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Cinema

Com Ney Matogrosso, filme sobre artista capixaba Luís Capucho estreia no ES

Dirigido por Rafael Saar, “Peixe Abissal” mistura documentário e ficção para retratar a vida e a obra do escritor, cantor e compositor, que nasceu em Atílio Vivácqua e passou a infância no Espírito Santo
Aline Almeida

Aline Almeida

Publicado em 15 de Novembro de 2026 às 09:00

Filme sobre artista capixaba Luís Capucho estreia no ES
Filme sobre artista capixaba Luís Capucho estreia no ES Reprodução filme

A história de um menino que observa uma bacia cheia de peixes na infância, as lembranças da mãe e as paisagens do interior do Espírito Santo estão entre as imagens que ajudam a contar a trajetória do artista Luís Capucho no filme Peixe Abissal. O longa, dirigido pelo carioca Rafael Saar, foi lançado em Vitória na última quinta-feira (12), em sessão no Cine Metrópolis, na Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes).


Nascido em Atílio Vivácqua, quando a localidade ainda se chamava Marapé e era um antigo distrito de Cachoeiro de Itapemirim, Capucho viveu no Espírito Santo até os 13 anos. A ligação com o território e as memórias da infância atravessam sua produção artística, que reúne literatura, música e pintura.


Em entrevista ao HZ, o diretor Rafael Saar contou que a primeira lembrança da infância relatada por Capucho foi justamente a de observar uma bacia cheia de peixes. A imagem abre o filme, que percorre a vida do artista a partir de recordações, fragmentos de sua obra e reconstruções ficcionais.

Esse imaginário da infância com a mãe atravessa toda a sua obra, na medida em que sua expressão artística, seja na literatura, na música ou na pintura, parte da ficção biográfica. Sua primeira lembrança da infância é a de observar uma bacia cheia de peixes, e é assim que abrimos nosso filme, reconstruindo essas memórias


Filme Peixe Abissal estreia no ES
Filme Peixe Abissal estreia no ES Reprodução filme

O diretor conheceu Capucho em 2012, durante a produção de um videoclipe da música “Eu Quero Ser Sua Mãe”. A parceria acabou se transformando em um projeto cinematográfico. O interesse pela obra do capixaba cresceu depois que Saar conheceu o disco “Cinema Íris” e o livro “Mamãe Me Adora”.


“Me interessou muito a possibilidade de fazer um filme que percorresse sua biografia a partir de uma dimensão onírica e poética do real”, conta.

 Filme revisita memórias no Espírito Santo

Parte das gravações de “Peixe Abissal” foi realizada no Espírito Santo, em 2015. A equipe esteve em Atílio Vivácqua para revisitar lugares ligados às lembranças de Capucho. Também houve gravações em Marataízes, no litoral sul do Estado.


A água é um elemento que conduz a narrativa. O percurso começa em uma pequena bica e segue até o encontro do rio com o mar, em Marataízes. Para Saar, as paisagens capixabas ajudam a reconstruir o universo de memórias do artista.

Filmamos no Espírito Santo em 2015, quando fomos à antiga Marapé e revisitamos lugares que faziam parte do imaginário de Luís sobre aquele lugar. A rua que margeava o rio por onde sua mãe passou, a estação de trem e a linha férrea, memórias que permaneceram vivas


A narrativa não segue uma cronologia convencional. Em vez de organizar os acontecimentos em sequência, o longa acompanha o fluxo da memória, alternando lembranças, imagens e referências à produção artística de Capucho. Em uma das passagens descritas pelo diretor, uma amêndoa encontrada em uma caixa de recordações leva o personagem de volta às amendoeiras de sua infância.


A mistura de documentário e ficção autobiográfica foi uma escolha para dialogar com a própria linguagem do artista. “A linguagem híbrida reproduz o que Capucho já realiza em sua obra: a autobiografia ficcional. Retratá-lo assim permitiu que tivéssemos liberdade para recriar a poética que atravessa sua vida, muitas vezes cruel e muitas vezes muito bela”, afirma Saar.

Diagnóstico de HIV e reinvenção artística

O filme também aborda momentos difíceis da trajetória de Capucho. Nos anos 1990, o artista descobriu que vivia com HIV e, em 1996, entrou em coma após desenvolver neurotoxoplasmose. As sequelas físicas e o processo de recuperação marcaram uma transformação em sua vida e em sua produção artística.


A partir do reencontro com a própria voz, Capucho fortaleceu sua expressão por meio da música, da literatura e da pintura. Entre suas obras estão os livros Cinema Orly (1999) e Mamãe Me Adora (2012), além de canções gravadas por artistas como Cássia Eller e Pedro Luís.


O longa conta com participações de nomes como Ney Matogrosso, Teuda Bara, Pedro Paz, Mery Alentejo, Maurício Lima e Marcos Sacramento. Com 110 minutos de duração, “Peixe Abissal” foi exibido na Mostra Aurora da 26ª Mostra de Cinema de Tiradentes e recebeu prêmios em festivais internacionais, incluindo Melhor Documentário no Queer Lisboa e Melhor Direção no Festival Internacional de Cine Documental de Buenos Aires.

Dirigido por Rafael Saar, “Peixe Abissal” mistura documentário e ficção
Dirigido por Rafael Saar, “Peixe Abissal” mistura documentário e ficção Reprodução filme

Para Saar, realizar o filme também foi uma oportunidade de voltar o olhar para artistas que nem sempre ocupam os espaços de maior visibilidade na cultura. “Pude exercitar e apurar meu olhar para a arte que não frequenta os grandes palcos e a grande mídia, mas que expressa com muita verdade seu ofício no cotidiano”, diz.


O diretor espera que o filme desperte o interesse do público pela produção de Capucho. “Nosso ‘Peixe Abissal’ é apenas uma visão, um ponto de partida para que as pessoas procurem ouvir sua música ou ler seus livros”, conclui.

Serviço

Peixe Abissal  

Direção: Rafael Saar  

Gênero: documentário e ficção  

Duração: 110 minutos  

Classificação indicativa: 18 anos  

Onde assistir: Cine Metrópolis, na Ufes.

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