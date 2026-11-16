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Aportes no Estado

ES tem R$ 145,2 bi em investimentos até 2030; valor em execução é o maior desde 2018

Do total previsto para o período de 2025 a 2030, R$ 103,3 bilhões já estão em execução e R$ 41,9 bilhões correspondem a projetos ainda não iniciados.

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 14:04

Julia Camim

Julia Camim

Publicado em 

16 nov 2026 às 14:04
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão
Vista aérea da ArcelorMittal Tubarão: empresa tem aportes de destaque para a economia capixaba Mosaico Imagem/ArcelorMittal

O Espírito Santo tem R$ 145,2 bilhões na carteira de investimentos, considerando o período entre 2025 e 2030, segundo levantamento do Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN) divulgado nesta segunda-feira (16). São considerados projetos anunciados e concluídos com valores acima de R$ 1 milhão.


Conforme o instituto, os recursos são destinados a 1.203 projetos, sendo que 751 estão em execução e somam R$ 103,3 bilhões — o maior valor em execução da série histórica (iniciada em 2018). Outros 452 são tidos como “oportunidades” (R$ 41,9 bilhões), ou seja, já estão previstos, mas ainda não começaram, de fato, a sair do papel.


No comparativo com a carteira de investimentos anterior, referente ao período de 2024 a 2029, o valor total de aportes no Estado aumentou 5,5%. 


Os recursos são oriundos, em sua maioria, de iniciativas privadas nacionais (R$ 73,6 bilhões). Em seguida aparecem os investimentos públicos (municipais, estadual ou federal), que somam R$ 31,3 bilhões; de capital misto, que perfazem R$ 29,2 bilhões; e estrangeiros, que alcançam R$ 11 bilhões.


Parte do montante que consta na carteira (R$ 13 bilhões) diz respeito a projetos já concluídos em 2025. O valor, 38,9% maior que o de 2024, foi destinado à execução de 286 projetos principalmente na área da indústria.

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Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz

ES tem R$ 145,2 bi em investimentos até 2030; valor em execução é o maior desde 2018

Quase metade dos projetos são complexos

No levantamento atual, pela primeira vez é considerada a complexidade dos projetos. Aqueles de média/alta e alta complexidade somam R$ 67,1 bilhões (46,2% do total). O restante é de média/baixa ou baixa complexidade.


Segundo o IJSN, a complexidade econômica indica transformação da estrutura produtiva do Estado, representada pela sofisticação dos bens e serviços. Ou seja, significa ter uma produção mais competitiva no mercado e, ao mesmo tempo, elevar a especificidade do que é produzido. 


Sendo assim, quanto maior a complexidade dos projetos, mais qualificado é o investimento. Isso demanda mais conhecimento e, por consequência, impacta diretamente o mercado de trabalho, exigindo mão de obra qualificada e específica. 


O destaque de investimento de alta complexidade é o da Arcelormittal Tubarão, que soma R$ 1,9 bilhão para implantar tecnologias de controle para mitigar emissões fugitivas, reduzir a dispersão de poeira na Grande Vitória e modernizar o monitoramento da qualidade do ar. 


Já o Centro Portuário de São Mateus da PetroCity Portos, que soma R$ 4,4 bilhões, é o principal projeto de média/alta complexidade da carteira.

Indústria concentra investimentos

O setor em que mais se investe no Espírito Santo é a indústria: são R$ 129,6 bilhões (89,3% do total), sendo que R$ 54,8 bilhões são destinados a indústrias extrativas e R$ 54,2 bilhões para a construção. 


Para as indústrias de transformação, são R$ 13,7 bilhões; eletricidade e gás, R$ 5,2 bilhões; e água, esgoto, atividades de gestão de resíduos e descontaminação, R$ 1,4 bilhão.

Os investimentos em exploração e produção da Petrobras em Anchieta, Piúma, Itapemirim, Marataízes e Presidente Kennedy representam a maior fatia do total. São R$ 29 bilhões em execução. 


Outro investimento de indústria extrativa em destaque é o da Vale. São R$ 12 bilhões investidos, em Vitória, em gestão hídrica, modernização de instalações e substituição de equipamentos.


O setor de comércio, serviços e administração pública  apresenta aporte de R$ 15,5 bilhões (10,7%). Já para projetos de agropecuária, serão destinados R$ 35 milhões.


FPSO Capixaba, da Petrobras Valter Monteiro/Agência Petrobras

Entre os dez maiores investimentos da carteira 2025-2030 também estão: 



Já dentre as oportunidades destacam-se a duplicação da BR 262, que soma R$ 8,4 bilhões, e a implantação de um Laminador de Tiras a Frio (LTF) e de uma linha de Revestimento Contínuo (Galvanização) na ArcelorMittal Tubarão, que demandam R$ 5 bilhões.


Os R$ 4,2 bilhões necessários para a construção da EF 118, ferrovia que vai ligar Santa Leopoldina a Anchieta, também entram no cálculo.

Perspectiva do Porto da Imetame em Aracruz
Perspectiva do Porto da Imetame, em Aracruz Imetame/Divulgação
Maior parte dos recursos está na Região Metropolitana

Do total de investimentos anunciados no Espírito Santo, a maior parte se concentra na Região Metropolitana: são R$ 52,3 bilhões (36%) direcionados à execução de 408 projetos. Em seguida, aparece o Litoral Sul, onde os recursos para executar 83 projetos somam R$ 46,7 bilhões (32,2%).


As cidades mais beneficiadas pelos recursos são Vitória, que faz parte do primeiro grupo, e Presidente Kennedy, pertencente ao segundo. A Capital é destino de mais de R$ 17,3 bilhões, enquanto a cidade do Sul capixaba, de R$ 13 bilhões.


Já a região do Rio Doce tem R$ 17,9 bilhões na carteira de investimentos; a região Nordeste, R$ 10,7 bilhões; a Sudoeste Serrana, R$ 5,6 bilhões; o Centro-Oeste, R$ 3,4 bilhões; o Caparaó, R$ 3,2 bilhões; a Central Sul, R$ 2,5 bilhões; a Central Serrana, R$ 1,3 bilhão; e o Noroeste, pouco mais de R$ 1 bilhão.


Entre as cidades com investimentos superiores a R$ 1 bilhão estão, além das duas já citadas, Serra, Aracruz, Anchieta, São Mateus, Itapemirim, Vila Velha, Piúma, Marataízes, Cariacica, Guarapari, Viana, Linhares, Colatina, Domingos Martins, Fundão, Ibatiba, Marechal Floriano, Conceição da Barra e Cachoeiro de Itapemirim.

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