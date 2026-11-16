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Estragos

Temporal causa alagamentos, quedas de árvores e deixa desalojados no interior de SP

Em Sumaré, o Corpo de Bombeiros usou botes para resgatar moradores de áreas inundadas, de acordo com a Defesa Civil estadual

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 13:09

Agência FolhaPress

Agência FolhaPress

Publicado em 

16 nov 2026 às 13:09
Árvore caída bloqueia rua após temporal com rajadas de vento e granizo em São João da Boa Vista (SP); chuva deixou 31 desalojados no estado
Árvore caída bloqueia rua após temporal com rajadas de vento e granizo em São João da Boa Vista (SP); chuva deixou 31 desalojados no estado Defesa Civil/SP
A chuva que atingiu o interior de São Paulo entre a tarde de domingo (15) e a manhã desta segunda-feira (16) levou 31 pessoas a deixar suas casas em Sumaré, São Luiz do Paraitinga e Guararema, além de provocar alagamentos, deslizamentos e quedas de árvores em ao menos seis municípios.
Em Sumaré, o Corpo de Bombeiros usou botes para resgatar moradores de áreas inundadas, de acordo com a Defesa Civil estadual. No município, a água invadiu ruas dos bairros Vila Diva e Crenac por volta das 23h de domingo.
Sete pessoas de duas famílias tiveram de sair de casa e foram encaminhadas para a residência de parentes. A prefeitura disponibilizou um abrigo no ginásio da avenida Carlos Basso, e a Defesa Civil municipal presta apoio aos moradores. Não houve feridos.
Em São Luiz do Paraitinga, 20 moradores do distrito de Catuçaba saíram de casa por precaução e ficaram com familiares. A sirene de alerta foi acionada às 21h48 de domingo diante do risco de alagamento, e deslizamentos de terra bloquearam a estrada do Oriente.
Em Guararema, três paredes e um muro de uma casa na rua Thomaz Moreira, no bairro Nogueira, desabaram por volta das 19h50 de domingo. A Defesa Civil municipal interditou o imóvel após identificar riscos estruturais. Quatro moradores ficaram desalojados e foram acolhidos por familiares, sem feridos.
Em São João da Boa Vista, o temporal veio acompanhado de rajadas de vento e granizo. A Defesa Civil registrou sete quedas de árvores -uma delas bloqueou a rua Teresiano Valim, no centro, e interrompeu o fornecimento de energia.
Na praça Coronel Joaquim José, a cobertura metálica de um palco cedeu, e um deslizamento atingiu os trilhos no Jardim São Thiago. Não houve feridos nem desalojados.
Em Águas da Prata, um deslizamento provocou a queda de rochas e árvores e interditou parcialmente a rodovia SP-342, na altura do km 239, no sentido oeste. Uma árvore atingiu um veículo, sem vítimas.
Em Jundiaí, uma árvore caiu no Terminal Central na manhã desta segunda-feira, também sem deixar feridos.

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