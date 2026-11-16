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Vitor Vogas

Orçamento de Vitória é aprovado para 2027, em momento de tensão na Câmara

Após algumas tentativas frustradas, projeto de lei orçamentária passou com tranquilidade, em rápida trégua política, mas clima continua muito tenso. Em discursos, houve trocas de acusações entre vereadores e reação a uma fala da prefeita Cris Samorini

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 14:15

Públicado em 

16 nov 2026 às 14:15
Vitor Vogas

Colunista

Vitor Vogas Vitor Vogas
Plenário da Câmara de Vitória
Plenário da Câmara de Vitória CMV

Em breve trégua política, a Câmara de Vitória aprovou o orçamento do município para 2027. O Projeto de Lei Orçamentária Anual (PLOA) foi aprovado por ampla margem no plenário, em sessão ordinária realizada na manhã desta segunda-feira (16). A matéria foi aprovada por 15 votos favoráveis, contra 3 votos contrários e uma abstenção. O projeto agora seguirá para a sanção da prefeita Cris Samorini (PP), autora da iniciativa de lei.


O orçamento de Vitória, o maior entre os 78 municípios capixabas, prevê para o próximo ano uma receita de R$ 4.145.411.234,00 – ou seja, R$ 4,1 bilhões. O crescimento da receita projetada é de 6,2% em relação ao orçamento em execução neste ano (R$ 3,9 bilhões).

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Contrastando com o clima dominante nas últimas sessões, a votação foi rápida e tranquila – após quatro sessões em que o projeto chegou a ser pautado, mas não pôde ser votado por falta de quórum. Durante o processo de votação, houve poucos discursos em plenário acerca dos números do orçamento. Dois dos que se pronunciaram de forma crítica foram os vereadores Ana Paula Rocha (PSol) e Professor Jocelino (PT).


Ana Paula lamentou a não apreciação das emendas ao orçamento em plenário. Na última terça-feira (10), em reunião extraordinária, a Comissão de Finanças aprovou parecer do relator, Davi Esmael (Republicanos), pela aprovação da peça orçamentária sem as emendas propostas por colegas, como a própria Ana Paula, Pedro Trés (PSB) e Bruno Malias (PSB).


Nesta segunda-feira, a vereadora do PSol também apontou redução da verba para políticas de proteção e valorização dos direitos humanos. Registre-se que o montante previsto para a Secretaria Municipal de Cidadania, Direitos Humanos e Trabalho será 19,3% maior, passando de R$ 25,8 milhões em 2026 para R$ 30,8 milhões em 2027.


Já Professor Jocelino apontou a diminuição do orçamento da Secretaria Municipal de Segurança Urbana: R$ 123,3 milhões. No orçamento em execução no atual exercício, a prefeitura reservou R$ 142,1 milhões para a pasta. De fato há uma redução, de 13,2%.


Pedro Trés apresentou à Mesa uma questão de ordem para que as emendas ao orçamento pudessem ser deliberadas em plenário, mas o presidente da Câmara, Anderson Goggi (Republicanos), negou o requerimento.


Ana Paula, Jocelino e Trés foram exatamente os autores dos três votos contrários ao projeto orçamentário.


A vereador Karla Coser (PT) se absteve de votar. Maurício Leite (PRD) estava presente à sessão e depois até discursou, mas não registrou voto. 

Contexto: eleição da Mesa e “barril de pólvora”

Nos últimos dias, a votação do orçamento de Vitória acabou emaranhada com outra pauta que tem despertado muita atenção e polêmica na Câmara Municipal: a iminente eleição da Mesa Diretora que dirigirá a Casa no biênio 2027-2028.


A eleição ainda precisa ser convocada pelo presidente Anderson Goggi e tem de ser realizada até a próxima sexta-feira (20), que é feriado (Dia da Consciência Negra).


Dos 21 vereadores, 16 estão unidos em torno da candidatura à presidência de Dalto Neves (Solidariedade). É o chamado “G16”. Os cinco que estão fora do grupo são os mais alinhados à prefeita Cris Samorini e ao governador eleito e antecessor de Cris, Lorenzo Pazolini (Republicanos): Goggi, Davi, Luiz Emanuel (Republicanos), Armandinho Fontoura (PL) e Leonardo Monjardim (Novo).


Na sessão ordinária da última quarta-feira (11), Goggi pautou a votação do orçamento. O vereador Bruno Malias pediu ao presidente que suas emendas fossem deliberadas em plenário. Goggi suspendeu a sessão para que eles buscassem um acordo. A transmissão da sessão foi cortada. Durante a suspensão, os vereadores Karla Coser e Davi Esmael tiveram uma discussão muito acalorada. A vereadora se retirou do plenário aos prantos.


A partir daí, em movimento coordenado, os 16 membros do G16 se retiraram do plenário, derrubando a votação da matéria por falta de quórum. Para ser mantida, uma sessão precisa ter a presença registrada de pelo menos sete parlamentares. E um projeto de lei só pode ser deliberado com a presença de, no mínimo, 11 vereadores.


No mesmo dia, para pressionar os colegas que esvaziaram o quórum, o presidente Anderson Goggi convocou outras duas sessões, extraordinárias, para a tarde. Ignorando as convocações, os vereadores reunidos no G16 nem sequer compareceram. Os únicos a marcar presença foram os cinco mais “pazolinistas”. Ambas, assim, não puderam nem ser iniciadas.

Goggi, então, convocou uma nova extraordinária, para a manhã de quinta-feira (12). A história se repetiu.


Nessas sessões frustradas, o vereador Armandinho dirigiu palavras duras aos colegas faltosos. Disse que estavam “sequestrando o orçamento” e que seria inaugurada “a era do terror” na Câmara de Vitória. Também pediu a Goggi que os faltosos tivessem a remuneração cortada.


Na noite de quinta-feira, discursando em um evento da prefeitura no bairro Gurigica, a prefeita Cris Samorini desabafou e mandou um aviso:

Talvez encontraram uma mulher dura na queda e não imaginavam isso, mas tudo bem.

Cris Samorini (PP), prefeita de Vitória

Os vereadores do G16 (muitos deles, da base governista) só se prontificaram a votar o orçamento na sessão ordinária desta segunda-feira – o que realmente ocorreu, como vimos acima, sem dificuldade.


Tanto da tribuna como em diálogo com a coluna, integrantes do G16 disseram que jamais tiveram a menor intenção de boicotar ou inviabilizar a votação do orçamento da cidade, que derrubaram a sessão de quarta de manhã devido a uma questão pontual (a briga feia entre Karla e Davi) e que não havia por que votar a peça em sessões extraordinárias convocadas por Goggi, se havia prazo de sobra para eles apreciarem e votarem o projeto.


Do ponto de vista legal, o orçamento pode ser votado até o fim do ano legislativo – portanto, a rigor, os vereadores ainda teriam mais de um mês para fazê-lo.


Na verdade, muitos vereadores do G16 apresentaram o argumento contrário: o de que não eram eles que estavam “retardando” ou “obstruindo” a votação do orçamento, mas a prefeitura e a Mesa que estariam imprimindo uma pressa desmedida, injustificada, para votar a peça, impedindo a devida discussão do projeto mais importante para o município. 

Aylton Dadalto: “Não quero que a senhora tenha queda”

Membro do G16 e apoiador de Dalto Neves para a presidência, o vereador Aylton Dadalato subiu à tribuna, após a votação do orçamento, para fazer uma fala diretamente endereçada à prefeita Cris Samorini. 

Prefeita, eu não quero que a senhora seja ‘dura na queda’. Sabe por quê? Porque eu não quero que a senhora tenha queda.

Aylton Dadalto (Republicanos), vereador

O vereador se queixou de colegas e agentes políticos que, segundo ele, ficam fazendo “telefone sem fio o dia inteiro”.


“Prefeita, o político que está aqui na cidade de Vitória e quer a sua queda não é um político decente. Pode discordar de Vossa Excelência. E eu vou, quando for necessário, com respeito. [...] Quer saber algo dos vereadores? Chama para conversar, dá uma ligada, bate um papo, escuta da pessoa. Quem quer a queda de qualquer gestor público não quer o bem da sociedade. Não precisa, prefeita, ser dura na queda nesse sentido, porque tenho certeza que a maioria dos vereadores, se não for todos [sic], não quer a sua queda. Eu não quero. Pelo contrário, eu quero o seu sucesso. E nós vamos ajudar. [...] Portanto, prefeita, a sua queda não nos interessa. O seu sucesso, sim. Mas com debate propositivo para a cidade melhorar.”


Vice-líder da prefeita no plenário, a vereadora Maroca também usou a tribuna para rebater alegações de que estaria se voltando contra a administração municipal por apoiar Dalto para a presidência e por também ter se retirado do plenário na última quarta-feira. No mesmo dia, em sessão extraordinária, Armandinho a citou nominalmente em plenário, dizendo que a prefeita deveria prestar atenção no movimento de sua vice-líder.


Nesta segunda, Maroca reafirmou sua lealdade à prefeitura e se queixou das “fake news”. 

João Flávio: “Pilantras!”

Sem citar Armandinho Fontoura, o vereador João Flávio (MDB) fez, da tribuna, uma fala que pode ser compreendida como resposta ao vereador do PL.


“Na última quarta-feira estava prevista a votação do orçamento. E aí aconteceu uns imprevistos aqui [sic] que a votação foi adiada. [...] E aí invadiram a Câmara, vieram aqui vários líderes comunitários para falar inclusive que eu estava sequestrando o orçamento da cidade. Nunca fui contra votar o orçamento. [...] O nosso orçamento sempre foi votado no início do mês de dezembro. Adiantaram para quarta-feira passada, mas nunca eu vi vereador nenhum aqui falar que ia votar contra o orçamento. Jogaram para a plateia e, covardemente, contra vereador aqui.”


Ex-líder comunitário do bairro Bonfim, João Flávio apoiou Ricardo Ferraço (MDB, mesmo partido dele) na eleição para governador, mas disse ter gratidão a Pazolini por tudo o que fez pelo seu bairro.


“Não é porque nós esvaziamos o plenário por conta de problema que teve aqui dentro que eu torço contra a prefeita, que estou contra a gestão. Vai para a rede social ficar batendo em vereador, gritar que vereador está contra a cidade. [...] Então quero deixar um recado bem claro aqui: prefeita Cris Samorini, eu nunca estive contra a senhora, eu nunca estive contra o ex-prefeito Lorenzo Pazolini.

E concluiu:

Então, quero deixar um recado aqui para os fofoqueiros, para os pilantras que andaram falando que esta Câmara estava contra a cidade de Vitória, que sequestraram o orçamento, que nós estávamos fazendo jogo aqui para pressionar a prefeita. Nunca houve esse movimento aqui. Então meu recado está dado. Não adianta vir querer colocar pressão, porque pressão pra cima de mim, não”. 

Ana Paula Rocha: “Não vai ter coação”

No início da sessão, também da tribuna, Ana Paula Rocha falou em “novos tempos na Câmara”.


“Há quem achou que poderia nos enquadrar como aqueles que não querem ver a lei orçamentária aprovada. Na verdade, o que a gente quer é que os interesses do povo estejam na lei orçamentária. Não vai ser com coação, com gente armada e com ameaça que esta Casa vai se calar. O que a gente quer é o debate democrático. [...] Esta cidade não merece ser amordaçada.”

Assessor de Karla lavra Boletim de Ocorrência 

Em meio a tudo isso, os vereadores do PT, Jocelino e Karla Coser denunciaram que, na última quinta-feira (12), quatro indivíduos ingressaram nas instalações da Câmara de Vitória e dirigiram-se ao gabinete da segunda, sem que tivessem sido anunciados pela recepção e autorizados pelo mandato, procurando expressamente a chefia do gabinete e um servidor chamado Wesley.


Karla encaminhou ao presidente, Anderson Goggi, uma “comunicação urgente de ameaças a servidor”. O assessor em questão registrou um Boletim de Ocorrência.


De acordo com o relato da vereadora, os quatro indivíduos foram intimidar o referido assessor por conta de um comentário, feito por ele em uma rede social, com uma crítica à liderança comunitária do bairro Romão, onde ele mora.


Da tribuna, nesta segunda, Karla agradeceu a Goggi pela atenção dada à sua denúncia e disse que ela aguenta que venham para cima dela, mas que não aceitará tentativas de intimidação contra seus assessores. 

Os números do orçamento, por Luiz Emanuel  

Aliado da administração municipal, o vereador Luiz Emanuel apresentou números importantes do orçamento.


Segundo ele, da receita total estimada em R$ 4,1 bilhões, cerca de R$ 1,6 bilhão corresponde a arrecadação tributária própria do município, sendo R$ 1,1 bilhão advindo do Imposto Sobre Serviços (ISS), principal fonte de receita da cidade.


Ainda de acordo com o vereador, 44% da receita total será destinada ao pagamento de pessoal, 13% para a execução de obras, 4% para o pagamento de dívidas e 4% para o Fundo de Reserva. O aliado da gestão afirmou que a prefeitura estima fazer R$ 415 milhões em investimentos com recursos próprios.

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Vitor Vogas é jornalista com atuação na imprensa capixaba há quase 20 anos. Cobriu várias eleições. De 2008 a 2021, trabalhou na Rede Gazeta, como repórter e colunista de Política. Também foi comentarista da CBN. Em 2026, após passagens por veículos da Rede Capixaba e do Grupo Sim, voltou a assinar esta coluna. Aqui, diariamente, você encontra informações de bastidores e análises em profundidade sobre o cenário político do Espírito Santo.

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