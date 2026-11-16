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Trânsito

Via marginal da BR 101 é parcialmente interditada para obras em Viana

Intervenção ocorre no sentido Guarapari, próximo à entrada de Marcílio de Noronha; previsão é que trabalhos terminem em fevereiro de 2027

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 14:43

Lucas Gaviorno

Lucas Gaviorno

Publicado em 

16 nov 2026 às 14:43
Trecho da obra fica próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha
Trecho da obra fica próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha Divulgação/Prefeitura de Viana

Um trecho da via marginal da BR 101, em Viana, sentido Guarapari, está parcialmente interditado desde as 9 horas desta segunda-feira (16), para obras de macrodrenagem. A intervenção ocorre logo após a empresa Real Café, próximo à entrada do bairro Marcílio de Noronha, e tem previsão de conclusão em fevereiro de 2027.


Segundo a Prefeitura de Viana, os trabalhos estão autorizados a ocorrer das 7h às 17h. O trecho está sinalizado, e os motoristas que passam pela região devem redobrar a atenção.


Nesta etapa, será construído um poço de visita com quase quatro metros de diâmetro, que permitirá o acesso às escavações subterrâneas realizadas pelo método Tunnel Liner. A estrutura será utilizada para a retirada de terra e a entrada de chapas metálicas e equipamentos necessários à construção da galeria.


Ao final das obras, a região contará com uma grande galeria subterrânea para ampliar a capacidade de escoamento da água da chuva e reduzir os alagamentos recorrentes na entrada de Marcílio de Noronha.

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