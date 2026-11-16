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Polícia

Três jovens são presos em flagrante por tráfico de drogas em São Mateus

Publicado em

16 nov 2026 às 13:39

Dois homens, de 19 e 20 anos, e uma mulher, de 19, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na comunidade do Km 41, na região de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que drogas estariam sendo comercializadas em uma residência onde os suspeitos estavam.


Um dos jovens foi abordado ao sair do imóvel. Com ele, os policiais encontraram pedras de crack, um pino e um papelote de cocaína, uma bala e R$ 85 em dinheiro. Dentro da residência, os militares apreenderam outras pedras de crack e pinos de cocaína. No local, também estavam uma mulher e outro homem. A mulher assumiu a propriedade de todas as drogas apreendidas.


Durante buscas nas proximidades, os policiais viram um quarto suspeito saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença da equipe, ele teria atirado contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, o homem fugiu de volta para a vegetação.

Nas buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições — três picotadas e duas intactas. Não foi possível confirmar se o suspeito foi atingido pelos disparos.


Em nota, a Polícia Civil informou que os três jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Violência

Discussão em bar termina com homem esfaqueado em Nova Venécia

Publicado em 16/11/2026 às 13:49

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado durante uma discussão em um bar no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Segundo a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento teria golpeado a vítima com uma faca. Ele não foi localizado após o crime.


A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital São Camilo. Não há informações sobre o estado de saúde dela.


Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Bombeiros encerram buscas por homem desaparecido em Alegre

Publicado em 16/11/2026 às 12:16
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, está desaparecido Arquivo da família

O Corpo de Bombeiros encerrou as buscas por Sivonaldo Ataide Beloni, de 40 anos, desaparecido desde o dia 5 de novembro, no distrito de Rive, em Alegre, no Sul do Espírito Santo. O homem não foi localizado durante as diligências realizadas na noite de sexta-feira (13), em uma área de mata de difícil acesso.



Segundo os bombeiros, a equipe foi acionada para apoiar as buscas a pedido da Polícia Civil, que investiga o desaparecimento. Uma familiar informou que o homem estava desaparecido havia cerca de uma semana e que havia a suspeita de que ele pudesse estar na região de mata onde foram realizadas as buscas.


Os trabalhos ocorreram em um terreno acidentado e de difícil acesso, mas ninguém foi encontrado. A corporação informou que encerrou a atuação na ocorrência e que não há previsão de novas diligências por parte dos bombeiros no momento.


Nesta segunda-feira (16), Janaína Ataíde Beloni, tia do desaparecido, relatou para a reportagem de A Gazeta que teriam sido encontradas pegadas no local onde as buscas foram realizadas, mas não houve novas atualizações sobre o caso desde então.


Procurada pela reportagem, a Polícia Civil informou que a investigação segue em andamento na Delegacia Regional de Alegre. Até o momento, Sivonaldo não foi localizado.

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Bombeiros usam drone e fazem buscas por homem que sumiu em Alegre

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Pedro Nunes

Repórter / [email protected]
Pedro Nunes
Trânsito

Jovem fica preso às ferragens após carro capotar em Nova Venécia

Publicado em 16/11/2026 às 11:47
Acidente aconteceu na tarde de domingo (15), na zona rural do município
Motorista foi retirado do veículo pelos bombeiros e encaminhado a uma unidade de saúde Crédito: Leitor A Gazeta

Um motorista de 22 anos ficou preso às ferragens após o carro que dirigia capotar na zona rural de Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na tarde deste domingo (15). Segundo o Corpo de Bombeiros, o jovem foi desencarcerado e encaminhado a uma unidade de saúde. A gravidade dos ferimentos não foi informada.


De acordo com a Polícia Militar, o estado de saúde do motorista impossibilitou a realização do teste do bafômetro e a coleta do depoimento dele sobre as circunstâncias do acidente. O veículo foi removido por um guincho particular.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a Polícia Civil e aguarda retorno.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Investigação

Jovem é preso suspeito de envolvimento no desaparecimento de adolescente em Linhares

Publicado em 16/11/2026 às 10:41
Prisão ocorreu na última sexta-feira (13), no bairro Jocafe II
Kayke Eugênio da Silva, de 18 anos, foi preso temporariamente na última sexta-feira (13) Crédito: Divulgação | PCES

Um jovem de 18 anos, identificado como Kayke Eugênio da Silva, foi preso temporariamente na última sexta-feira (13), durante o cumprimento de um mandado de prisão no bairro Jocafe II, em Linhares, no Norte do Espírito Santo. De acordo com a Polícia Civil, ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento de um adolescente de 14 anos.


Segundo a corporação, o adolescente foi visto pela última vez no dia 15 de julho, no bairro Planalto, também em Linhares. Quatro meses após o desaparecimento, ele ainda não foi localizado.


Kayke foi encaminhado à Penitenciária Regional de Linhares (PRL), onde permanece à disposição da Justiça. De acordo com o delegado Fabrício Lucindo, titular da delegacia do município, o suspeito será interrogado ainda nesta semana, como parte da continuidade das investigações sobre o caso.


A reportagem de A Gazeta tenta contato com a família do adolescente. O espaço permanece aberto para manifestações.

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Adrielle Mariana

Repórter / [email protected]
Adrielle Mariana
Atenção!

Cidades do ES recebem alerta laranja de tempestade e granizo

Publicado em 16/11/2026 às 09:57

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um alerta laranja de tempestade, com grau de severidade de perigo, para todo o Espírito Santo. O aviso começou às 9h05 desta segunda-feira (16) e é válido até as 23h59 do mesmo dia.


A previsão é de chuva de até 100 milímetros por dia, ventos intensos entre 60 e 100 km/h, além de queda de granizo. Há risco de corte de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

⚠️ Em caso de tempestade
Veja os cuidados recomendados pelo Inmet
  • Não se abrigue debaixo de árvores durante rajadas de vento, devido ao risco de queda e descargas elétricas.
  • Evite estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda.
  • Evite usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante a tempestade.
Telefones de emergência
Defesa Civil
199
Corpo de Bombeiros
193

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Júlia Afonso

Repórter / [email protected]
Júlia Afonso
ES 185

Sul do ES registra chuva de granizo e queda de barreira

Publicado em 15/11/2026 às 19:29
Chuva de granizo foi registrada em Ibitirama
Chuva de granizo foi registrada em Ibitirama Redes sociais

Uma temporal foi registrado na tarde deste domingo (15) no município de Ibitirama, na Região do Caparaó capixaba. Segundo a Defesa Civil, houve queda de galhos de árvores, barreira e granizo na ES 185, estrada que liga o município ao distrito de Celina, em Alegre.


Nas redes sociais, motoristas registraram queda de granizo na estrada, locais com muito acúmulo de água e galhos de árvores na pista. Segundo a Defesa Civil de Ibitirama, uma equipe da prefeitura foi acionada para retirada de barreira na ES 185, galhos e troncos de árvores que caíram durante a chuva, que durou cerca de 40 minutos. Na sede e nas comunidades dos distritos não houve ocorrências. 

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Violência

Mulher é presa após agredir a companheira em Cachoeiro

Publicado em 15/11/2026 às 17:56

Uma mulher de 24 anos foi presa suspeita de ter agredido a companheira, de 30 anos, na tarde de sábado (14) em Cachoeiro de Itapemirim, no Sul do Espírito Santo. Segundo informações de testemunhas à Guarda Civil Municipal, a suspeita tinha ciúmes até de familiares da vítima.


A vítima, segundo a guarda, não conseguiu contar o que havia acontecido por conta dos ferimentos. De acordo com informações de socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), a vítima apresentava marcas no pescoço compatíveis com estrangulamento, além de uma lesão no lábio inferior causada por objeto perfurocortante.


Diversas testemunhas contaram aos agentes que as lesões foram ocasionadas pela companheira da vítima.  Uma familiar da mulher agredida também contou que a suspeita tem um comportamento possessivo e ciúmes exagerados.


A suspeita foi levada para a delegacia e, segundo a Polícia Civil, foi autuada em flagrante por lesão corporal qualificada, na forma da Lei Maria da Penha. Em seguids, ela foi encaminhada ao Centro de Detenção Provisória (CDP).

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Beatriz Caliman

Repórter / [email protected]
Beatriz Caliman
Investigação

Adolescente é morto a tiros no bairro Maria Ortiz em Vitória

Publicado em 15/11/2026 às 11:24

Um adolescente foi morto a tiros na madrugada deste domingo (15), no bairro Maria Ortiz, em VitóriaUma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu 192) chegou a ser acionada, mas a vítima não resistiu aos ferimentos e teve a morte confirmada ainda no local.


Segundo apuração do repórter Álvaro Guaresqui, da TV Gazeta, a vítima tinha 16 anos e uma dívida com traficantes. Ele estava de bicicleta quando foi surpreendido por criminosos.


Testemunhas contaram que os atiradores chegaram em uma bicicleta elétrica.


O caso é investigado pela Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Vitória. Nenhum suspeito foi detido e a motivação do crime permanece desconhecida. Outros detalhes não foram divulgados.

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Maria Ortiz, a heroína capixaba que deve sempre ser lembrada

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Jaciele Simoura

Reporter / [email protected]
Jaciele Simoura
Em Domingos Martins

Pai e filha ficam feridos em colisão entre carro e carreta na BR 262, em Pedra Azul

Publicado em 14/11/2026 às 20:54
Pai e filha ficaram feridos em acidente entre carro e carreta na BR 262 Divulgação/Corpo de Bombeiros

Uma colisão envolvendo um Chevrolet Onix e uma carreta na BR 262, na altura do km 90, na região de Pedra Azul, em Domingos Martins, deixou pai e filha feridos na tarde deste sábado (14), por volta das 14h30.


Segundo o Corpo de Bombeiros, que atendeu a ocorrência, para possibilitar a retirada segura do condutor do automóvel foi necessário remover uma das portas do veículo, permitindo o desencarceramento da vítima.


O motorista, que relatava dores na região das costas, recebeu atendimento pré-hospitalar da equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), sendo posteriormente encaminhado para avaliação médica. A passageira, filha do condutor, também recebeu atendimento da equipe de resgate dos bombeiros, sendo conduzida ao Hospital Padre Máximo, em Venda Nova do Imigrante. Ela apresentava queixas de dores na região abdominal.


Além das equipes do Corpo de Bombeiros, a ocorrência contou com o apoio do Samu e da Polícia Rodoviária Federal (PRF), que assumiu a responsabilidade pela segurança e pelos procedimentos relativos à ocorrência na rodovia após a conclusão dos trabalhos de resgate.

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Redação de A Gazeta

/ [email protected]
Redação de A Gazeta
Trânsito

Colisão entre carro e moto deixa duas pessoas feridas na ES 060, em Itapemirim

Publicado em 14/11/2026 às 20:03
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um automóvel na manhã deste sábado (14), na rodovia ES-060.
Acidente na manhã deste sábado (14) na Rodovia ES-060, em Itapemirim. Reprodução
Duas pessoas ficaram feridas após uma colisão entre uma motocicleta e um carro na manhã deste sábado (14), na Rodovia ES-060, na altura do acesso à localidade de Gomes, em Itapemirim. 

Segundo a Polícia Militar (PM), o motociclista tentava ingressar na rodovia quando colidiu na lateral traseira de um carro que trafegava no sentido Marataízes. 

Durante o atendimento, os militares constataram que o motociclista não possuía habilitação. A motocicleta foi apreendida e removida ao pátio credenciado. Ainda segundo a PM, o motorista do carro deixou o local sem prestar socorro.

As vítimas foram socorridas por uma equipe de resgate do município e encaminhados ao Hospital Menino Jesus.
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Ghenis Carlos

/ [email protected]
Ghenis Carlos

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