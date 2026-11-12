Conheça mitos e verdades sobre o melasma

Mito. A gravidez é um gatilho conhecido, mas o melasma também aparece fora dela. Uma pesquisa publicada na Revista Brasileira de Ginecologia e Obstetrícia com 109 mulheres atendidas no pré-natal em Curitiba encontrou melasma em 22,9% delas. No estudo da Unesp, mulheres com mais de uma gestação tinham quase três vezes mais chance de ter a condição, o que mostra o peso dos hormônios, mas a maior parte dos casos não depende de uma gravidez para aparecer ou voltar.