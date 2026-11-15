Com Ney Matogrosso, filme sobre artista capixaba Luís Capucho estreia no ES

A história de um menino que observa uma bacia cheia de peixes na infância, as lembranças da mãe e as paisagens do interior do Espírito Santo estão entre as imagens que ajudam a contar a trajetória do artista Luís Capucho no filme Peixe Abissal. O longa, dirigido pelo carioca Rafael Saar, foi lançado em Vitória na última quinta-feira (12), em sessão no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).





Nascido em Atílio Vivácqua, quando a localidade ainda se chamava Marapé e era um antigo distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Capucho viveu no Espírito Santo até os 13 anos. A ligação com o território e as memórias da infância atravessam sua produção artística, que reúne literatura, música e pintura.





Em entrevista ao HZ, o diretor Rafael Saar contou que a primeira lembrança da infância relatada por Capucho foi justamente a de observar uma bacia cheia de peixes. A imagem abre o filme, que percorre a vida do artista a partir de recordações, fragmentos de sua obra e reconstruções ficcionais.