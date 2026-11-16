ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Vila Velha

Jovem é detido após roubar cordão de ouro de engenheiro na orla da Praia da Costa

O suspeito, de 19 anos, foi contido e sofreu agressões de banhistas que estavam no local

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 11:44

Patrick Mizrahi

Patrick Mizrahi

Publicado em 

16 nov 2026 às 11:44
Caso foi encaminhado à Delegacia Regional de VIla Velha após suspeito ser contido por populares na Praia da Costa. Fernando Madeira

Um jovem de 19 anos foi detido suspeito de roubar um cordão de ouro de um banhista na tarde de domingo (15), na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi contido por populares após o crime, enquanto um segundo envolvido na ação conseguiu fugir levando o objeto.


A vítima, um engenheiro de 34 anos, relatou aos policiais que estava sentado em um banco na orla da praia quando foi surpreendido por um homem em uma bicicleta. O suspeito teria puxado bruscamente o cordão de ouro e repassado o objeto a um comparsa, que também estava de bicicleta.


Populares que presenciaram a ação conseguiram conter o rapaz de 19 anos. O segundo suspeito fugiu com o cordão e não foi localizado pela equipe policial.


Durante o momento em que era contido, o jovem sofreu agressões de pessoas que estavam no local e apresentou escoriações leves na boca e no braço direito. Segundo a PM, foi oferecido atendimento médico a ele, mas o detido recusou.


A ocorrência foi atendida por policiais militares que estavam nas proximidades. O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A vítima também compareceu à unidade para formalizar o registro.


*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Exposição de Attílio Colnago marca os 50 anos da primeira galeria de arte contemporânea do ES
Primeira galeria de arte contemporânea do ES completa 50 anos com exposição gratuita na Ufes
Imagem de destaque
Bombeiros encerram buscas por homem desaparecido em Alegre
Se você precisa renovar o guarda-roupa, a Black Friday pode ser uma boa oportunidade
Como renovar o guarda-roupa na Black Friday sem gastar dinheiro à toa

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.