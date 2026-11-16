Três jovens são presos em flagrante por tráfico de drogas em São Mateus

Dois homens, de 19 e 20 anos, e uma mulher, de 19, foram presos em flagrante por tráfico de drogas na comunidade do Km 41, na região de Nestor Gomes, em São Mateus, no Norte do Espírito Santo, na sexta-feira (13). Segundo a Polícia Militar, os agentes receberam denúncias de que drogas estariam sendo comercializadas em uma residência onde os suspeitos estavam.





Um dos jovens foi abordado ao sair do imóvel. Com ele, os policiais encontraram pedras de crack, um pino e um papelote de cocaína, uma bala e R$ 85 em dinheiro. Dentro da residência, os militares apreenderam outras pedras de crack e pinos de cocaína. No local, também estavam uma mulher e outro homem. A mulher assumiu a propriedade de todas as drogas apreendidas.





Durante buscas nas proximidades, os policiais viram um quarto suspeito saindo de uma área de mata. Ao perceber a presença da equipe, ele teria atirado contra os militares, que revidaram. Após a troca de tiros, o homem fugiu de volta para a vegetação.

Nas buscas, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com cinco munições — três picotadas e duas intactas. Não foi possível confirmar se o suspeito foi atingido pelos disparos.





Em nota, a Polícia Civil informou que os três jovens foram autuados em flagrante por tráfico de drogas e encaminhados ao sistema prisional, onde permanecem à disposição da Justiça.