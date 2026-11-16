ES tem R$ 145,2 bi em investimentos até 2030; valor em execução é o maior desde 2018

O Espírito Santo tem R$ 145,2 bilhões na carteira de investimentos, considerando o período entre 2025 e 2030, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgado nesta segunda-feira (16). São considerados projetos anunciados e concluídos com valores acima de R$ 1 milhão.
Conforme o instituto, os recursos são destinados a 1.203 projetos, sendo que 751 estão em execução e somam R$ 103,3 bilhões — o maior valor em execução da série histórica (iniciada em 2018). Outros 452 são tidos como “oportunidades” (R$ 41,9 bilhões), ou seja, já estão previstos, mas ainda não começaram, de fato, a sair do papel.
No comparativo com a carteira de investimentos anterior, referente ao período de 2024 a 2029, o valor total de aportes no Estado aumentou 5,5%.
Os recursos são oriundos, em sua maioria, de iniciativas privadas nacionais (R$ 73,6 bilhões). Em seguida aparecem os investimentos públicos (municipais, estadual ou federal), que somam R$ 31,3 bilhões; de capital misto, que perfazem R$ 29,2 bilhões; e estrangeiros, que alcançam R$ 11 bilhões.
Parte do montante que consta na carteira (R$ 13 bilhões) diz respeito a projetos já concluídos em 2025. O valor, 38,9% maior que o de 2024, foi destinado à execução de 286 projetos principalmente na área da indústria.
No levantamento atual, pela primeira vez é considerada a complexidade dos projetos. Aqueles de média/alta e alta complexidade somam R$ 67,1 bilhões (46,2% do total). O restante é de média/baixa ou baixa complexidade.
Segundo o IJSN, a complexidade econômica indica transformação da estrutura produtiva do Estado, representada pela sofisticação dos bens e serviços. Ou seja, significa ter uma produção mais competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, elevar a especificidade do que é produzido.
Sendo assim, quanto maior a complexidade dos projetos, mais qualificado é o investimento. Isso demanda mais conhecimento e, por consequência, impacta diretamente o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e específica.
O destaque de investimento de alta complexidade é o da Arcelormittal Tubarão, que soma R$ 1,9 bilhão para implantar tecnologias de controle para mitigar emissões fugitivas, reduzir a dispersão de poeira na Grande Vitória e modernizar o monitoramento da qualidade do ar.
Já o Centro Portuário de São Mateus da PetroCity Portos, que soma R$ 4,4 bilhões, é o principal projeto de média/alta complexidade da carteira.
O setor em que mais se investe no Espírito Santo é a indústria: são R$ 129,6 bilhões (89,3% do total), sendo que R$ 54,8 bilhões são destinados a indústrias extrativas e R$ 54,2 bilhões para a construção.
Para as indústrias de transformação, são R$ 13,7 bilhões; eletricidade e gás, R$ 5,2 bilhões; e água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, R$ 1,4 bilhão.
Os investimentos em exploração e produção da Petrobras em Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy representam a maior fatia do total. São R$ 29 bilhões em execução.
Outro investimento de indústria extrativa em destaque é o da Vale. São R$ 12 bilhões investidos, em Vitória, em gestão hídrica, modernização de instalações e substituição de equipamentos.
O setor de comércio, serviços e administração pública apresenta aporte de R$ 15,5 bilhões (10,7%). Já para projetos de agropecuária, serão destinados R$ 35 milhões.
Entre os dez maiores investimentos da carteira 2025-2030 também estão:
R$ 10,3 bilhões da Ecovias para duplicação de trechos da BR 101;
R$ 5 bilhões da GWM para a implantação de indústria de veículos em Aracruz;
R$ 4,5 bilhões do projeto de Wahoo operado pela Prio, que engloba a perfuração de poços e a interligação ao FPSO de Frade (navio-plataforma localizado no Norte do Rio de Janeiro), também no Litoral Sul do Estado;
R$ 3,6 bilhões da BW Energy para desenvolvimento e produção de petróleo nos campos de Golfinho e Camarupim, em Aracruz, Fundão, Serra e Vitória;
R$ 3,5 bilhões da Samarco para retomada operacional por meio da reativação e modernização das Usinas de Pelotização 1 e 2 em Ubu, Anchieta;
R$ 3 bilhões da Imetame para construção do porto em Aracruz;
R$ 2,6 bilhões da Porto Central para construção de um porto-indústria, em Presidente Kennedy; e
R$ 2,5 bilhões da Private Log Mestre Álvaro para o megacomplexo logístico de padrão triple A, na Serra.
Já dentre as oportunidades destacam-se a duplicação da BR 262, que soma R$ 8,4 bilhões, e a implantação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e de uma linha de Revestimento Contínuo (Galvanização) na ArcelorMittal Tubarão, que demandam R$ 5 bilhões.
Os R$ 4,2 bilhões necessários para a construção da EF 118, ferrovia que vai ligar Santa Leopoldina a Anchieta, também entram no cálculo.
Do total de investimentos anunciados no Espírito Santo, a maior parte se concentra na Região Metropolitana: são R$ 52,3 bilhões (36%) direcionados à execução de 408 projetos. Em seguida, aparece o Litoral Sul, onde os recursos para executar 83 projetos somam R$ 46,7 bilhões (32,2%).
As cidades mais beneficiadas pelos recursos são Vitória, que faz parte do primeiro grupo, e Presidente Kennedy, pertencente ao segundo. A Capital é destino de mais de R$ 17,3 bilhões, enquanto a cidade do Sul capixaba, de R$ 13 bilhões.
Já a região do Rio Doce tem R$ 17,9 bilhões na carteira de investimentos; a região Nordeste, R$ 10,7 bilhões; a Sudoeste Serrana, R$ 5,6 bilhões; o Centro-Oeste, R$ 3,4 bilhões; o Caparaó, R$ 3,2 bilhões; a Central Sul, R$ 2,5 bilhões; a Central Serrana, R$ 1,3 bilhão; e o Noroeste, pouco mais de R$ 1 bilhão.
Entre as cidades com investimentos superiores a R$ 1 bilhão estão, além das duas já citadas, Serra, Aracruz, Anchieta, São Mateus, Itapemirim, Vila Velha, Piúma, Marataízes, Cariacica, Guarapari, Viana, Linhares, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Ibatiba, Marechal Floriano, Conceição da Barra e Cachoeiro de Itapemirim.