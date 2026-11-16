Sintomas de Covid-19 ou gripe: saiba identificar as diferenças

Febre, tosse, fadiga e mal-estar geral. Diante desses sintomas, a dúvida sobre estar com gripe ou Covid-19 torna-se imediata, mas a resposta exige cautela. Segundo o infectologista Lorenzo Nico Gavazza, da rede meridional, diferenciar as duas infecções apenas pela avaliação clínica é praticamente inviável, tornando os testes laboratoriais, como o rápido de antígeno ou o RT-PCR, indispensáveis para um diagnóstico seguro.





A gripe é uma infecção respiratória aguda provocada pelo vírus influenza, altamente contagiosa por meio de gotículas expelidas ao falar, tossir ou espirrar. Frequentemente confundida com um resfriado intenso, a doença costuma ter início súbito, trazendo febre alta, dores musculares marcantes, dor de garganta, coriza e exaustão extrema.





Embora a Covid-19 compartilhe boa parte desse quadro respiratório, ela apresenta particularidades importantes. Além da perda repentina de olfato ou paladar, o coronavírus tem comportamento sistêmico, afetando múltiplos órgãos. “A Covid-19 pode provocar sintomas neurológicos, como dores de cabeça intensas e confusão mental, além de alterações vasculares, manifestações dermatológicas e distúrbios gastrointestinais. Também pode gerar quadros sistêmicos após a infecção aguda que duram meses”, alerta Gavazza.





Para ambas as enfermidades, a proteção imunológica faz a diferença na evolução do quadro. O médico ressalta que pacientes não vacinados tendem a desenvolver manifestações mais severas e potencialmente graves, reforçando que a imunização segue como a barreira mais segura e eficaz contra internações e óbitos. “As vacinas estimulam o sistema imunológico a produzir anticorpos protetores, reduzindo drasticamente o risco de complicações severas”, afirma o médico. Atualmente, o Programa Nacional de Imunizações (PNI) recomenda a vacina para toda a população elegível, com atenção prioritária a idosos, gestantes, puérperas, imunocomprometidos, profissionais de saúde e pessoas com comorbidades crônicas.





Ao notar os primeiros sintomas, a orientação é iniciar o isolamento domiciliar imediato, utilizar máscara em ambientes compartilhados da casa, higienizar as mãos antes de tocar superfícies comuns e realizar o teste diagnóstico. Para aliviar o desconforto em casos leves, o infectologista recomenda repouso, alimentação leve e hidratação constante, além do uso de analgésicos e antitérmicos apenas sob orientação profissional, evitando a automedicação excessiva.





O acompanhamento médico, preferencialmente com um infectologista ou, na indisponibilidade deste, com um clínico geral, é fundamental para monitorar a evolução do quadro.





A principal forma de prevenção contra casos graves por Covid-19 continua sendo a vacinação contra os casos graves, internações e mortes por Covid-19. "As vacinas atuais têm como foco principal reduzir a gravidade da infecção, evitando que ela evolua para Síndrome Respiratória Aguda Grave (SRAG), hospitalizações e óbitos", diz o infectologista Lauro Ferreira Pinto. Para reduzir a circulação do vírus e proteger os mais frágeis, recomenda-se combinar a vacina com cuidados de higiene (como lavar as mãos ou usar álcool 70%), o uso de máscaras em caso de sintomas gripais ou em ambientes fechados/unidades de saúde, e a testagem rápida em caso de suspeita.





O médico ressalta que ainda é importante fazer o teste, especialmente se a pessoa apresentar sintomas respiratórios (como febre, tosse, dor de garganta, cansaço ou dores no corpo) ou se tiver tido contato próximo com alguém infectado. "Inclusive, saber se a pessoa está com COVID-19 ajuda a evitar o contato com idosos, gestantes, crianças e pessoas imunocomprometidas, reduzindo o risco de transmissão para quem tem maior chance de desenvolver formas graves da doença. No caso deles há antivirais específicos que precisam ser administrados nos primeiros dias para serem mais eficazes", finaliza infectologista Lauro Ferreira Pinto.