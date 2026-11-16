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Feminicídio

Suspeito de matar ex-enteada com enxada no ES continua foragido

Polícia identificou histórico de agressões contra a mãe da vítima; familiar relatou que discussão começou após homem tentar observar jovem durante o banho

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 15:01

Pedro Nunes

Pedro Nunes

Publicado em 

16 nov 2026 às 15:01
Família que morreu em acidente na BR 101, em Jaguaré, foi velada e enterrada em Cariacica
Phâmella Barbosa Silva, de 23 anos, foi morta a golpe de enxada em Itapemirim Montagem: Polícia Militar e redes sociais

O homem suspeito de matar a ex-enteada com golpes de enxada, no domingo(15), na comunidade de Ilha do Gato, zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, continua foragido. Segundo as informações apuradas, ele fugiu após o assassinato. As polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal de Itapemirim, realizam buscas para localizá-lo.


De acordo com o delegado Edson Lopes Júnior, uma consulta aos registros policiais identificou diversas ocorrências de agressão envolvendo o suspeito e a mãe da vítima, inclusive após o fim do relacionamento. A maioria dos registros é de anos anteriores. Segundo o delegado, o homem já apresentava comportamento agressivo desde o início da relação.


Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que a discussão teria começado após o suspeito tentar observar Phâmella durante o banho. Depois do desentendimento, houve a agressão. A mãe da jovem ainda tentou separar a briga, mas o ex-marido bateu a cabeça da vítima contra um pequeno muro na varanda da casa. Em seguida, atingiu a enteada com uma enxada.


O delegado informou ainda que o caso será investigado como feminicídio consumado, considerando o vínculo doméstico e familiar entre o suspeito e a vítima.


Com informações dos repórteres  Matheus Passos  e Marina venturoli, da TV Gazeta 

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