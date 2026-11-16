Laboratório abre vagas de emprego para Centro de Distribuição no ES

O Laboratório Teuto, indústria farmacêutica, está com oportunidades de emprego abertas para preencher posições em seu novo Centro de Distribuição (CD), localizado no município da Serra.





O processo seletivo oferece vagas para os cargos de operador de empilhadeira e conferente. De acordo com a empresa, as funções são essenciais para a operação logística e para a garantia da qualidade no transporte de medicamentos.





Para concorrer, os candidatos precisam ter ensino médio completo e experiência anterior nas respectivas áreas. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail [email protected] ou entrar em contato pelo telefone corporativo (62) 99637-8708. Segundo a companhia, a seleção busca profissionais comprometidos com a segurança das operações logísticas, setor estratégico para a distribuição de medicamentos em todo o país.





BENEFÍCIOS E EMPRESA

Os colaboradores contratados recebem benefícios como vale-alimentação, refeitório corporativo, assistência médica e odontológica, vale-transporte ou transporte fretado, participação nos resultados, seguro de vida e licenças-maternidade e paternidade estendidas.





O Laboratório Teuto produz medicamentos acessíveis e de alta qualidade, combina tradição com tecnologia avançada e é um dos principais empregadores da Região Centro-Oeste, oferecendo estabilidade e planos de crescimento profissional.





DETALHES DOS CARGOS

Operador de empilhadeira

Requisitos: curso atualizado de operação de empilhadeira e vivência em logística, conferência e movimentação de cargas.





Atribuições: conferência de pedidos e cargas via coletor de dados, validação de produtos com base em notas fiscais e etiquetas, armazenamento de paletes e orientação das equipes quanto à organização das docas. O profissional também será responsável pela operação segura das empilhadeiras e pela conservação dos equipamentos de movimentação.





Conferente

Requisitos: experiência prévia em conferência de materiais ou almoxarifado. O conhecimento em sistemas WMS (Sistema de Gerenciamento de Armazém) e o uso de coletores de dados são considerados diferenciais (válidos para ambos os cargos).





Atribuições: atuação no recebimento de insumos e materiais indiretos, verificando validade, temperatura e integridade conforme os procedimentos internos. O cargo envolve o uso do sistema Evolut e de coletores de código de barras para emissão de etiquetas e liberação de cargas, além da higienização dos itens recebidos, movimentação de paletes e preenchimento de Registros de Qualidade (RQ). O repasse de informações entre turnos também faz parte da rotina, garantindo a continuidade das atividades.