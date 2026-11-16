ENTRAR
SAIR
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

AGazeta
AGazeta

Recuperar senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Cadastrar nova senha

Já tem uma conta?

Acesse aqui

Nível médio

Laboratório abre vagas de emprego para Centro de Distribuição no ES

Oportunidades são para atuação na unidade que fica na Serra, com foco em logística farmacêutica e possibilidade de crescimento profissional

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 12:37

Diná Sanchotene

Diná Sanchotene

Publicado em 

16 nov 2026 às 12:37
Oportunidade para atuar como operador de empilhadeira e conferente
Oportunidade para atuar como operador de empilhadeira e conferente Divulgação

O Laboratório Teuto, indústria farmacêutica, está com oportunidades de emprego abertas para preencher posições em seu novo Centro de Distribuição (CD), localizado no município da Serra.


O processo seletivo oferece vagas para os cargos de operador de empilhadeira e conferente. De acordo com a empresa, as funções são essenciais para a operação logística e para a garantia da qualidade no transporte de medicamentos.


Para concorrer, os candidatos precisam ter ensino médio completo e experiência anterior nas respectivas áreas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone corporativo (62) 99637-8708. Segundo a companhia, a seleção busca profissionais comprometidos com a segurança das operações logísticas, setor estratégico para a distribuição de medicamentos em todo o país.


BENEFÍCIOS E EMPRESA

Os colaboradores contratados recebem benefícios como vale-alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale-transporte ou transporte fretado, participação nos resultados, seguro de vida e licenças-maternidade e paternidade estendidas.


O Laboratório Teuto produz medicamentos acessíveis e de alta qualidade, combina tradição com tecnologia avançada e é um dos principais empregadores da Região Centro-Oeste, oferecendo estabilidade e planos de crescimento profissional.


DETALHES DOS CARGOS

Operador de empilhadeira

Requisitos: curso atualizado de operação de empilhadeira e vivência em logística, conferência e movimentação de cargas.


Atribuições: conferência de pedidos e cargas via coletor de dados, validação de produtos com base em notas fiscais e etiquetas, armazenamento de paletes e orientação das equipes quanto à organização das docas. O profissional também será responsável pela operação segura das empilhadeiras e pela conservação dos equipamentos de movimentação.


Conferente

Requisitos: experiência prévia em conferência de materiais ou almoxarifado. O conhecimento em sistemas WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém) e o uso de coletores de dados são considerados diferenciais (válidos para ambos os cargos).


Atribuições: atuação no recebimento de insumos e materiais indiretos, verificando validade, temperatura e integridade conforme os procedimentos internos. O cargo envolve o uso do sistema Evolut e de coletores de código de barras para emissão de etiquetas e liberação de cargas, além da higienização dos itens recebidos, movimentação de paletes e preenchimento de Registros de Qualidade (RQ). O repasse de informações entre turnos também faz parte da rotina, garantindo a continuidade das atividades.

Leia Mais Sobre Oportunidades

ES tem mais de 5.110 vagas de emprego nesta segunda-feira (16)

Veja detalhes dos novos projetos no Aeroporto de Vitória que vão gerar 8 mil empregos

Extraplus abre novas oportunidades de emprego em Guarapari

Banestes, IBGE e Tribunal de Contas: 63 mil vagas em concursos e seleções

Banestes lança novos editais de concurso público com mais de 600 vagas

este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Empregos Empregos (ES) Serra
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rápido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Árvore caída bloqueia rua após temporal com rajadas de vento e granizo em São João da Boa Vista (SP); chuva deixou 31 desalojados no estado
Temporal causa alagamentos, quedas de árvores e deixa desalojados no interior de SP
Imagem de destaque
Robert Pattinson é o novo James Bond: 'Ele tem a alma atemporal de 007' diz o diretor
Fachada do edifício-sede da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa)
Anvisa apreende e proíbe tira-manchas de percarbonato sódio

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados

Fale com a gente

Escolha o canal de sua preferência para assinar A Gazeta ou tirar dúvidas.