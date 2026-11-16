ES tem R$ 145,2 bi em investimentos até 2030; valor em execução é o maior desde 2018

O Espírito Santo tem R$ 145,2 bilhões na carteira de investimentos, considerando o período entre 2025 e 2030, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgado nesta segunda-feira (16). São considerados projetos anunciados e concluídos com valores acima de R$ 1 milhão.





Conforme o instituto, os recursos são destinados a 1.203 projetos, sendo que 751 estão em execução e somam R$ 103,3 bilhões — o maior valor em execução da série histórica (iniciada em 2018). Outros 452 são tidos como “oportunidades” (R$ 41,9 bilhões), ou seja, já estão previstos, mas ainda não começaram, de fato, a sair do papel.





No comparativo com a carteira de investimentos anterior, referente ao período de 2024 a 2029, o valor total de aportes no Estado aumentou 5,5%.





Os recursos são oriundos, em sua maioria, de iniciativas privadas nacionais (R$ 73,6 bilhões). Em seguida aparecem os investimentos públicos (municipais, estadual ou federal), que somam R$ 31,3 bilhões; de capital misto, que perfazem R$ 29,2 bilhões; e estrangeiros, que alcançam R$ 11 bilhões.





Parte do montante que consta na carteira (R$ 13 bilhões) diz respeito a projetos já concluídos em 2025. O valor, 38,9% maior que o de 2024, foi destinado à execução de 286 projetos principalmente na área da indústria.