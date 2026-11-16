UniSales adota nova marca e reforça compromisso com a educação

O ensino superior é uma etapa importante para quem deseja se destacar como profissional, na qual é importante aliar uma formação técnica de excelência, dos fundamentos à prática. Além disso, o olhar humanizado e a atenção aos indivíduos são capazes de destacar uma instituição ainda mais.
Com essa proposta, o então UniSales – Centro Universitário Salesiano passa a se chamar Salesiano – Centro Universitário Católico, marcando o início de uma nova fase de sua trajetória no Espírito Santo. Segundo o reitor da instituição, Geraldo Adair da Silvanova, a nova marca dá mais clareza à presença do Salesiano no ensino superior e traduz a ideia “A formação que abre o seu caminho”.
“A mudança reafirma nossa identidade e missão, retomando o nome pelo qual a sociedade capixaba já nos conhece: Salesiano. Para os estudantes, esse compromisso se traduz em preparo técnico-profissional consistente, proximidade com o mercado de trabalho e apoio para construir o próprio projeto de vida. Queremos ampliar suas possibilidades de inserção e desenvolvimento profissional, unindo inovação na aprendizagem à presença dos educadores e à responsabilidade com a comunidade", afirma.
O reitor destaca, ainda, que o novo momento do Salesiano vem acompanhado de investimentos na qualificação dos educadores, aproximação com o mercado e melhoria dos espaços do campus, com atenção à segurança e às condições de aprendizagem. Além disso, a instituição de ensino tem focado metodologias que incentivam o estudante a investigar e desenvolver soluções para problemas locais e globais da sociedade.
“O foco é estimular a inovação e preparar os estudantes para ingressar e crescer em suas profissões, com responsabilidade social e atenção à sustentabilidade”, pontua Geraldo.
Atualmente, o Salesiano oferece mais de 25 cursos nas modalidades presencial e a distância (EAD), englobando programas de graduação e pós-graduação, fundamentados nos valores propostos por seu fundador, São João Bosco. O campus, localizado em Vitória, reúne clínica, laboratórios e espaços de convivência, esportes, visando promover conexões com a comunidade e com o mercado.
O reitor Geraldo Adair da Silvanova destaca que, além da estrutura física da instituição, o olhar humanizado dos profissionais que atuam no Salesiano são diferenciais importantes.
“Inspirados em Dom Bosco, os educadores acompanham cada estudante com escuta, orientação e respeito às suas necessidades. É o que chamamos de inteligência humana salesiana: desenvolver o conhecimento e a autonomia, com responsabilidade e atenção às pessoas. Desenvolvemos currículos conectados ao mundo do trabalho e às necessidades da sociedade", ressalta.
Esse compromisso, inclusive, tem alcançado validação em órgãos de renome nacional. É o caso do selo de “Instituição Socialmente Responsável”, certificado pela Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES). Para Geraldo, o reconhecimento reforça a responsabilidade de colocar a educação a serviço das pessoas e do bem comum.
“Somos mantidos pela Inspetoria São João Bosco, com sede em Belo Horizonte, e compartilhamos o compromisso salesiano com a juventude e com as comunidades em que estamos presentes. Na formação dos estudantes, isso significa aproximar o aprendizado das necessidades da população e incentivar uma atuação profissional ética e comprometida com o cuidado. Queremos que as conquistas de cada estudante também contribuam para a vida da comunidade capixaba. O reconhecimento nos estimula a aprofundar esse trabalho", enfatiza.