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Folha de São Paulo

Quase 277 mil trabalhadores não sacaram abono do PIS; veja quem tem direito

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 277 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, que soma R$ 304,8 milhões disponíveis para retirada na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil.

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 14:56

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2026 às 14:56
SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Quase 277 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial, que soma R$ 304,8 milhões disponíveis para retirada na Caixa Econômica Federal e no Banco do Brasil. O prazo para resgatar o dinheiro termina no dia 28 de dezembro, segundo o MTE (Ministério do Trabalho e Emprego).
Abono salarial é pago aos trabalhadores inscritos no PIS e no Pasep Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Até a segunda-feira da semana passada (9), foram realizados 26,6 milhões de pagamentos, que totalizaram R$ 33,1 bilhões. O volume representa uma cobertura de 98,97% dos benefícios previstos para o calendário de 2026. Ao todo, foram emitidas 26,9 milhões de ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e a revisões de benefícios dos cinco anos anteriores.
Os trabalhadores que solicitaram a revisão do abono por meio de recurso administrativo continuarão recebendo respostas e pagamentos ao longo do ano. As ordens são emitidas no dia 15 de cada mês ou no primeiro dia útil seguinte.
As informações sobre os recursos ficam disponíveis para consulta no dia 5 de cada mês, pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo portal Gov.br.
O calendário de pagamentos do abono salarial de 2027 será definido em reunião prevista para dezembro. A expectativa do governo é que os depósitos comecem em fevereiro, como ocorre tradicionalmente.
Quem tem direito?
Profissionais da iniciativa privada e servidores públicos que trabalharam formalmente por pelo menos 30 dias em 2024 e estão inscritos no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos e receberam, em média, até R$ 2.765,93 por mês.
Como consultar o PIS?Pasep?
PELA INTERNET
1. Acesse o site https://servicos.mte.gov.br/spme-v2/#/login e clique em "Entrar com gov.br";
2. Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo no seguinte site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br;
3. Em seguida, clique em "Abono Salarial";
4. Na próxima tela, aparecerá a informação se o trabalhador receberá ou não o benefício.
PELO APLICATIVO
1. No celular ou tablet, baixe o aplicativo
2. Carteira de Trabalho Digital, caso não o tenha; Faça login com seu CPF e senha cadastrados no Portal Gov.br. Caso não tenha cadastro, é possível fazê-lo no seguinte site: https://www.gov.br/pt-br/servicos/criar-sua-conta-gov.br;
3. Na tela inicial, clique em "Abono Salarial - Consultar". Caso a opção não apareça, clique no menu da parte de baixo da tela, depois, em "Benefícios e Abono Salarial";
4. Na próxima página, aparecerá a informação sobre os valores a receber.
Como é feito o pagamento do PIS?
O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal aos trabalhadores da iniciativa privada. Quem tem conta-corrente ou poupança na Caixa recebe o crédito automaticamente. Trabalhadores sem conta poderão sacar os valores em agências, lotéricas, caixas eletrônicos e correspondentes Caixa Aqui.
Como funciona o pagamento do Pasep?
O Pasep é pago pelo Banco do Brasil aos servidores públicos. Clientes do banco recebem o valor diretamente na conta. Quem não tem conta deve procurar uma agência do Banco do Brasil para sacar o benefício, levando documento de identificação com foto.

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