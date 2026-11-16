Feirão do emprego oferece mais de 1.400 vagas na Serra nesta quarta-feira (18)

O Sine da Serra realiza nesta quarta-feira (18) um Feirão do Emprego com mais de 1.400 vagas nas áreas de logística, comércio, indústria e serviços, contemplando candidatos de diferentes níveis de escolaridade.





A ação acontece das 8h às 12h, na sede do Sine da Serra, localizada na Avenida Talma Rodrigues Ribeiro, nº 5.416, em Portal de Jacaraípe. O atendimento é gratuito.





De acordo com a Secretaria Municipal de Trabalho, Emprego e Renda (Seter), o evento contará com a participação de mais de dez empresas, que estarão no local realizando entrevistas e processos seletivos.





Os candidatos terão a oportunidade de conversar diretamente com os recrutadores, conhecer as vagas disponíveis e participar das dinâmicas, aumentando as chances de conquistar uma colocação no mercado de trabalho.





SERVIÇOS E DOCUMENTAÇÃO

Durante o evento, também serão oferecidas orientações sobre a emissão e o uso da Carteira de Trabalho Digital e do seguro-desemprego.





Para participar, os interessados devem apresentar um documento oficial de identificação com foto. A entrega de currículo impresso é recomendada, mas não obrigatória.