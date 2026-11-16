Orçamento de Vitória é aprovado para 2027, em momento de tensão na Câmara

Em breve trégua política, a Câmara de Vitória aprovou o orçamento do município para 2027. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi aprovado por ampla margem no plenário, em sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (16). A matéria foi aprovada por 15 votos favoráveis, contra 3 votos contrários e uma abstenção. O projeto agora seguirá para a sanção da prefeita Cris Samorini (PP), autora da iniciativa de lei.





O orçamento de Vitória, o maior entre os 78 municípios capixabas, prevê para o próximo ano uma receita de R$ 4.145.411.234,00 – ou seja, R$ 4,1 bilhões. O crescimento da receita projetada é de 6,2% em relação ao orçamento em execução neste ano (R$ 3,9 bilhões).





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Contrastando com o clima dominante nas últimas sessões, a votação foi rápida e tranquila – após quatro sessões em que o projeto chegou a ser pautado, mas não pôde ser votado por falta de quórum. Durante o processo de votação, houve poucos discursos em plenário acerca dos números do orçamento. Dois dos que se pronunciaram de forma crítica foram os vereadores Ana Paula Rocha (PSol) e Professor Jocelino (PT).





Ana Paula lamentou a não apreciação das emendas ao orçamento em plenário. Na última terça-feira (10), em reunião extraordinária, a Comissão de Finanças aprovou parecer do relator, Davi Esmael (Republicanos), pela aprovação da peça orçamentária sem as emendas propostas por colegas, como a própria Ana Paula, Pedro Trés (PSB) e Bruno Malias (PSB).





Nesta segunda-feira, a vereadora do PSol também apontou redução da verba para políticas de proteção e valorização dos direitos humanos. Registre-se que o montante previsto para a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho será 19,3% maior, passando de R$ 25,8 milhões em 2026 para R$ 30,8 milhões em 2027.





Já Professor Jocelino apontou a diminuição do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana: R$ 123,3 milhões. No orçamento em execução no atual exercício, a prefeitura reservou R$ 142,1 milhões para a pasta. De fato há uma redução, de 13,2%.





Pedro Trés apresentou à Mesa uma questão de ordem para que as emendas ao orçamento pudessem ser deliberadas em plenário, mas o presidente da Câmara, Anderson Goggi (Republicanos), negou o requerimento.





Ana Paula, Jocelino e Trés foram exatamente os autores dos três votos contrários ao projeto orçamentário.





A vereador Karla Coser (PT) se absteve de votar. Maurício Leite (PRD) estava presente à sessão e depois até discursou, mas não registrou voto.