho. O motorista da carreta teria saído ileso.


Após o tombamento, pessoas que passavam pelo local começaram a retirar parte da carga. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), ao chegar à ocorrência, a equipe encontrou uma grande movimentação de pessoas ao redor do veículo. Com o apoio da Polícia Militar e de equipes da PRF de Guarapari, os policiais conseguiram dispersar parte do grupo. Mesmo após a ação, outras pessoas se aproximaram da carreta.

Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
400kg de carne saqueada de carreda e encontrada dentro de carro  
 Crédito: PRF

De acordo com a PRF, a carga não foi retirada imediatamente do caminhão porque o veículo que faria o transporte da mercadoria só chegaria no dia seguinte.


Uma equipe que permaneceu no local observou que parte da carne estava sendo retirada pela parte superior do baú, em um ponto com menor visibilidade. Durante buscas nas proximidades, os policiais identificaram um carro em atitude suspeita.


Na abordagem, foram encontrados aproximadamente 400 quilos de carne no porta-malas do veículo. Questionado pelos policiais, o motorista afirmou que transportava a mercadoria para outra pessoa, mas não soube informar quem seria o destinatário.


O motorista, o veículo e a carne recuperada foram encaminhados ao Departamento de Polícia de Itapemirim. Segundo a Polícia Civil (PC), o homem foi autuado por receptação, ouvido e liberado.

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