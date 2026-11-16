Jovem é detido após roubar cordão de ouro de engenheiro na orla da Praia da Costa

Um jovem de 19 anos foi detido suspeito de roubar um cordão de ouro de um banhista na tarde de domingo (15), na orla da Praia da Costa, em Vila Velha. Segundo a Polícia Militar, o suspeito foi contido por populares após o crime, enquanto um segundo envolvido na ação conseguiu fugir levando o objeto.





A vítima, um engenheiro de 34 anos, relatou aos policiais que estava sentado em um banco na orla da praia quando foi surpreendido por um homem em uma bicicleta. O suspeito teria puxado bruscamente o cordão de ouro e repassado o objeto a um comparsa, que também estava de bicicleta.





Populares que presenciaram a ação conseguiram conter o rapaz de 19 anos. O segundo suspeito fugiu com o cordão e não foi localizado pela equipe policial.





Durante o momento em que era contido, o jovem sofreu agressões de pessoas que estavam no local e apresentou escoriações leves na boca e no braço direito. Segundo a PM, foi oferecido atendimento médico a ele, mas o detido recusou.





A ocorrência foi atendida por policiais militares que estavam nas proximidades. O suspeito foi encaminhado à 2ª Delegacia Regional de Vila Velha, onde foram adotadas as medidas cabíveis. A vítima também compareceu à unidade para formalizar o registro.





*Este conteúdo foi produzido por Patrick Mizrahi, residente do 29º Curso de Residência em Jornalismo da Rede Gazeta, sob orientação do editor Rodrigo Lira.