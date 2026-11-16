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Viagem ao exterior

Tarifaço dos EUA: Lula diz que Brasil preferiu 'não ficar chorando'

"A gente resolveu procurar outros parceiros para vender", disse o presidente

Publicado em 16 de Novembro de 2026 às 08:07

Estadão Conteúdo

Estadão Conteúdo

Publicado em 

16 nov 2026 às 08:07
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva voltou a criticar o tarifaço imposto pelo governo do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ao Brasil, mas reforçou que o País preferiu "não ficar chorando" e sim buscar novos parceiros.

"Ao invés de a gente ficar chorando ou implorando para que o governo americano desse dólares ao Brasil, a gente resolveu procurar outros parceiros para vender", disse Lula, citando que houve queda nas exportações aos EUA, mas crescimento nas vendas para China, Vietnã, Indonésia e Alemanha.

A fala de Lula aconteceu em pronunciamento à imprensa em Manila, nas Filipinas, após participar da cúpula da Associação das Nações do Sudeste Asiático (Asean). Lula também citou que o Brasil quer ser "parceiro definitivo da União Europeia", duplicando o comércio com o bloco.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.
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