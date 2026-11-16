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Feirão do emprego oferece mais de 1.400 vagas na Serra nesta quarta-feira (18)

Oportunidades estão disponíveis nas áreas de logística, comércio, indústria e serviços, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 14:51

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 nov 2026 às 14:51
Sine da Serra abre 78 vagas para Jovem Aprendiz da ArcelorMittal Divulgação/Prefeitura da Serra

O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (18) um Feirão do Emprego com mais de 1.400 vagas nas áreas de logística, comércio, indústria e serviços, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade.


A ação acontece das 8h às 12h, na sede do Sine da Serra, localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, em Portal de Jacaraípe. O atendimento é gratuito.


De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), o evento contará com a participação de mais de dez empresas, que estarão no local realizando entrevistas e processos seletivos. 


Os candidatos terão a oportunidade de conversar diretamente com os recrutadores, conhecer as vagas disponíveis e participar das dinâmicas, aumentando as chances de conquistar uma colocação no mercado de trabalho.


SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO

Durante o evento, também serão oferecidas orientações sobre a emissão e o uso da Carteira de Trabalho Digital e do seguro-desemprego.


Para participar, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto. A entrega de currículo impresso é recomendada, mas não obrigatória.

Confira as vagas

  • Açougueiro

  • Agente de vendas de serviços

  • Ajudante de carga e descarga de mercadoria

  • Auxiliar administrativo

  • Auxiliar de limpeza

  • Balconista

  • Borracheiro

  • Motorista de caminhão-carreta

  • Despachante de documentos

  • Mecânico de suspensão


Para conferir a lista completa de oportunidades, clique aqui.

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