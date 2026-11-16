Acidente entre dois carros e caminhão deixa ferido e complica trânsito em Vitória

Um acidente envolvendo dois carros e um caminhão deixou pelo menos uma pessoa ferida e provocou congestionamento na Rodovia das Paneleiras, conhecida como Reta do Aeroporto, em Vitória, na tarde desta segunda-feira (16). A colisão aconteceu no sentido Serra, nas proximidades do Aeroporto de Vitória. O Google Maps registrava lentidão no trecho (imagem acima).





Segundo a Guarda Municipal de Vitória, os dois carros trafegavam pela terceira faixa da rodovia, enquanto o caminhão seguia pela segunda. Os automóveis colidiram com o veículo de carga, perderam o controle, rodaram na pista e atingiram a proteção central da via, antes de pararem em uma área de vegetação às margens da rodovia.





O Corpo de Bombeiros foi acionado para atender à ocorrência. Uma vítima foi retirada de um dos veículos e recebia atendimento para estabilização antes de ser encaminhada ao hospital. Uma das faixas precisou ser interditada para o trabalho das equipes de resgate e a segurança dos motoristas. Ainda não havia previsão de liberação completa da pista.