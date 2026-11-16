Suspeito de matar ex-enteada com enxada no ES continua foragido

O homem suspeito de matar a ex-enteada com golpes de enxada, no domingo(15), na comunidade de Ilha do Gato, zona rural de Itapemirim, no Litoral Sul do Espírito Santo, continua foragido. Segundo as informações apuradas, ele fugiu após o assassinato. As polícias Civil e Militar, além da Guarda Civil Municipal de Itapemirim, realizam buscas para localizá-lo.





De acordo com o delegado Edson Lopes Júnior, uma consulta aos registros policiais identificou diversas ocorrências de agressão envolvendo o suspeito e a mãe da vítima, inclusive após o fim do relacionamento. A maioria dos registros é de anos anteriores. Segundo o delegado, o homem já apresentava comportamento agressivo desde o início da relação.





Uma familiar, que preferiu não se identificar, contou que a discussão teria começado após o suspeito tentar observar Phâmella durante o banho. Depois do desentendimento, houve a agressão. A mãe da jovem ainda tentou separar a briga, mas o ex-marido bateu a cabeça da vítima contra um pequeno muro na varanda da casa. Em seguida, atingiu a enteada com uma enxada.





O delegado informou ainda que o caso será investigado como feminicídio consumado, considerando o vínculo doméstico e familiar entre o suspeito e a vítima.





Com informações dos repórteres Matheus Passos e Marina venturoli, da TV Gazeta