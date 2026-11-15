Com Ney Matogrosso, filme sobre artista capixaba Luís Capucho estreia no ES

A história de um menino que observa uma bacia cheia de peixes na infância, as lembranças da mãe e as paisagens do interior do Espírito Santo estão entre as imagens que ajudam a contar a trajetória do artista Luís Capucho no filme Peixe Abissal. O longa, dirigido pelo carioca Rafael Saar, foi lançado em Vitória na última quinta-feira (12), em sessão no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).
Nascido em Atílio Vivácqua, quando a localidade ainda se chamava Marapé e era um antigo distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Capucho viveu no Espírito Santo até os 13 anos. A ligação com o território e as memórias da infância atravessam sua produção artística, que reúne literatura, música e pintura.
Em entrevista ao HZ, o diretor Rafael Saar contou que a primeira lembrança da infância relatada por Capucho foi justamente a de observar uma bacia cheia de peixes. A imagem abre o filme, que percorre a vida do artista a partir de recordações, fragmentos de sua obra e reconstruções ficcionais.
Esse imaginário da infância com a mãe atravessa toda a sua obra, na medida em que sua expressão artística, seja na literatura, na música ou na pintura, parte da ficção biográfica. Sua primeira lembrança da infância é a de observar uma bacia cheia de peixes, e é assim que abrimos nosso filme, reconstruindo essas memórias
O diretor conheceu Capucho em 2012, durante a produção de um videoclipe da música “Eu Quero Ser Sua Mãe”. A parceria acabou se transformando em um projeto cinematográfico. O interesse pela obra do capixaba cresceu depois que Saar conheceu o disco “Cinema Íris” e o livro “Mamãe Me Adora”.
“Me interessou muito a possibilidade de fazer um filme que percorresse sua biografia a partir de uma dimensão onírica e poética do real”, conta.
Parte das gravações de “Peixe Abissal” foi realizada no Espírito Santo, em 2015. A equipe esteve em Atílio Vivácqua para revisitar lugares ligados às lembranças de Capucho. Também houve gravações em Marataízes, no litoral sul do Estado.
A água é um elemento que conduz a narrativa. O percurso começa em uma pequena bica e segue até o encontro do rio com o mar, em Marataízes. Para Saar, as paisagens capixabas ajudam a reconstruir o universo de memórias do artista.
Filmamos no Espírito Santo em 2015, quando fomos à antiga Marapé e revisitamos lugares que faziam parte do imaginário de Luís sobre aquele lugar. A rua que margeava o rio por onde sua mãe passou, a estação de trem e a linha férrea, memórias que permaneceram vivas
A narrativa não segue uma cronologia convencional. Em vez de organizar os acontecimentos em sequência, o longa acompanha o fluxo da memória, alternando lembranças, imagens e referências à produção artística de Capucho. Em uma das passagens descritas pelo diretor, uma amêndoa encontrada em uma caixa de recordações leva o personagem de volta às amendoeiras de sua infância.
A mistura de documentário e ficção autobiográfica foi uma escolha para dialogar com a própria linguagem do artista. “A linguagem híbrida reproduz o que Capucho já realiza em sua obra: a autobiografia ficcional. Retratá-lo assim permitiu que tivéssemos liberdade para recriar a poética que atravessa sua vida, muitas vezes cruel e muitas vezes muito bela”, afirma Saar.
O filme também aborda momentos difíceis da trajetória de Capucho. Nos anos 1990, o artista descobriu que vivia com HIV e, em 1996, entrou em coma após desenvolver neurotoxoplasmose. As sequelas físicas e o processo de recuperação marcaram uma transformação em sua vida e em sua produção artística.
A partir do reencontro com a própria voz, Capucho fortaleceu sua expressão por meio da música, da literatura e da pintura. Entre suas obras estão os livros Cinema Orly (1999) e Mamãe Me Adora (2012), além de canções gravadas por artistas como Cássia Eller e Pedro Luís.
O longa conta com participações de nomes como Ney Matogrosso, Teuda Bara, Pedro Paz, Mery Alentejo, Maurício Lima e Marcos Sacramento. Com 110 minutos de duração, “Peixe Abissal” foi exibido na Mostra Aurora da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes e recebeu prêmios em festivais internacionais, incluindo Melhor Documentário no Queer Lisboa e Melhor Direção no Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.
Para Saar, realizar o filme também foi uma oportunidade de voltar o olhar para artistas que nem sempre ocupam os espaços de maior visibilidade na cultura. “Pude exercitar e apurar meu olhar para a arte que não frequenta os grandes palcos e a grande mídia, mas que expressa com muita verdade seu ofício no cotidiano”, diz.
O diretor espera que o filme desperte o interesse do público pela produção de Capucho. “Nosso ‘Peixe Abissal’ é apenas uma visão, um ponto de partida para que as pessoas procurem ouvir sua música ou ler seus livros”, conclui.
Peixe Abissal
Direção: Rafael Saar
Gênero: documentário e ficção
Duração: 110 minutos
Classificação indicativa: 18 anos
Onde assistir: Cine Metrópolis, na Ufes.