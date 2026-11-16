Discussão em bar termina com homem esfaqueado em Nova Venécia

Um homem ficou ferido após ser esfaqueado durante uma discussão em um bar no bairro Dom José Dalvit, em Nova Venécia, no Noroeste do Espírito Santo, na noite de domingo (15). Segundo a Polícia Militar, o proprietário do estabelecimento teria golpeado a vítima com uma faca. Ele não foi localizado após o crime.





A vítima foi socorrida por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu/192) e encaminhada ao Hospital São Camilo. Não há informações sobre o estado de saúde dela.





Em nota, a Polícia Civil informou que o caso é investigado pela Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Nova Venécia. Até o momento, nenhum suspeito foi detido.