Robert Pattinson será o novo James Bond, da franquia '007'





Ainda não foi divulgada a quantidade de filmes que ele deve fazer como o agente secreto, cujos direitos pertencem à Amazon, e se o novo papel deve afetar seu cronograma com a Warner e a DC, já que o artista passou a viver o herói Batman em 2022 e deve encarnar o personagem pela segunda vez numa sequência prevista para 2028.

Nos últimos anos, Pattinson se afastou da imagem de galã de seu início de carreira, quando deu vida ao vampiro Edward na saga "Crepúsculo", e priorizou papéis em filmes de arte, dirigidos por cineastas como Claire Denis, Lynne Ramsay, Bong Joon-Ho, os irmãos Josh e Benny Safdie, entre outros.





Mais recentemente, o artista foi aclamado por suas interpretações em "O Drama", que estrelou ao lado de Zendaya, "A Odisseia", em que encarnou um dos vilões, e "Primetime", longa biográfico que mergulha na mente de Chris Hansen, apresentador de um antigo programa, já encerrado, sobre a captura de pedófilos.





Em boa parte dessas produções, Pattinson deu vida a homens inseguros e socialmente desajeitados, que subvertem a masculinidade idealizada.

Ainda não se sabe quando ele interpretará James Bond pela primeira vez, já que o próximo filme da saga, a ser dirigido por Dennis Villeneuve, ainda não tem data de estreia.





O cineasta trabalhou com Pattinson no terceiro filme da saga "Duna", que estreia em dezembro.



Ao longo dos 25 filmes de "007", seis atores interpretaram o protagonista —Sean Connery, George Lazenby, Roger Moore, Timothy Dalton, Pierce Brosnan e Daniel Craig, que encarnou o personagem pela última vez em 2021, quando foi lançado o filme mais recente da franquia, "Sem Tempo para Morrer".

Robert Pattinson será o novo James Bond, espião da saga "007". A informação foi divulgada no Instagram oficial da franquia, que confirmou o ator como o novo intérprete do personagem, depois de uma disputa que envolveu nomes como Josh O'Connor, de "Rivais", e Callum Turner, marido da cantora Dua Lipa.