Via marginal da BR 101 é parcialmente interditada para obras em Viana

Um trecho da via marginal da BR 101, em Viana, sentido Guarapari, está parcialmente interditado desde as 9 horas desta segunda-feira (16), para obras de macrodrenagem. A intervenção ocorre logo após a empresa Real Café, próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha, e tem previsão de conclusão em fevereiro de 2027.





Segundo a Prefeitura de Viana, os trabalhos estão autorizados a ocorrer das 7h às 17h. O trecho está sinalizado, e os motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.





Nesta etapa, será construído um poço de visita com quase quatro metros de diâmetro, que permitirá o acesso às escavações subterrâneas realizadas pelo método Tunnel Liner. A estrutura será utilizada para a retirada de terra e a entrada de chapas metálicas e equipamentos necessários à construção da galeria.





Ao final das obras, a região contará com uma grande galeria subterrânea para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir os alagamentos recorrentes na entrada de Marcílio de Noronha.