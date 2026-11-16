UniSales adota nova marca e reforça compromisso com a educação

O ensino superior é uma etapa importante para quem deseja se destacar como profissional, na qual é importante aliar uma formação técnica de excelência, dos fundamentos à prática. Além disso, o olhar humanizado e a atenção aos indivíduos são capazes de destacar uma instituição ainda mais.





Com essa proposta, o então UniSales – Centro Universitário Salesiano passa a se chamar Salesiano – Centro Universitário Católico, marcando o início de uma nova fase de sua trajetória no Espírito Santo. Segundo o reitor da instituição, Geraldo Adair da Silvanova, a nova marca dá mais clareza à presença do Salesiano no ensino superior e traduz a ideia “A formação que abre o seu caminho”.





“A mudança reafirma nossa identidade e missão, retomando o nome pelo qual a sociedade capixaba já nos conhece: Salesiano. Para os estudantes, esse compromisso se traduz em preparo técnico-profissional consistente, proximidade com o mercado de trabalho e apoio para construir o próprio projeto de vida. Queremos ampliar suas possibilidades de inserção e desenvolvimento profissional, unindo inovação na aprendizagem à presença dos educadores e à responsabilidade com a comunidade", afirma.





O reitor destaca, ainda, que o novo momento do Salesiano vem acompanhado de investimentos na qualificação dos educadores, aproximação com o mercado e melhoria dos espaços do campus, com atenção à segurança e às condições de aprendizagem. Além disso, a instituição de ensino tem focado metodologias que incentivam o estudante a investigar e desenvolver soluções para problemas locais e globais da sociedade.





“O foco é estimular a inovação e preparar os estudantes para ingressar e crescer em suas profissões, com responsabilidade social e atenção à sustentabilidade”, pontua Geraldo.