Brasil ultrapassa mil casos de mpox e registra uma morte no Rio

Em março de 2025, o DJ carioca Vitor Fernandes, 31, notou o que parecia ser uma espinha no dedo. "Isso está com cara de picada de mosquito", pensou na época.
Dias depois, já com febre, dores e outras lesões, Fernandes recebeu o diagnóstico de mpox, uma infecção viral. "Ninguém falava de mpox no ano passado. Era coisa de 2022", diz.
Neste ano, o Brasil registrou 1.055 casos confirmados de mpox até esta sexta-feira (13), segundo o painel epidemiológico do Ministério da Saúde, com uma morte. No ano passado inteiro, a pasta registrou 1.075 casos e dois óbitos.
O estado do Rio de Janeiro lidera o número de pessoas infectadas, com 390, mais que o triplo dos 123 confirmados em todo o ano de 2025. São Paulo aparece em segundo lugar, com 388 diagnósticos neste ano.
A Prefeitura do Rio de Janeiro informou que o paciente que morreu neste ano teve o caso agravado por outra doença de base, sem especificar qual era.
A Secretaria de Estado da Saúde de São Paulo (SES-SP) diz que o Instituto Adolfo Lutz identificou o clado Ib, uma linhagem do vírus, em 103 desses casos, concentrados principalmente na região metropolitana de São Paulo. Em 2025, o estado registrou 423 casos, dos quais um era do clado Ib. Os demais eram do clado IIb.
No dia em que recebeu o diagnóstico, Fernandes foi encaminhado às pressas à Fiocruz. "Contaram 39 lesões. Era uma dor torturante. Dor de morte". A alta de Fernandes aconteceu um mês depois. Nesse intervalo, ele já não transmitia o vírus.
QUAIS SÃO OS SINTOMAS DO MPOX?
O Brasil registrou os primeiros casos de mpox em 2022, durante o surto global da doença. Naquele ano, o país contabilizou cerca de 10,5 mil casos e 14 mortes, segundo o Ministério da Saúde.
"Os primeiros sintomas são inespecíficos, com febre, dor no corpo, dor na cabeça e mal-estar. Acaba sendo atribuído a viroses mais comuns", explica Carolina Lázari, infectologista e integrante da Sociedade Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial (SBPC/ML).
O que vai levantar a suspeita clínica é o surgimento das lesões, que aparecem tanto na pele como em mucosas
Carolina Lázari Infectologista
As lesões podem lembrar as da catapora. Porém, ao contrário desse vírus, Lázari diz que há indicações de que pessoas podem se infectar com o mpox mais de uma vez.
"Os ferimentos também costumam ser um pouco maiores e muito dolorosos", diz a infectologista. "Em pessoas com imunidade normal, elas não costumam se espalhar pelo corpo como a catapora". O tratamento busca aliviar os sintomas, com analgésicos para controlar a dor, diz Lázari.
A transmissão ocorre principalmente pelo contato direto com lesões ou secreções de uma pessoa infectada, inclusive durante relações sexuais. O vírus também pode ser transmitido pelo contato com roupas, toalhas e lençóis contaminados. Atualmente, mais de 90% dos infectados são homens cisgêneros.
COMPRA DE VACINA
O Ministério da Saúde anunciou em 9 de novembro a compra de 25 mil doses da vacina, com previsão de chegada em até três semanas.
A pasta afirmou que as doses compradas servem para reforçar o programa de vacinação, que já é disponível ao público.
O SUS (Sistema Único de Saúde) oferece a vacina a grupos específicos, em duas doses com intervalo de 28 dias. A prioridade é para pessoas que vivem com HIV/Aids e têm imunossupressão importante, com contagem de CD4 abaixo de cem células por milímetro cúbico.
Conforme a disponibilidade de doses, a oferta pode ser ampliada para outros grupos, como usuários de PrEP, a profilaxia pré-exposição ao HIV, e profissionais de laboratório que manipulam amostras de mpox.
A vacinação após a exposição pode ser indicada para pessoas de 18 a 49 anos que tiveram contato de médio ou alto risco e ainda não apresentam sintomas, conforme avaliação do serviço de saúde. A aplicação deve ocorrer de preferência nos primeiros quatro dias e pode ser feita até 14 dias após o contato.
O Ministério da Saúde foi questionado sobre a distribuição das vacinas compradas, mas não respondeu até a publicação desta reportagem.
Na avaliação de Lázari, ainda é cedo para classificar o cenário nacional como um surto. "O cenário inspira bastante vigilância. Vacinar essa população de maior vulnerabilidade e, sem desespero, orientar bastante a população."