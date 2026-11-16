Tarifaço dos EUA: Lula diz que Brasil preferiu 'não ficar chorando'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.





"Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para vender", disse Lula, citando que houve queda nas exportações aos EUA, mas crescimento nas vendas para China, Vietnã, Indonésia e Alemanha.





A fala de Lula aconteceu em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula também citou que o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.